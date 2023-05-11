https://sputniknews.com.tr/20230511/britanya-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-storm-shadow-tedarik-edecegini-dogruladi-1070956556.html

Britanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füze Storm Shadow tedarik edeceğini doğruladı

Britanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füze Storm Shadow tedarik edeceğini doğruladı

Ukrayna'ya uzun menzilli havadan atılan seyir füzesi Storm Shadow vereceğine dair haberleri teyit eden Britanya, Kiev yönetimine daha uzun menzilli silahlar... 11.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-11T15:25+0300

2023-05-11T15:25+0300

2023-05-11T16:09+0300

ukrayna krizi

britanya

ingiltere

storm shadow

füze

uzun menzilli füze

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Britanya'nın Ukrayna'ya Storm Shadow (Fırtına Gölgesi) füzeleri bağışladığını doğrulayan Savunma Bakanı Ben Wallace, "Ukrayna'ya, Rusya'nın devam eden vahşetine karşı kendini savunması için en iyi şansı veriyor. Ukrayna egemen topraklarına dayanan Rus kuvvetlerini geri püskürtme imkanı sağlayacak" ifadelerini kullandı.Avam Kamarası'nda konuşan Savunma Bakanı Wallace, "Storm Shadow kullanımı, bağışlanması veya hediye edilmesi konusunda, Britanya'nın bunu yapma kararını ABD inanılmaz derecede destekledi" dedi.Böylece Britanya, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler tedarik eden ilk ülke oldu.Storm Shadow havadan atılan seyir füzelerinin 250 kilometreyi geçen menzili, Batı ülkelerinin bugüne dek Kiev'e teslim ettiği diğer tüm silahlarınkinden daha fazla.Bu uzun menzilli füzeler, Rusya kuvvetlerinin Ukrayna özel harekatı sonucu kontrol ettiği bölgelere ulaşma kabiliyetine sahip.Britanya ile Fransa tarafından ortaklaşa geliştirilen füzeye İngilizler 'Storm Shadow', Fransızlar 'SCALP' diyor. ABD'nin şubat ayı başlarında söz verdiği uzun menzilli GLSDB roketlerini Ukrayna'ya teslim ettiğine işaret eden haberler de geldi. Rusya Savunma Bakanlığı da Rus hava savunma sistemlerinin GLSDB vurduğuna dair açıklamalar yapmıştı. Boeing'in ürettiği 150 km. menzilli, GPS güdümlü Yerden Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba (GLSDB), HIMARS ve M270 MLRS gibi çok namlulu roketatar sistemleri tarafından fırlatılabiliyor. Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısı için 'kritik önemde' diye sunulan GLSDB'nin ön hatların çok gerisindeki Rus mevzilerini tehdit ettiği söyleniyor. Diğer yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün BBC'de yayımlanan röportajda, karşı taarruzu hazırlamak için hâlâ zamana ihtiyaçları olduğunu söyledi: "(Sahip olduklarımızla) devam edebilir ve başarılı olabiliriz. Ancak çok sayıda insan kaybederiz. Bence bu kabul edilemez. O yüzden beklememiz gerekiyor. Hâlâ biraz fazladan zamana ihtiyacımız var."Bugüne dek Ukrayna'ya 4.6 milyar sterlin değerinde askeri yardım sözü veren Britanya, 2022'de Kiev'e 2.3 milyar sterlinlik askeri yardım teslim etti ve 2023'te de ABD'den sonra en çok yardımı yapan ikinci ülke olmaya devam edeceğini belirtti.Özellikle tanksavar füzeleri, topçu silahları, hava savunma sistemleri, zırhlı savaş araçları teslim eden Britanya, Challenger tankları tedariki için önce Ukrayna askerlerini eğitimden de geçirdi.

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britanya, ingiltere, storm shadow, füze, uzun menzilli füze