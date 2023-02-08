https://sputniknews.com.tr/20230208/zelenskiy-londrada-savas-ucagi-istedi-sunak-ukraynali-savas-ucagi-pilotlarini-egitecegiz-dedi-1066761664.html

Zelenskiy Londra'da savaş uçağı istedi: Sunak 'Ukraynalı savaş uçağı pilotlarını eğiteceğiz' dedi

Zelenskiy Londra'da savaş uçağı istedi: Sunak 'Ukraynalı savaş uçağı pilotlarını eğiteceğiz' dedi

ABD'nin baskısıyla Almanya'nın başını çektiği Ukrayna'ya tank tedarikini savaş uçağının takip edeceğinin ilk somut işareti Londra'dan geldi. 08.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-08T18:13+0300

2023-02-08T18:13+0300

2023-02-08T18:13+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rishi sunak

savaş uçağı

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Avrupa turuna çıkan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i ağırlayan Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Ukrayna askerlerine verdikleri eğitimi savaş uçağı pilotları ve denizcileri kapsayacak şekilde genişleteceklerini söyledi.Sunak, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de özel Ukrayna operasyonunu başlatmasından beri ilk kez Londra'yı ziyaret eden haki renk içindeki Zelenskiy'yi askeri havaalanında kucaklayarak karşıladı. Zelenskiy için Downing Sokağı 10 Numara'daki başbakanlık konutu önüne kırmızı halı serdiren Sunak, Britanya'nın son 6 ayda 10 bin Ukrayna askerini eğittiğini, bu yıl 20 bin askere daha eğitim vermeyi planladığını belirtti.Britanya Başbakanı, "Bugün bu eğitimi askerlerden denizcilere ve savaş uçağı pilotlarına genişleterek Ukrayna'nın çıkarlarını gelecekte de iyi şekilde savunabilecek bir orduya sahip olmasını sağlamaktan gurur duyuyorum" diyerek ekledi:"Vereceğimiz yeni eğitim Ukraynalı pilotların gelecekte NATO standartlarında gelişmiş savaş uçaklarını uçurabilmelerini sağlayacak."Zelenskiy'in Rusya'ya karşı Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi taleplerini bugüne dek Batılı ülkeler reddetmişti. Sunak, geçen haftaki açıklamasında, 'Britanya'nın Ukrayna'ya Typhoon ve F-35 savaş uçakları tedarikinin yıllar değilse bile aylarca sürecek bir eğitim gerektireceğini, dolayısıyla Kiev'in zafer kazanmasına yardım etmenin en etkili yolunu aradığını' söyledi. ABD Başkanı Joe Biden da Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik edeceklerine dair iddiaları reddetti. Ancak Polonya gibi bazı müttefikler, bu fikre daha açık olduklarını belli etti.Başbakanlıktan Westminster Hall'a geçen iki lider, parlamentonun alt ve üst kanadına hitap etti.'Britanya'nın bu yıl savaş alanında kesin askeri zafer sağlamak için Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini' dile getiren Sunak, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in saldırganlığının başarıya ulaştığını hiçbir şekilde göremeyiz. Bu nedenle Ukrayna'ya askeri desteğimizi hızlandırdık ve artırdık" dedi.Ukrayna lideri de beklendiği üzere müttefikleri Rusya'ya karşı Ukrayna'ya hava gücü sağlamaya çağırdı. "Sizden ve dünyadan Ukrayna için savaş uçakları, özgürlük için kanatlar rica ediyorum" diyen Zelenskiy, şöyle devam etti:"Biliyoruz ki, özgürlük kazanacak, Rusya kaybedecek. Britanya, yaşamımızın en önemli zaferine ilerlerken bizimle birlikte yürüyor. Bu, savaş fikrine karşı bir zafer olacak."Zelenskiy, Avam Kamarası Başkanı Sir Lindsay Hoyle'a Ukrayna hava kuvvetleri miğferi hediye etmeyi de ihmal etmedi.Zelenskiy Britanya Kralı 3. Charles tarafından da kabul edildi.Britanya Dışişleri'nin açıklamasında "Beklenen bahar saldırısı için zamanında Ukrayna'ya daha uzun menzilli füzeler dahil olmak üzere öldürücü yardım tedarikini hızlandırmayı planlayan Britanya, Kiev'in askeri ihtiyaçlarını karşılama çabalarını koordine etmek için müttefiklerle birlikte çalışacak" denildi. Bu akşam Londra'dan Paris'e geçip, hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile biraraya gelecek olan Ukrayna lideri yarın Brüksel'de AB Komisyonu'nun konuğu olacak ve AB üyesi 27 ülkenin liderlerine hitap edecek.

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vladimir zelenskiy, rishi sunak, savaş uçağı