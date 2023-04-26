https://sputniknews.com.tr/20230426/kiev-muradina-erdi-cin-devlet-baskani-si-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-telefonda-konustu-1070216697.html
Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
Kiev yönetiminin uzun zamandır alenen talep ettiği ve gerçekleşmesi için arabulucuları seferber ettiği telefon görüşmesi sonunda gerçekleşti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T14:57+0300
2023-04-26T14:57+0300
2023-04-26T15:05+0300
ukrayna krizi
çin
ukrayna
şi cinping
vladimir zelenskiy
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Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna özel harekatını başlatmasından beri ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi Cinping ile Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin Kiev'in inisiyatifiyle gerçekleştiğini aktardı. Zelenskiy, Twitter'da şu açıklamayı yaptı:"Başkan Şi Cinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin'e büyükelçi atanmasının ikili ilişkilerimizin gelişmesine güçlü ivme kazandıracağına inanıyorum."Zelenskiy'nin Sözcüsü Sergiy Nykyforov, Facebook paylaşımında, iki liderin telefon görüşmesinin 'neredeyse bir saat sürdüğünü' söyledi.
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çin, ukrayna, şi cinping, vladimir zelenskiy
çin, ukrayna, şi cinping, vladimir zelenskiy
Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
14:57 26.04.2023 (güncellendi: 15:05 26.04.2023) Abone ol
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Kiev yönetiminin uzun zamandır alenen talep ettiği ve gerçekleşmesi için arabulucuları seferber ettiği telefon görüşmesi sonunda gerçekleşti.
Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna özel harekatını başlatmasından beri ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.
Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi Cinping ile Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin Kiev'in inisiyatifiyle gerçekleştiğini aktardı.
Zelenskiy, Twitter'da şu açıklamayı yaptı:
"Başkan Şi Cinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin'e büyükelçi atanmasının ikili ilişkilerimizin gelişmesine güçlü ivme kazandıracağına inanıyorum."
Zelenskiy'nin Sözcüsü Sergiy Nykyforov, Facebook paylaşımında, iki liderin telefon görüşmesinin 'neredeyse bir saat sürdüğünü' söyledi.