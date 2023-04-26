https://sputniknews.com.tr/20230426/kiev-muradina-erdi-cin-devlet-baskani-si-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-telefonda-konustu-1070216697.html

Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu

Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu

Kiev yönetiminin uzun zamandır alenen talep ettiği ve gerçekleşmesi için arabulucuları seferber ettiği telefon görüşmesi sonunda gerçekleşti. 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T14:57+0300

2023-04-26T14:57+0300

2023-04-26T15:05+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

şi cinping

vladimir zelenskiy

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Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna özel harekatını başlatmasından beri ilk kez Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy telefonda görüştü.Çin Dışişleri Bakanlığı, Şi Cinping ile Vladimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesinin Kiev'in inisiyatifiyle gerçekleştiğini aktardı. Zelenskiy, Twitter'da şu açıklamayı yaptı:"Başkan Şi Cinping ile uzun ve anlamlı bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmenin ve Ukrayna'nın Çin'e büyükelçi atanmasının ikili ilişkilerimizin gelişmesine güçlü ivme kazandıracağına inanıyorum."Zelenskiy'nin Sözcüsü Sergiy Nykyforov, Facebook paylaşımında, iki liderin telefon görüşmesinin 'neredeyse bir saat sürdüğünü' söyledi.

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çin, ukrayna, şi cinping, vladimir zelenskiy