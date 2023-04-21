https://sputniknews.com.tr/20230421/ramsteinda-kievin-savas-ucagi-talebine-ukraynanin-bir-gun-nato-uye-olmasinda-anlasildi-yaniti-1070014026.html

Ramstein toplantısında Kiev'in savaş jeti talebine 'Ukrayna'nın NATO üye olmasında anlaşıldı' yanıtı

Ramstein toplantısında Kiev'in savaş jeti talebine 'Ukrayna'nın NATO üye olmasında anlaşıldı' yanıtı

ABD'ye ait Almanya'daki Ramstein hava üssünde düzenlenen Ukrayna Temas Grubu toplantılarının bugünkü ayağında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T13:56+0300

2023-04-21T13:56+0300

2023-04-21T14:01+0300

ukrayna temas grubu

ramstein hava üssü

abd

almanya

ukrayna

rusya

savaş uçağı

lloyd austin

jens stoltenberg

nato

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Ramstein'daki Ukrayna Temas Grubu toplantısına yine 50'den fazla ülkenin savunma bakanı katılırken, gündemde Rusya'ya karşı taarruz hazırlığı yaptığı belirtilen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Batılı müttefiklerden daha fazla savaş uçağı ve uzun menzilli füze talebi vardı. Bugün Ramstein'a geçmeden önce dün Kiev'de Zelenskiy'den talep listesini alan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Dün Kiev'i ziyaretimde Ukrayna'nın geleceğinin Avrupa-Atlantik ailesinde bulunduğunu ve tüm NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın NATO üyesi olacağı konusunda anlaştığını söyledim" diyerek ekledi:Genel Sekreter, Zelenskiy'in temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesine katılması davetini kabul ettiğini duyurdu. NATO üyelerinin Ukrayna'ya farklı tipte uçak tedarikini tartıştığını aktaran Stoltenberg, "Jetler konusunda, müttefikler teslim etti, Polonya MiG-29'ları teslim etti. Diğer jet türleri hakkında da devam eden bir tartışma var" diye konuştu. Dünkü Kiev ziyaretinde müttefiklerin Ukrayna'ya daha fazla jet, tank ve zırhlı araç teslim etmeye kararlı olduklarını söyleyen Genel Sekreter, NATO'nun Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımın Şubat 2022'den bu yana 165 milyar doları aştığı tahminini paylaştı. Ziyaret sırasında Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu yineleyen, ancak üyeliği için herhangi bir takvim vermek yerine 'zaman içinde' mümkün olacağını söyleyen Stoltenberg, ittifakın, NATO standartlarına geçişine yardımcı olmak ve müttefikleriyle tam kapasite birlikte çalışabilirliğini sağlamak için uzun vadeli olarak Ukrayna'nın yanında bulunduğuna dair Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e güvence verdi. Zelenskiy, eylülde yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın hızlı şekilde NATO'ya katılmak için başvurduğunu duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, bugün Ramstein'daki toplantının açılış konuşmasında "Ukrayna'daki özgürlük güçlerine desteğimiz güçlü ve hakikidir" dedi. Austin, toplantıda odaklanacakları üç ana konuyu hava savunması, mühimmat ve lositik ile diğer desteklere atıfla kolaylaştırıcılar diye sıraladı. Zelenskiy, 'bazı üye devletlerin uzun menzilli roketler, modern savaş uçakları ve zırhlı araçlar sağlama konusundaki isteksizliğini aşmak için' NATO'dan yardım istemişti. NATO üyelerinden bazısı Ukrayna'ya ellerindeki Sovyet dönemi savaş uçaklarını gönderdi. Ancak Kiev'in talep ettiği ABD yapımı F-16 gibi modern uçak taahhüt eden henüz çıkmadı. Kiev'in Batılı destekçileri, Rusya içindeki hedefleri vurmak için kullanılabileceği endişesi nedeniyle uzun menzilli füze göndermekte de isteksiz davrandı.Diğer yandan Kiev bu hafta müttefiklerinden ABD'nin en gelişmiş hava savunma sistemlerinden biri olarak görülen Patriot'ların ilk sevkiyatını aldığını açıkladı. Almanya da uzun zamandır vaat ettiği Iris-T hava savunma füzesi sisteminden bir adet teslim etti.

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ukrayna temas grubu, ramstein hava üssü, abd, almanya, ukrayna, rusya, savaş uçağı, lloyd austin, jens stoltenberg, nato, füze, hava savunma sistemi, vladimir zelenskiy