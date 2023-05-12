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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/blinken-zelenskiy-talep-ederse-kievin-silah-acigini-kapatacagiz-1070987293.html
Blinken: Zelenskiy talep ederse, Kiev'in silah açığını kapatacağız
Blinken: Zelenskiy talep ederse, Kiev'in silah açığını kapatacağız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in silah konusunda Batı'ya yönelttiği eleştirilerden sonra Kiev'in talebi... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T10:48+0300
2023-05-12T10:48+0300
ukrayna krizi
ingiltere
abd
antony blinken
ukrayna krizi
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Zelenskiy'in karşı saldırı için zırhlı araçlar da dahil bazı silahların eksik olduğunu söylemesine Washington'dan yanıt geldi.PBS televizyonuna demeç veren Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olması için ABD'nin 50'den fazla ülkeyle işbirliği yaptığını anımsatarak Washington'un elinden geleni yaptığını savundu.Blinken, "Kiev'e destek sağlanması için her gün Ukraynalılar ve koalisyon ülkeleri ile çalışıyoruz. Eğer sorun çıkarsa, bir eksiklik olursa ve bunu bize söylerlerse, bunu tamamlamak için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.Zelenskiy, Eurovision News grubu bünyesindeki yabancı medya kuruluşlarına demecinde, "Ukrayna şimdi de saldırıya geçebilir ancak çok sayıda insanını kaybeder. Böyle bir durum kabul edilemez" diyerek Ukraynalı birliklerin hazır olduğunu ancak yine de zırhlı araçlar da dahil bazı şeyleri beklemeye devam ettiği mesajını vermişti.'İngiltere'nin Kiev'e uzun menzilli füze verme kararını destekliyoruz'Blinken, İngiltere'nin Kiev'e Storm Shadow tipi uzun menzilli füze gönderme kararını da değerlendirdi.Londra'nın kararının Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarıyla örtüştüğünü savunan Blinken, tüm ülkelerin Kiev'e destek konusunda elinden gelen her şeyi yaptığını ve ordunun ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli silah türlerini temin ettiğini belirtti.Ukrayna'ya silah tedarikinin koalisyon tarafından koordine edildiğini anlatan Blinken, uzun menzilli füzeleri vermenin yeterli olmayacağını, bunun yanında Ukraynalı askerlere bunlarla ilgili eğitim verilmesi gerektiğini ekledi.
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ingiltere, abd, antony blinken, ukrayna krizi
ingiltere, abd, antony blinken, ukrayna krizi

Blinken: Zelenskiy talep ederse, Kiev'in silah açığını kapatacağız

10:48 12.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in silah konusunda Batı'ya yönelttiği eleştirilerden sonra Kiev'in talebi halinde eksik olduğu bildirilen silahları temin etme sözü verdi.
Zelenskiy'in karşı saldırı için zırhlı araçlar da dahil bazı silahların eksik olduğunu söylemesine Washington'dan yanıt geldi.

PBS televizyonuna demeç veren Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olması için ABD'nin 50'den fazla ülkeyle işbirliği yaptığını anımsatarak Washington'un elinden geleni yaptığını savundu.

Blinken, "Kiev'e destek sağlanması için her gün Ukraynalılar ve koalisyon ülkeleri ile çalışıyoruz. Eğer sorun çıkarsa, bir eksiklik olursa ve bunu bize söylerlerse, bunu tamamlamak için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

Zelenskiy, Eurovision News grubu bünyesindeki yabancı medya kuruluşlarına demecinde, "Ukrayna şimdi de saldırıya geçebilir ancak çok sayıda insanını kaybeder. Böyle bir durum kabul edilemez" diyerek Ukraynalı birliklerin hazır olduğunu ancak yine de zırhlı araçlar da dahil bazı şeyleri beklemeye devam ettiği mesajını vermişti.

'İngiltere'nin Kiev'e uzun menzilli füze verme kararını destekliyoruz'

Blinken, İngiltere'nin Kiev'e Storm Shadow tipi uzun menzilli füze gönderme kararını da değerlendirdi.

Londra'nın kararının Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarıyla örtüştüğünü savunan Blinken, tüm ülkelerin Kiev'e destek konusunda elinden gelen her şeyi yaptığını ve ordunun ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli silah türlerini temin ettiğini belirtti.

Ukrayna'ya silah tedarikinin koalisyon tarafından koordine edildiğini anlatan Blinken, uzun menzilli füzeleri vermenin yeterli olmayacağını, bunun yanında Ukraynalı askerlere bunlarla ilgili eğitim verilmesi gerektiğini ekledi.
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