https://sputniknews.com.tr/20230408/peskov-macronun-nukleer-silahlarla-ilgili-aciklamasi-abdye-yonelik-bir-elestiri-1069372688.html

Peskov: Macron'un nükleer silahlarla ilgili açıklaması ABD’ye yönelik bir eleştiri

Peskov: Macron'un nükleer silahlarla ilgili açıklaması ABD’ye yönelik bir eleştiri

Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un nükleer silahlarla ilgili açıklamasının ABD'ye yönelik bir eleştiri olduğunu belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-08T17:07+0300

2023-04-08T17:07+0300

2023-04-08T17:07+0300

dünya

dmitriy peskov

ukrayna

fransa

nükleer silah

emmanuel macron

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘bir ülkenin nükleer silahlarını başka bir ülkenin topraklarına konuşlanırmasının kabul edilemez olduğuna’ ilişkin sözlerine ironi ile yanıt vererek, bunun ABD'ye yönelik sert bir eleştiri olduğunu söyledi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, “Uzun zamandır Fransa Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye yönelik bu kadar sert eleştiri duymamıştık” dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma kararının uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle ‘bağdaşmadığını’, hiçbir ülkenin hiçbir koşulda bu tür eylemlerde bulunamayacağını ifade etmişti.

ukrayna

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dmitriy peskov, ukrayna, fransa, nükleer silah, emmanuel macron