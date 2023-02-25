https://sputniknews.com.tr/20230225/biden-ukraynada-su-an-f-16-ihtiyaci-yok-1067492389.html

Biden: Ukrayna'da şu an F-16 ihtiyacı yok

Biden: Ukrayna'da şu an F-16 ihtiyacı yok

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın şu anda F-16 savaş uçaklarına ihtiyacı olmadığını ifade etti. Biden, Ocak ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya... 25.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-25T15:54+0300

2023-02-25T15:54+0300

2023-02-25T15:54+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yıl dönümü kapsamında ABC News'e röportaj verdi. Biden, Rusya'nın bahar aylarında beklenen taarruzuna karşı Ukrayna’nın istediği F-16 savaş uçaklarının “şimdilik” verilmeyeceğini ifade etti.Gazeteci David Muir’in “Ukrayna’nın F-16'lara ihtiyacı olduğunu düşünmüyorsunuz, öyle mi" sorusunu yanıtlayan Biden, “Hayır, F-16'lara ihtiyacı yok” dedi. Bunun Ukrayna’ya asla F-16 verilmeyeceği anlamına gelip gelmediği sorusuna ise Biden, “Ukrayna savunmasının ilerleyen dönemlerde tam olarak neye ihtiyaç duyacağını bilemeyiz. Şu anda ordumuza göre F-16'ları göndermek için hiçbir gerekçe yok. Şimdilik bunu reddediyorum” şeklinde yanıt verdi.Biden, “Ukrayna’ya ordumuzun Ukrayna’nın ihtiyacı olduğunu düşündüğü şeyleri gönderiyoruz. Tanklara, toplara, HIMARS roketatar sistemi dahil olmak üzere hava savunmasına ihtiyacı var. Bunları Ukrayna'ya kazanç elde edebilecek bir konuma gelmesi için gönderiyoruz” dedi.Öte yandan Biden, Ocak ayında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya F-16 göndermeyeceğini söyleyerek söz konusu talebi reddetmişti. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de dahil olmak üzere ABD'li yetkililer, bu konunun hala tartışmaya açık olduğunu belirtmişti.

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