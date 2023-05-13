https://sputniknews.com.tr/20230513/rusya-savunma-bakanligi-rus-jetleri-ingiliz-seyir-fuzeleri-atesleyen-2-ukrayna-ucagini-dusurdu-1071034193.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus jetleri İngiliz seyir füzeleri ateşleyen 2 Ukrayna uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus jetleri İngiliz seyir füzeleri ateşleyen 2 Ukrayna uçağını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus jetlerinin Lugansk'a İngiliz seyir füzeleri ateşleyen 2 Ukrayna uçağını düşürdüğünü duyurdu. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T16:12+0300

2023-05-13T16:12+0300

2023-05-13T16:12+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

rusya hava savunma kuvvetleri

jet

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus jetlerinin Lugansk'a İngiliz Storm Shadow seyir füzeleri ateşleyen 2 Ukrayna uçağını düşürdüğü belirtildi.Açıklamada, "12 Mayıs günü, Moskova saatiyle 18:30 (TSİ ile aynı) civarında, Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, Lugansk kentindeki polimer ürünleri işletmesi ‘Polipak’ ve Milam et işleme tesisine füze saldırısı düzenledi. Londra’nın bu silahların sivil hedeflere karşı kullanılmayacağı yönündeki açıklamalarının aksine saldırıda İngiltere'nin Kiev rejimine tedarik ettiği Storm Shadow füzeleri kullanıldı" denildi.Rus savaş uçaklarının bu füzeleri ateşleyen Ukrayna’ya ait Su-24 ve ona koruma sağlayan MiG-29 savaş uçaklarını düşürdüğü kaydedildi.

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rusya savunma bakanlığı, rusya hava savunma kuvvetleri, jet