https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-disisleri-kievdeki-kuklalarin-baris-cagrilarini-makul-sekilde-algilamasi-pek-olasi-degil-1070227581.html

Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil

Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Şubat 2022'den beri bugün ilk kez telefonda görüşmesinden çıkabileceklere, Rusya... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T18:51+0300

2023-04-26T18:51+0300

2023-04-26T18:51+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

ukrayna

çin

abd

batı

vladimir zelenskiy

şi cinping

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuyla ilgili açıklamasında, Pekin’in Ukrayna’da çözüme yönelik çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken şu uyarıda bulunuldu: Zaharova, 'Ukrayna makamları ile onların Batılı amirlerinin barışçı girişimleri yıpratma yeteneklerini daha önce gösterdiğini' belirterek şu vurguyu yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20230426/kiev-muradina-erdi-cin-devlet-baskani-si-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-telefonda-konustu-1070216697.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, çin, abd, batı, vladimir zelenskiy, şi cinping, telefon görüşmesi