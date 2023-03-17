https://sputniknews.com.tr/20230317/slovakya-ukraynaya-13-adet-sovyet-yapimi-mig-29-savas-ucagi-veriyor-1068393028.html

Slovakya, Ukrayna'ya 13 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı veriyor

Slovakya, Ukrayna'ya 13 adet Sovyet yapımı MiG-29 savaş uçağı veriyor

Kiev'in savaş uçağı taleplerinin karşılanmasına, Avrupa'dan Sovyet yapımı MiG-29'larla başlandı. Polonya'nın ardından Slovakya da ellerindeki MiG-29'ların bir... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T13:56+0300

2023-03-17T13:56+0300

2023-03-17T14:20+0300

ukrayna krizi

slovakya

mig-29

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Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna'ya 13 MiG-29 bağışlamaya karar verdiklerini açıkladı. Slovakya, Polonya'dan sonra böyle bir sevkiyatı duyuran ikinci NATO üyesi oldu."13 MiG-29 jetimizi Ukrayna'ya teslim edeceğiz" açıklamasını yapan Heger, Ukrayna'ya bir Kub hava savunma sistemi teslim edeceklerini de sözlerine ekledi.Slovakya Başbakanı, "Polonya ve Ukrayna ile tam koordineli adım atıyoruz. Hükümetimiz tarihin doğru tarafında duruyor" vurgusunu yaptı. Teslimat, 10 adet çalışır durumdaki MiG-29 ile 2008'den beri faaliyette olmayan 3 MiG-29'u içerecek. Savunma Bakanı Jaroslav Nad, MiG'lerin Kiev'e nakledilmesinin birkaç hafta alacağını söyledi.Elinde askeri müzeye yerleştirilecek bir Mig-29 kalacak Slovakya, savaş uçağı filosunu Amerikan F-16'larıyla değiştirmeyi ve bunu en geç Ocak 2024'te gerçekleştirmeyi planlıyor. Bratislava'nın açıklaması, dün Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya 4 MiG-29 göndereceklerini duyurmasının ardından geldi. Vladimir Zelenskiy'in liderliğindeki Kiev yönetimi, Batılı müttefiklerinden uzun süredir savaş uçağı talep etmekle birlikte öncelikle ABD yapımı modern F-16'ları istiyor. Ama geçen ay ABD Başkanı Joe Biden'dan Kiev'e F-16 tedarikini reddeden açıklama geldi. Üst düzey ABD'li yetkililer, savaş uçağı vermelerinin kısa vadede olası olmadığını söyledi. Ancak Politico, ABD'li yetkililerin Ukrayna hava kuvvetlerini güçlendirmenin başka yolları üzerinde çalıştığını, buna Ukrayna'nın Sovyet döneminden kalma MiG-29'larına gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzeler monte etme, Ukraynalı pilotların becerilerini geliştirme çabalarının dahil olduğunu yazdı.

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