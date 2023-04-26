Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
08:05
46 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı: Yıkılanlar yerine teknolojik üretim yapan fabrikalar kurulacak
09:02
54 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs seçimlerine 19 gün kala gündemin sıcak başlıkları
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyonluk adaylarından sürpriz puan kayıpları
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
Hatay Belediye Başkanı Savaş: Dışardaki 200 bin Hataylı seçmen seçimde şehre dönüp oy kullanmalı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Seçim ekonomisi ne getirir, ne götürür?
17:03
73 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Gezi bir yıldır cezaevinde
18:36
97 dk
Z RAPORU
Liderlerin yoğun programı
20:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Erdoğan - Esad görüşmesi yakında mı?
09:10
110 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Erdoğan rahatsızlığı sebebiyle bugünkü programını iptal etti.
12:46
24 dk
SEÇİM ÖZEL
AK Parti milletvekili Tuğrul Türkeş Radyo Sputnik’te
13:10
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Beşiktaş-Galatasaray derbisine doğru son gelişmeler
14:07
53 dk
ANLAT BANA
Ev kiralarına yüzde 25 sınırı uzatıldı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Yapay zeka ve ChatGPT tartışmaları
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Gençlik ve seçim
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Adalet arayışı
18:34
115 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-disisleri-kievdeki-kuklalarin-baris-cagrilarini-makul-sekilde-algilamasi-pek-olasi-degil-1070227581.html
Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil
Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Şubat 2022'den beri bugün ilk kez telefonda görüşmesinden çıkabileceklere, Rusya... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T18:51+0300
2023-04-26T18:51+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna
çin
abd
batı
vladimir zelenskiy
şi cinping
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067281095_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_1754fef599740303996fb715f3d38315.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuyla ilgili açıklamasında, Pekin’in Ukrayna’da çözüme yönelik çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken şu uyarıda bulunuldu: Zaharova, 'Ukrayna makamları ile onların Batılı amirlerinin barışçı girişimleri yıpratma yeteneklerini daha önce gösterdiğini' belirterek şu vurguyu yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230426/kiev-muradina-erdi-cin-devlet-baskani-si-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-telefonda-konustu-1070216697.html
rusya
ukrayna
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067281095_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_df3c55fe2dee6559e10e5aac96fcb14f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, çin, abd, batı, vladimir zelenskiy, şi cinping, telefon görüşmesi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, çin, abd, batı, vladimir zelenskiy, şi cinping, telefon görüşmesi

Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil

18:51 26.04.2023
© AFP 2023 / EVAN VUCCIABD Başkanı Joe Biden Kiev'de
ABD Başkanı Joe Biden Kiev'de - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AFP 2023 / EVAN VUCCI
Abone olTelegram
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Şubat 2022'den beri bugün ilk kez telefonda görüşmesinden çıkabileceklere, Rusya Dışişleri Bakanlığı temkinli yaklaştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuyla ilgili açıklamasında, Pekin’in Ukrayna’da çözüme yönelik çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken şu uyarıda bulunuldu:
"Kiev rejimi şimdilik Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik çözümüne yönelik her türlü mantıklı girişimi reddettiğini gösteriyor, müzakerelerle ilgili olası rızasını ise gerçekçi olmadığı bilinen talepleri içeren ültimatomlarla şartlandırıyor."
Zaharova, 'Ukrayna makamları ile onların Batılı amirlerinin barışçı girişimleri yıpratma yeteneklerini daha önce gösterdiğini' belirterek şu vurguyu yaptı:
"Bu nedenle herhangi bir barış çağrısının Washington’dan yönetilen kuklalar tarafından makul şekilde algılanması pek olası değil."
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
Ukrayna krizi
Kiev muradına erdi: Çin Devlet Başkanı Şi, Ukrayna lideri Zelenskiy ile telefonda konuştu
14:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала