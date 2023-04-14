https://sputniknews.com.tr/20230414/alternatifler-ortaya-cikinca-amerikada-bir-sikinti-dogdu-cin-cok-akilli-bir-is-yapiyor-1069731327.html

‘Alternatifler ortaya çıkınca Amerika’da bir sıkıntı doğdu, Çin çok akıllı bir iş yapıyor’

‘Alternatifler ortaya çıkınca Amerika’da bir sıkıntı doğdu, Çin çok akıllı bir iş yapıyor’

Prof. Emin Gürses’e göre, Çin’in arabuluculuğunda anlaşan Suudi-İran ‘nefes alırken’, bunun etkisi Suriye ve Yemen’den sonra Mısır’a da uzanabilir. Gürses’e... 14.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-14T00:45+0300

2023-04-14T00:45+0300

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Çin Halk Cumhuriyeti’nde Şi Jinping’in üçüncü döneminin başlamasıyla Pekin yönetimi uluslararası politikada dikkat çekici biçimde öne çıkmış durumda. Çin arabuluculuğunda 10 Mart’ta açıklanan Suudi-İran anlaşmasını müteakiben Ortadoğu’da Suriye’den Yemen’e bugüne kadar çözümsüz kalan bir çok konuda dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.Çin lideri Şi’nin ilk yurt dışı ziyaretini Rusya Federasyonu’na yaparak Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ‘Moskova bildirilerini’ duyurmasının ardından Avrupa’nın dikkati de Çin’e yönelmiş durumda. ABD yönetimi Tayvan üzerinden ve yarı iletkenlerle ilgili sınırlama kararlarıyla Pekin’i sıkıştırmaya çalışan hamlelerini artırırken, Washington’ın ‘Ukrayna kriziyle’ dize getirdiği Avrupalı ortakları bir bir Pekin’in yolunu tuttu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ardından Almanya Başbakanı Annalena Baerbock da Pekin’i ziyaret etti. Macron’un Çin ziyareti sonrasında Asya’da ABD’yi izlememek ve AB’nin ‘özerkliği’ vurgulu açıklamaları büyük tartışma kopardı. Baerbock’un ise bir yandan ‘Macron’a katılırken, diğer yandan Çin ile Almanya’nın ilişkilerini tehlikeye atacak şekilde ABD politikalarının sözcülüğünü üstlenmesi dikkat çekti.Çin’in son ziyaretçisi ise Brezilya’nın Devlet Başkanı Lula da Silva oldu.Çin yönetiminin küresel planda daha görünür olan politikaları ve Ortadoğu’dan Avrupa’ya etkilerini Prof. Emin Gürses ile konuştuk.‘Komşuları sadakalarını verse Yemen bunun içinde boğulur’Prof. Emin Gürses, Yemen’de uzun süredir devam eden savaşa işaret ederken Körfez ülkelerinin yanı başlarındaki krize karşı tutumlarına dikkat çekti:‘Doğal kaynak zengini Brezilya lideri Lula Çin’e gitti’Gürses’e göre doğal kaynak zengini Brezilya’nın lideri Lula’nın Çin’i ziyaret etmesinin öneminin altını çizdi:“Brezilya Devlet Başkanı Lula, Çin’e gitti. Brezilya, Latin Amerika’da Portekizce konuşan tek ülke. Milli geliri 11 bin dolar ama 215 milyon nüfusu var. Brezilya’da 22 trilyon dolar civarında yer altı kaynağı olduğu söyleniyor. Dünyanın en zengin altın madenlerinden biri orada. Böyle bir ülkenin başkanı Lula, Çin’i ziyaret ediyor.”‘Çin etkisiyle İranlılar da Suudiler de nefes aldılar’Gürses, ABD’nin Riyad’ı ‘İran ile korkuttuğunu’, Çin’in devreye girmesinin ise hem İran hem de Suudiler için ‘nefes alma’ fırsatı sağladığı görüşünde:‘Çin’in bölgeye güvence vermesi sadece Suudi Arabistan’ı değil, Suriye konusunda bile tavrı değiştirdi’“Çin çok akıllı bir iş yapıyor” diyen Prof. Gürses, Pekin yönetiminin Rusya’dan sonra kendisine sıra gelmeden AB’nin etrafını boşaltmaya çalıştığını dile getirdi. ABD politikalarının bölgede sonuç alamamasıyla Washington için sıkıntılı bir durum oluştuğunu belirten Gürses, Rusya’nın varlığı sayesinde ABD’nin Fırat’ın batısına geçemediğini anımsattı:‘Çin Mısır’a da güvence ve kaynak sağlayabilirse…’Gürses, Suudi Arabistan’ın Suriye ile yakınlaşmasının Türkiye ve Mısır’ı etkileyeceğini belirtirken, Kahire’nin ABD’ye mali bağımlılıklarına dikkat çekti:‘Fırat’ın doğusunda ABD birliklerinin durmasını nasıl engelleyecekler?’Ortadoğu’da öncü rolünü ekonomik olarak en güçlü olanın oynayacağını belirten Gürses, Suudilerin İran ve Suriye ile yakınlaşmasının Mısır’ın Türkiye ve Türkiye’nin Suriye ile uzlaşmasının önünü açacağı değerlendirmesinde bulundu. Rusya’nın Suriye sahasında ‘çağırılmış bir güç’ olduğunu vurgulayan Gürses, “Fırat’ın doğusunda Amerikan birliklerinin burada durmasını nasıl engelleyecekler” diye sordu:‘Suudi Arabistan öncülüğünde birçok ülke bir araya gelebilir ama…’ABD’nin Ortadoğu’dan Asya’ya uzanan hatta Hindistan’a da ve sonunda da Suudilere sözünü dinletemediğini söyleyen Gürses, Riyad’ın Çin üzerinden sorunlarını çözmeye başlaması halinde üstleneceği öncülüğün Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi dahil pek çok konuyu etkileyeceği görüşünde. Ancak Gürses emperyalizmin zora girdiğinde daha da saldırganlaştığını anımsattı:‘Çin’e karşı böyle bir tepki oluşturmaya çalışıyorlar. Ama kim üretecek bunları’Macron’un Pekin ziyaretinde ABD’nin Asya politikalarına ‘diklenmesine’ karşılık Fransa’nın daha önce de NATO içinde farklı tavırlarını anımsatan Gürses, ABD’nin arzu ettiği gibi uluslararası planda Çin’e yüklenmenin artık kolay olmadığı görüşünde:

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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radyo, ceyda karan, eksen, yemen, çin, mısır