https://sputniknews.com.tr/20230406/macronla-gorusen-si-zelenskiyle-telefon-gorusmesine-hazir-bunun-icin-dogru-zamani-belirleyecek-1069279967.html
'Macron'la görüşen Şi, Zelenskiy'le telefon görüşmesine hazır, bunun için doğru zamanı belirleyecek'
'Macron'la görüşen Şi, Zelenskiy'le telefon görüşmesine hazır, bunun için doğru zamanı belirleyecek'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'deki görüşmesinin ardından Fransız diplomatik kaynaklar perde arkasıyla ilgili... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T15:35+0300
2023-04-06T15:35+0300
2023-04-06T15:44+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
şi cinping
vladimir zelenskiy
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Pekin'deki Fransa-Çin görüşmesine katılan bir Fransız diplomata göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'zamanı geldiğinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i telefonla aramaya hazır olduğunu' söyledi.Fransız diplomata göre, Macron Şi'ye "Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşında kullanılacak hiçbir şeyi teslim etmemesi için baskı yaptı".
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MIA „Rosiya Segodnya“
emmanuel macron, şi cinping, vladimir zelenskiy
emmanuel macron, şi cinping, vladimir zelenskiy
'Macron'la görüşen Şi, Zelenskiy'le telefon görüşmesine hazır, bunun için doğru zamanı belirleyecek'
15:35 06.04.2023 (güncellendi: 15:44 06.04.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'deki görüşmesinin ardından Fransız diplomatik kaynaklar perde arkasıyla ilgili basına açıklamalar yaptı.
Pekin'deki Fransa-Çin görüşmesine katılan bir Fransız diplomata göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'zamanı geldiğinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i telefonla aramaya hazır olduğunu' söyledi.
Fransız diplomata göre, Macron Şi'ye "Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşında kullanılacak hiçbir şeyi teslim etmemesi için baskı yaptı".