https://sputniknews.com.tr/20230329/cinden-zelenskiyin-si-ile-gorusme-teklifine-yanit-henuz-bilgi-yok-1068887660.html

Çin'den Zelenskiy'in Şi ile görüşme teklifine yanıt: Henüz bilgi yok

Çin'den Zelenskiy'in Şi ile görüşme teklifine yanıt: Henüz bilgi yok

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e sunduğu görüşme teklifine dair net yanıt... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T10:40+0300

2023-03-29T10:40+0300

2023-03-29T10:40+0300

ukrayna krizi

mao ning

ukrayna

çin

vladimir zelenskiy

görüşme

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Çinli mevkidaşı Şi Cinping'e yönelik görüşme teklifi hakkında bilgi verdi.Mao, bugün düzenlediği olağan basın toplantısında Pekin'in Ukrayna da dâhil olmak üzere ihtilafın taraflarıyla temas halinde olduğunu, fakat Çin ve Ukrayna liderleri arasında yapılabilecek bir görüşmeye dair henüz spesifik bir bilgi bulunmadığını söyledi.Mao, "Tüm taraflarla temas halindeyiz. Spesifik ayrıntılara gelince, verebileceğim bir bilgi yok" diye konuştu.Zelenskiy, bu ayın başlarında AP'ye verdiği mülakatta Çin lideri Şi ile Ukrayna'da görüşmeye hazır olduğunu belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230327/washington-post-abd-buyuyen-rusya-cin-ittifakina-karsilik-vermeli-1068785533.html

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