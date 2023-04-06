https://sputniknews.com.tr/20230406/macronla-gorusen-si-zelenskiyle-telefon-gorusmesine-hazir-bunun-icin-dogru-zamani-belirleyecek-1069279967.html

'Macron'la görüşen Şi, Zelenskiy'le telefon görüşmesine hazır, bunun için doğru zamanı belirleyecek'

'Macron'la görüşen Şi, Zelenskiy'le telefon görüşmesine hazır, bunun için doğru zamanı belirleyecek'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Pekin'deki görüşmesinin ardından Fransız diplomatik kaynaklar perde arkasıyla ilgili... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T15:35+0300

2023-04-06T15:35+0300

2023-04-06T15:44+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

şi cinping

vladimir zelenskiy

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Pekin'deki Fransa-Çin görüşmesine katılan bir Fransız diplomata göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a 'zamanı geldiğinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i telefonla aramaya hazır olduğunu' söyledi.Fransız diplomata göre, Macron Şi'ye "Rusya'ya Ukrayna'ya karşı savaşında kullanılacak hiçbir şeyi teslim etmemesi için baskı yaptı".

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Sputnik Türkiye

emmanuel macron, şi cinping, vladimir zelenskiy