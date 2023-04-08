https://sputniknews.com.tr/20230408/peskov-macronun-nukleer-silahlarla-ilgili-aciklamasi-abdye-yonelik-bir-elestiri-1069372688.html
Peskov: Macron'un nükleer silahlarla ilgili açıklaması ABD’ye yönelik bir eleştiri
Peskov: Macron'un nükleer silahlarla ilgili açıklaması ABD’ye yönelik bir eleştiri
Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un nükleer silahlarla ilgili açıklamasının ABD'ye yönelik bir eleştiri olduğunu belirtti. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-08T17:07+0300
2023-04-08T17:07+0300
2023-04-08T17:07+0300
dünya
dmitriy peskov
ukrayna
fransa
nükleer silah
emmanuel macron
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘bir ülkenin nükleer silahlarını başka bir ülkenin topraklarına konuşlanırmasının kabul edilemez olduğuna’ ilişkin sözlerine ironi ile yanıt vererek, bunun ABD'ye yönelik sert bir eleştiri olduğunu söyledi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, “Uzun zamandır Fransa Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye yönelik bu kadar sert eleştiri duymamıştık” dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma kararının uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle ‘bağdaşmadığını’, hiçbir ülkenin hiçbir koşulda bu tür eylemlerde bulunamayacağını ifade etmişti.
ukrayna
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dmitriy peskov, ukrayna, fransa, nükleer silah, emmanuel macron
dmitriy peskov, ukrayna, fransa, nükleer silah, emmanuel macron
Peskov: Macron'un nükleer silahlarla ilgili açıklaması ABD’ye yönelik bir eleştiri
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un nükleer silahlarla ilgili açıklamasının ABD'ye yönelik bir eleştiri olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ‘bir ülkenin nükleer silahlarını başka bir ülkenin topraklarına konuşlanırmasının kabul edilemez olduğuna’ ilişkin sözlerine ironi ile yanıt vererek, bunun ABD'ye yönelik sert bir eleştiri olduğunu söyledi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Peskov, “Uzun zamandır Fransa Cumhurbaşkanı'ndan ABD'ye yönelik bu kadar sert eleştiri duymamıştık” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Pekin'de gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Belarus'ta nükleer silah konuşlandırma kararının uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülükleriyle ‘bağdaşmadığını’, hiçbir ülkenin hiçbir koşulda bu tür eylemlerde bulunamayacağını ifade etmişti.