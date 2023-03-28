https://sputniknews.com.tr/20230328/slovak-muhalefeti-ukraynaya-savas-ucagi-tedarikine-karsi-suc-duyurusunda-bulundu-anayasaya-aykiri-1068867515.html
Slovak muhalefeti, Ukrayna'ya savaş uçağı tedarikine karşı suç duyurusunda bulundu: Anayasaya aykırı
Slovak muhalefeti, Ukrayna'ya savaş uçağı tedarikine karşı suç duyurusunda bulundu: Anayasaya aykırı
Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik eden Polonya'dan sonraki ikinci NATO üyesi Slovakya'da Başbakan Eduard Heger'in 13 MiG-29 bağışlama kararı hakkında muhalefet... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T20:23+0300
2023-03-28T20:23+0300
2023-03-28T20:28+0300
ukrayna krizi
slovakya
robert fico
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Slovakya'da hükümetin Ukrayna'ya savaş uçakları verme kararı hakkında suç duyurusunda bulunan anamuhalefet partisi, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Muhafazakar-popülist Başbakan Eduard Heger, 17 Mart'ta 13 Sovyet yapımı MiG-29 uçağını Ukrayna'ya teslim etme kararı aldığını açıkladı. 23 Mart'ta bu uçaklardan ilk 4'ü Ukraynalı pilotlar tarafından ülkelerine götürüldü. Bugün Pravda gazetesine konuşan anamuhalefetteki Yön-Slovak Sosyal Demokrasisi (Smer-SD) partisi lideri Robert Fico, hükümetin Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etmek için gerekli yetkiye sahip olmadığını söyledi. 2006-10 ve 2012-18 dönemlerinde başbakanlık yapmış Fico, Heger'in azınlık hükümetinin aralık ayında güvensizlik oyuyla düşürüldüğünü, dolayısıyla göreve sadece vekalet ettiğini, anayasaya göre bu tür temel dış politika ve askeri kararlar almak için yetkisinin bulunmadığını belirtti.Dün akşam devlet haber ajansı TASR'a konuşan Smer-SD Sözcüsü Jan Mazgut da görevi kötüye kullanma ve sabotajla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Aslında Başbakan Heger ve Savunma Bakanı Jaroslav Nad, başta parlamentoda oylanmadan Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki kararı verilemeyeceğinden söz etmişti. Muhalefetin bazı kesimlerinin yardımıyla mecliste basit çoğunluğu elde edebilecek konumdaki hükümetin uçak tedariki yetkisi içinse anayasal çoğunluğa (Slovakya'da 5'te 3) ihtiyacı var. Bunu toplayamayacaklarından, Savunma Bakanı Nad, hükümetin elinde tuttuğu ancak yayımlamadığı hukuki bir analize atıfla parlamentoyu dahil etmeden böyle bir karar alabileceği iddiasını ortaya attı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/slovakya-ukraynaya-13-adet-sovyet-yapimi-mig-29-savas-ucagi-veriyor-1068393028.html
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slovakya, robert fico
Slovak muhalefeti, Ukrayna'ya savaş uçağı tedarikine karşı suç duyurusunda bulundu: Anayasaya aykırı
20:23 28.03.2023 (güncellendi: 20:28 28.03.2023) Abone ol
Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik eden Polonya'dan sonraki ikinci NATO üyesi Slovakya'da Başbakan Eduard Heger'in 13 MiG-29 bağışlama kararı hakkında muhalefet suç duyurusunda bulundu.
Slovakya'da hükümetin Ukrayna'ya savaş uçakları verme kararı hakkında suç duyurusunda bulunan anamuhalefet partisi, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirtti.
Muhafazakar-popülist Başbakan Eduard Heger, 17 Mart'ta 13 Sovyet yapımı MiG-29 uçağını Ukrayna'ya teslim etme kararı aldığını açıkladı. 23 Mart'ta bu uçaklardan ilk 4'ü Ukraynalı pilotlar tarafından ülkelerine götürüldü.
Bugün Pravda gazetesine konuşan anamuhalefetteki Yön-Slovak Sosyal Demokrasisi (Smer-SD) partisi lideri Robert Fico, hükümetin Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etmek için gerekli yetkiye sahip olmadığını söyledi.
2006-10 ve 2012-18 dönemlerinde başbakanlık yapmış Fico, Heger'in azınlık hükümetinin aralık ayında güvensizlik oyuyla düşürüldüğünü, dolayısıyla göreve sadece vekalet ettiğini, anayasaya göre bu tür temel dış politika ve askeri kararlar almak için yetkisinin bulunmadığını belirtti.
Dün akşam devlet haber ajansı TASR'a konuşan Smer-SD Sözcüsü Jan Mazgut da görevi kötüye kullanma ve sabotajla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
Aslında Başbakan Heger ve Savunma Bakanı Jaroslav Nad, başta parlamentoda oylanmadan Ukrayna'ya savaş uçağı tedariki kararı verilemeyeceğinden söz etmişti.
Muhalefetin bazı kesimlerinin yardımıyla mecliste basit çoğunluğu elde edebilecek konumdaki hükümetin uçak tedariki yetkisi içinse anayasal çoğunluğa (Slovakya'da 5'te 3) ihtiyacı var. Bunu toplayamayacaklarından, Savunma Bakanı Nad, hükümetin elinde tuttuğu ancak yayımlamadığı hukuki bir analize atıfla parlamentoyu dahil etmeden böyle bir karar alabileceği iddiasını ortaya attı.