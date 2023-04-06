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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/macron-ile-siden-ukrayna-icin-mumkun-olan-en-kisa-surede-baris-gorusmeleri-cagrisi-1069268295.html
Şi'den Macron'a: Ukrayna'da meşru güvenlik çıkarlarını gözeten barış görüşmesi çağrısına hazırız
Şi'den Macron'a: Ukrayna'da meşru güvenlik çıkarlarını gözeten barış görüşmesi çağrısına hazırız
Pekin'de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı ile Çin Devlet Başkan, Ukrayna için mümkün olan en kısa sürede barış görüşmeleri çağrısı yaptı, Ukrayna'da nükleer silah... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T13:03+0300
2023-04-06T13:55+0300
ukrayna krizi
şi cinping
emmanuel macron
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleşen ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.Şi, Ukrayna'daki duruma ilişkin rasyonellik ile itidal ve Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerine mümkün olan en kısa sürede başlanması için Çin'in Fransa ile birlikte küresel topluluğa çağrıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti:"Çin, Ukrayna krizinin daha da kötüye gitmesine veya kontrolden çıkmasına neden olacak eylemlerden kaçınmak için uluslararası toplumu mantıklı ve itidalli olmaya çağırmak üzere Fransa ile birlikte çalışmaya hazır.""Çin, krize siyasi çözüm aramak ve dengeli, etkili, sürdürülebilir Avrupa güvenlik yapısı inşa etmek için uluslararası toplumu, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak, tüm tarafların meşru güvenlik çıkarlarını dikkate alarak, Ukrayna barış görüşmelerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaya çağırmada Fransa ile işbirliğine hazır.""Çin, uluslararası toplumu, nükleer silah kullanmama ve nükleer savaş açmama sözünü yerine getirmeye, her koşulda biyolojik ve kimyasal silah kullanmaktan kaçınmaya, nükleer santrallere ve diğer sivil nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıları önlemeye çağırmak için Fransa ile işbirliğine hazır."
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şi cinping, emmanuel macron
şi cinping, emmanuel macron

Şi'den Macron'a: Ukrayna'da meşru güvenlik çıkarlarını gözeten barış görüşmesi çağrısına hazırız

13:03 06.04.2023 (güncellendi: 13:55 06.04.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINPekin'deki imza töreninin ardından el sıkışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
Pekin'deki imza töreninin ardından el sıkışan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Pekin'de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı ile Çin Devlet Başkan, Ukrayna için mümkün olan en kısa sürede barış görüşmeleri çağrısı yaptı, Ukrayna'da nükleer silah kullanılmasına karşı olduklarını tekrarladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleşen ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.
Şi, Ukrayna'daki duruma ilişkin rasyonellik ile itidal ve Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerine mümkün olan en kısa sürede başlanması için Çin'in Fransa ile birlikte küresel topluluğa çağrıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti:
"Çin, Ukrayna krizinin daha da kötüye gitmesine veya kontrolden çıkmasına neden olacak eylemlerden kaçınmak için uluslararası toplumu mantıklı ve itidalli olmaya çağırmak üzere Fransa ile birlikte çalışmaya hazır."
"Çin, krize siyasi çözüm aramak ve dengeli, etkili, sürdürülebilir Avrupa güvenlik yapısı inşa etmek için uluslararası toplumu, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak, tüm tarafların meşru güvenlik çıkarlarını dikkate alarak, Ukrayna barış görüşmelerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaya çağırmada Fransa ile işbirliğine hazır."
"Çin, uluslararası toplumu, nükleer silah kullanmama ve nükleer savaş açmama sözünü yerine getirmeye, her koşulda biyolojik ve kimyasal silah kullanmaktan kaçınmaya, nükleer santrallere ve diğer sivil nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıları önlemeye çağırmak için Fransa ile işbirliğine hazır."
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