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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/cinden-zelenskiyin-si-ile-gorusme-teklifine-yanit-henuz-bilgi-yok-1068887660.html
Çin'den Zelenskiy'in Şi ile görüşme teklifine yanıt: Henüz bilgi yok
Çin'den Zelenskiy'in Şi ile görüşme teklifine yanıt: Henüz bilgi yok
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e sunduğu görüşme teklifine dair net yanıt... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:40+0300
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ukrayna
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vladimir zelenskiy
görüşme
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e yönelik görüşme teklifi hakkında bilgi verdi.Mao, bugün düzenlediği olağan basın toplantısında Pekin'in Ukrayna da dâhil olmak üzere ihtilafın taraflarıyla temas halinde olduğunu, fakat Çin ve Ukrayna liderleri arasında yapılabilecek bir görüşmeye dair henüz spesifik bir bilgi bulunmadığını söyledi.Mao, "Tüm taraflarla temas halindeyiz. Spesifik ayrıntılara gelince, verebileceğim bir bilgi yok" diye konuştu.Zelenskiy, bu ayın başlarında AP'ye verdiği mülakatta Çin lideri Şi ile Ukrayna'da görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/washington-post-abd-buyuyen-rusya-cin-ittifakina-karsilik-vermeli-1068785533.html
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mao ning, ukrayna, çin, vladimir zelenskiy, görüşme
mao ning, ukrayna, çin, vladimir zelenskiy, görüşme

Çin'den Zelenskiy'in Şi ile görüşme teklifine yanıt: Henüz bilgi yok

10:40 29.03.2023
© AFP 2023 / WANG ZHAOŞi Cinping
Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / WANG ZHAO
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e sunduğu görüşme teklifine dair net yanıt vermeyerek, muhtemel görüşmeye ilişkin net bir bilgi bulunmadığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e yönelik görüşme teklifi hakkında bilgi verdi.
Mao, bugün düzenlediği olağan basın toplantısında Pekin'in Ukrayna da dâhil olmak üzere ihtilafın taraflarıyla temas halinde olduğunu, fakat Çin ve Ukrayna liderleri arasında yapılabilecek bir görüşmeye dair henüz spesifik bir bilgi bulunmadığını söyledi.
Mao, "Tüm taraflarla temas halindeyiz. Spesifik ayrıntılara gelince, verebileceğim bir bilgi yok" diye konuştu.
Zelenskiy, bu ayın başlarında AP'ye verdiği mülakatta Çin lideri Şi ile Ukrayna'da görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.
Putin Şi, Rusya Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2023
Washington Post: ABD, büyüyen Rusya-Çin ittifakına karşılık vermeli
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