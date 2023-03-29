https://sputniknews.com.tr/20230329/cinden-zelenskiyin-si-ile-gorusme-teklifine-yanit-henuz-bilgi-yok-1068887660.html
Çin'den Zelenskiy'in Şi ile görüşme teklifine yanıt: Henüz bilgi yok
Çin'den Zelenskiy'in Şi ile görüşme teklifine yanıt: Henüz bilgi yok
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e sunduğu görüşme teklifine dair net yanıt... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T10:40+0300
2023-03-29T10:40+0300
2023-03-29T10:40+0300
ukrayna krizi
mao ning
ukrayna
çin
vladimir zelenskiy
görüşme
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e yönelik görüşme teklifi hakkında bilgi verdi.Mao, bugün düzenlediği olağan basın toplantısında Pekin'in Ukrayna da dâhil olmak üzere ihtilafın taraflarıyla temas halinde olduğunu, fakat Çin ve Ukrayna liderleri arasında yapılabilecek bir görüşmeye dair henüz spesifik bir bilgi bulunmadığını söyledi.Mao, "Tüm taraflarla temas halindeyiz. Spesifik ayrıntılara gelince, verebileceğim bir bilgi yok" diye konuştu.Zelenskiy, bu ayın başlarında AP'ye verdiği mülakatta Çin lideri Şi ile Ukrayna'da görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230327/washington-post-abd-buyuyen-rusya-cin-ittifakina-karsilik-vermeli-1068785533.html
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mao ning, ukrayna, çin, vladimir zelenskiy, görüşme
Çin'den Zelenskiy'in Şi ile görüşme teklifine yanıt: Henüz bilgi yok
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e sunduğu görüşme teklifine dair net yanıt vermeyerek, muhtemel görüşmeye ilişkin net bir bilgi bulunmadığını belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e yönelik görüşme teklifi hakkında bilgi verdi.
Mao, bugün düzenlediği olağan basın toplantısında Pekin'in Ukrayna da dâhil olmak üzere ihtilafın taraflarıyla temas halinde olduğunu, fakat Çin ve Ukrayna liderleri arasında yapılabilecek bir görüşmeye dair henüz spesifik bir bilgi bulunmadığını söyledi.
Mao, "Tüm taraflarla temas halindeyiz. Spesifik ayrıntılara gelince, verebileceğim bir bilgi yok" diye konuştu.
Zelenskiy, bu ayın başlarında AP'ye verdiği mülakatta Çin lideri Şi ile Ukrayna'da görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.