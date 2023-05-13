https://sputniknews.com.tr/20230513/borrellden-kieve-uzun-menzilli-silah-tedarikine-destek-1071035197.html
Borrell’den Kiev'e uzun menzilli silah tedarikine destek
Borrell’den Kiev'e uzun menzilli silah tedarikine destek
AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarikine destek verdi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T16:47+0300
2023-05-13T16:47+0300
2023-05-13T16:47+0300
ukrayna krizi
josep borrell
avrupa birliği
ab
ukrayna
füze
sevkiyat
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Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, Ukraynalıların da Ruslar gibi uzun menzilli silahları kullanabilmeleri gerektiğini söyledi.Borrell, “Rusya çok uzak mesafeden saldırılar gerçekleştiriyor, Ukraynalılar da aynı menzile ulaşabilmeli” dedi.Borrell ayrıca, Ukrayna'nın Artyomovsk bölgesinde günde yaklaşık bin topçu atışına ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.11 Mayıs'ta İngiltere, Kiev’e Storm Shadow seyir füzelerini (ihracat modifikasyonunun imha menzili yaklaşık 250 kilometre) tedarik ettiğini duyurmuştu.CNN'e göre Londra, Kiev’den bu füzelerin Rusya’nın ‘anakarasına’ yönelik saldırılarda kullanılmayacağına dair güvence aldı.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 12 ve 13 Mayıs'ta Lukansk’a gerçekleştirdikleri saldırılarda bu silahları kullandı.
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josep borrell, avrupa birliği, ab, ukrayna, füze, sevkiyat
josep borrell, avrupa birliği, ab, ukrayna, füze, sevkiyat
Borrell’den Kiev'e uzun menzilli silah tedarikine destek
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AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Borrell, Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarikine destek verdi.
Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptığı açıklamada, Ukraynalıların da Ruslar gibi uzun menzilli silahları kullanabilmeleri gerektiğini söyledi.
Borrell, “Rusya çok uzak mesafeden saldırılar gerçekleştiriyor, Ukraynalılar da aynı menzile ulaşabilmeli” dedi.
Borrell ayrıca, Ukrayna'nın Artyomovsk bölgesinde günde yaklaşık bin topçu atışına ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.
11 Mayıs'ta İngiltere, Kiev’e Storm Shadow seyir füzelerini (ihracat modifikasyonunun imha menzili yaklaşık 250 kilometre) tedarik ettiğini duyurmuştu.
CNN'e göre Londra, Kiev’den bu füzelerin Rusya’nın ‘anakarasına’ yönelik saldırılarda kullanılmayacağına dair güvence aldı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 12 ve 13 Mayıs'ta Lukansk’a gerçekleştirdikleri saldırılarda bu silahları kullandı.