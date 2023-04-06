https://sputniknews.com.tr/20230406/macron-ile-siden-ukrayna-icin-mumkun-olan-en-kisa-surede-baris-gorusmeleri-cagrisi-1069268295.html

Şi'den Macron'a: Ukrayna'da meşru güvenlik çıkarlarını gözeten barış görüşmesi çağrısına hazırız

Şi'den Macron'a: Ukrayna'da meşru güvenlik çıkarlarını gözeten barış görüşmesi çağrısına hazırız

Pekin'de görüşen Fransa Cumhurbaşkanı ile Çin Devlet Başkan, Ukrayna için mümkün olan en kısa sürede barış görüşmeleri çağrısı yaptı, Ukrayna'da nükleer silah... 06.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-06T13:03+0300

2023-04-06T13:03+0300

2023-04-06T13:55+0300

ukrayna krizi

şi cinping

emmanuel macron

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de gerçekleşen ikili görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.Şi, Ukrayna'daki duruma ilişkin rasyonellik ile itidal ve Ukrayna ile ilgili barış görüşmelerine mümkün olan en kısa sürede başlanması için Çin'in Fransa ile birlikte küresel topluluğa çağrıda bulunmaya hazır olduğunu belirtti:"Çin, Ukrayna krizinin daha da kötüye gitmesine veya kontrolden çıkmasına neden olacak eylemlerden kaçınmak için uluslararası toplumu mantıklı ve itidalli olmaya çağırmak üzere Fransa ile birlikte çalışmaya hazır.""Çin, krize siyasi çözüm aramak ve dengeli, etkili, sürdürülebilir Avrupa güvenlik yapısı inşa etmek için uluslararası toplumu, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine uygun olarak, tüm tarafların meşru güvenlik çıkarlarını dikkate alarak, Ukrayna barış görüşmelerini mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaya çağırmada Fransa ile işbirliğine hazır.""Çin, uluslararası toplumu, nükleer silah kullanmama ve nükleer savaş açmama sözünü yerine getirmeye, her koşulda biyolojik ve kimyasal silah kullanmaktan kaçınmaya, nükleer santrallere ve diğer sivil nükleer tesislere yönelik silahlı saldırıları önlemeye çağırmak için Fransa ile işbirliğine hazır."

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2023

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Sputnik Türkiye

şi cinping, emmanuel macron