https://sputniknews.com.tr/20230426/rusya-disisleri-kievdeki-kuklalarin-baris-cagrilarini-makul-sekilde-algilamasi-pek-olasi-degil-1070227581.html
Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil
Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Şubat 2022'den beri bugün ilk kez telefonda görüşmesinden çıkabileceklere, Rusya... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T18:51+0300
2023-04-26T18:51+0300
2023-04-26T18:51+0300
ukrayna krizi
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
rusya
ukrayna
çin
abd
batı
vladimir zelenskiy
şi cinping
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuyla ilgili açıklamasında, Pekin’in Ukrayna’da çözüme yönelik çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken şu uyarıda bulunuldu: Zaharova, 'Ukrayna makamları ile onların Batılı amirlerinin barışçı girişimleri yıpratma yeteneklerini daha önce gösterdiğini' belirterek şu vurguyu yaptı:
https://sputniknews.com.tr/20230426/kiev-muradina-erdi-cin-devlet-baskani-si-ukrayna-lideri-zelenskiy-ile-telefonda-konustu-1070216697.html
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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, çin, abd, batı, vladimir zelenskiy, şi cinping, telefon görüşmesi
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, ukrayna, çin, abd, batı, vladimir zelenskiy, şi cinping, telefon görüşmesi
Rusya Dışişleri: Kiev’deki kuklaların barış çağrılarını makul şekilde algılaması pek olası değil
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Şubat 2022'den beri bugün ilk kez telefonda görüşmesinden çıkabileceklere, Rusya Dışişleri Bakanlığı temkinli yaklaştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın konuyla ilgili açıklamasında, Pekin’in Ukrayna’da çözüme yönelik çabalarının memnuniyetle karşılandığı belirtilirken şu uyarıda bulunuldu:
"Kiev rejimi şimdilik Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik çözümüne yönelik her türlü mantıklı girişimi reddettiğini gösteriyor, müzakerelerle ilgili olası rızasını ise gerçekçi olmadığı bilinen talepleri içeren ültimatomlarla şartlandırıyor."
Zaharova, 'Ukrayna makamları ile onların Batılı amirlerinin barışçı girişimleri yıpratma yeteneklerini daha önce gösterdiğini' belirterek şu vurguyu yaptı:
"Bu nedenle herhangi bir barış çağrısının Washington’dan yönetilen kuklalar tarafından makul şekilde algılanması pek olası değil."