https://sputniknews.com.tr/20230330/zelenskiy-si-ile-ukraynada-gorusmeye-hazirim-kendisiyle-konusmak-istiyorum-1068939742.html
Zelenskiy: Şi ile Ukrayna’da görüşmeye hazırım, kendisiyle konuşmak istiyorum
Zelenskiy: Şi ile Ukrayna’da görüşmeye hazırım, kendisiyle konuşmak istiyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’i ülkesine davet etti. Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından beri Çin lideriyle... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T11:02+0300
2023-03-30T11:02+0300
2023-03-30T11:05+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP haber ajansına açıklamalarında, Çin Devlet Başkanı Şi’ye atıfla, “Onunla konuşmak istiyorum. Şi’yi Ukrayna’da görmeye hazırız” dedi. Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından önce Şi ile iletişimde olduklarını kaydetti ve “Ancak bu yıl boyunca, bir yıldan uzun süredir temasımız olmadı” diye ekledi. Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning ise Şi’nin, Zelenskiy’in davetini kabul edip etmeyeceği ve Ukrayna’ya resmen davet edilip edilmediği soruları karşısında, ‘verecek bir bilgisinin olmadığını’ söyledi. Zelenskiy geçen aylarda da Çin Devlet Başkanı’nı ülkesine davet etmişti. Fakat Ukrayna Devlet Başkanı’nın bu son daveti, Şi’nin geçen hafta Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyareti izliyor. Batı medyasında ziyaretin ardından Şi’nin Ukrayna’yı da ziyaret edeceğine dair haberler yer almıştı, ancak böyle bir ziyaret gerçekleşmedi ve Çin lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ardından ülkesine geri döndü. Çin daha önce Ukrayna krizini sonlandırabileceğine inandığı 12 maddelik bir plan sunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230329/cinden-zelenskiyin-si-ile-gorusme-teklifine-yanit-henuz-bilgi-yok-1068887660.html
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çin, vladimir zelenskiy, ap, ukrayna, rusya, şi cinping
çin, vladimir zelenskiy, ap, ukrayna, rusya, şi cinping
Zelenskiy: Şi ile Ukrayna’da görüşmeye hazırım, kendisiyle konuşmak istiyorum
11:02 30.03.2023 (güncellendi: 11:05 30.03.2023) Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Çinli mevkidaşı Şi Cinping’i ülkesine davet etti. Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından beri Çin lideriyle iletişimde olmadıklarını söyleyen Zelenskiy, ‘Şi’yi Ukrayna’da görmeye hazır olduğunu’ kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AP haber ajansına açıklamalarında, Çin Devlet Başkanı Şi’ye atıfla, “Onunla konuşmak istiyorum. Şi’yi Ukrayna’da görmeye hazırız” dedi.
Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’da operasyon başlatmasından önce Şi ile iletişimde olduklarını kaydetti ve “Ancak bu yıl boyunca, bir yıldan uzun süredir temasımız olmadı” diye ekledi.
Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning ise Şi’nin, Zelenskiy’in davetini kabul edip etmeyeceği ve Ukrayna’ya resmen davet edilip edilmediği soruları karşısında, ‘verecek bir bilgisinin olmadığını’ söyledi.
Zelenskiy geçen aylarda da Çin Devlet Başkanı’nı ülkesine davet etmişti. Fakat Ukrayna Devlet Başkanı’nın bu son daveti, Şi’nin geçen hafta Rusya’ya gerçekleştirdiği ziyareti izliyor.
Batı medyasında ziyaretin ardından Şi’nin Ukrayna’yı da ziyaret edeceğine dair haberler yer almıştı, ancak böyle bir ziyaret gerçekleşmedi ve Çin lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşmesinin ardından ülkesine geri döndü.
Çin daha önce Ukrayna krizini sonlandırabileceğine inandığı 12 maddelik bir plan sunmuştu.