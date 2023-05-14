https://sputniknews.com.tr/20230514/duma-vekilinden-ingiltere-ile-diplomatik-iliskileri-sonlandirma-cagrisi-1071046952.html

Duma vekilinden İngiltere ile diplomatik ilişkileri sonlandırma çağrısı

Duma vekilinden İngiltere ile diplomatik ilişkileri sonlandırma çağrısı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Kırım’ı temsil eden milletvekili Mihail Şeremet, Ukrayna uçaklarının İngiliz Storm Shadow füzeleri ile Lugansk’a... 14.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-14T01:01+0300

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Sputnik’e konuya ilişkin açıklamada bulunan Şeremet, Ukrayna uçaklarının İngiltere’nin gönderdiği seyir füzeleri ile Lugansk’a saldırı düzenlemesinin ardından İngiltere ile diplomatik ilişkileri sonlandırma çağrısı yaptı.Ukrayna’ya büyük miktarda silah tedarik eden İngiltere’nin oradaki ihtilafın bir parçası olduğunu, Rusya'ya karşı saldırgan planlarını açıkça gösterdiğini ve aslında ülkenin düşmanı olduğunu savunan Şeremet, “Onlarla diplomatik ilişkileri kesmemiz, büyükelçilerini sınırdışı etmemiz ve İngiliz diplomatik misyonlarını kapatmamız, ayrıca hesaplarına ve tüm varlıklarına el koymamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.Rus milletvekili ayrıca el konulan varlıkların İngiliz füze saldırıları nedeniyle hasar gören altyapıyı onarmak için kullanılması gerektiğini sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Ukrayna’ya ait iki savaş uçağının Lugansk’ı İngiltere’nin tedarik ettiği Storm Shadow seyir füzeleri ile vurduğunu, saldırının ardından Rus savaş uçaklarının füzeleri ateşleyen uçakları düşürdüğünü açıklamıştı.

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