https://sputniknews.com.tr/20230406/macron-pekinde-cin-devlet-baskani-si-cinpingle-gorusuyor-gundem-rusya--1069257875.html
Macron Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşüyor, gündem Rusya
Macron Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşüyor, gündem Rusya
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 günlük Çin ziyaretinin 2. gününde Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edildi. 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T10:48+0300
2023-04-06T10:48+0300
2023-04-06T11:12+0300
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in merkezindeki Büyük Halk Salonu'nun dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşıladı ve elini sıktı. İki lider, Çin ve Fransız bayraklarının sıralandığı devasa bir kırmızı halıda yürüyerek platforma çıktı ve iki ülkenin milli marşları çalındı. Törenin ardından, Şi ve Macron'un başkanlığındaki Çin ve Fransa heyetleri, Büyük Halk Salonu'nda görüşmelere geçti.Avrupa, ABD'nin dayatmasıyla Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürütülmesinin bedelini özellikle ekonomik açıdan ağır öderken, Fransa lideri, Ukrayna'da barış için Rusya'ya baskı yapmada Çin'den medet umma görüntüsü altında Pekin'e gitti. Macron, ABD'nin Çin'in Rusya'dan uzaklaşması taleplerine aracılık rolünü de üstlendi. Nitekim dün ayağının tozuyla Fransa'nın Pekin Büyükelçiliği'nde yaptığı konuşmada 'Ukrayna'da barışa giden yol bulunmasında Çin'in önemli bir rol oynayabileceği' mesajını verdi.
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fransa, rusya, çin
Macron Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüşüyor, gündem Rusya
10:48 06.04.2023 (güncellendi: 11:12 06.04.2023) Abone ol
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 günlük Çin ziyaretinin 2. gününde Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından kabul edildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'in merkezindeki Büyük Halk Salonu'nun dışında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u karşıladı ve elini sıktı.
İki lider, Çin ve Fransız bayraklarının sıralandığı devasa bir kırmızı halıda yürüyerek platforma çıktı ve iki ülkenin milli marşları çalındı.
Törenin ardından, Şi ve Macron'un başkanlığındaki Çin ve Fransa heyetleri, Büyük Halk Salonu'nda görüşmelere geçti.
Avrupa, ABD'nin dayatmasıyla Ukrayna üzerinden Rusya'ya karşı vekalet savaşı yürütülmesinin bedelini özellikle ekonomik açıdan ağır öderken, Fransa lideri, Ukrayna'da barış için Rusya'ya baskı yapmada Çin'den medet umma görüntüsü altında Pekin'e gitti. Macron, ABD'nin Çin'in Rusya'dan uzaklaşması taleplerine aracılık rolünü de üstlendi. Nitekim dün ayağının tozuyla Fransa'nın Pekin Büyükelçiliği'nde yaptığı konuşmada 'Ukrayna'da barışa giden yol bulunmasında Çin'in önemli bir rol oynayabileceği' mesajını verdi.