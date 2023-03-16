https://sputniknews.com.tr/20230316/austin-kievin-bosa-harcayacak-vakti-yok-dedi-pentagon-zelenskiyin-bahmut-inadindan-rahatsiz--1068334610.html

Austin 'Kiev'in boşa harcayacak vakti yok' dedi: Pentagon, Zelenskiy'in Bahmut inadından rahatsız

Austin 'Kiev'in boşa harcayacak vakti yok' dedi: Pentagon, Zelenskiy'in Bahmut inadından rahatsız

Kiev'in bahar sonunda Rusya'ya karşı büyük taarruz başlatması için acil düğmesine basan ABD Savunma Bakanı, "Ukrayna'nın boşa harcayacak vakti yok" dedi... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T13:53+0300

2023-03-16T13:53+0300

2023-03-16T13:54+0300

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30'u NATO üyesi 54 ülkeden oluşan Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun (Ramstein Grubu) sanal toplantısının ardından konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'ya karşı büyük taarruz için baskıyı artırdı:Austin'in açıklamalarına dikkat çeken Politico, ilkbahar yaklaşırken, Ukrayna'nın cephane, hava savunması ve deneyimli asker stoklarının azalmasının ABD'li yetkilileri giderek daha fazla endişelendirdiğini aktardı. ABD'nin stratejik olarak önemli görmediği güneydoğu şehri Bahmut için Ukrayna ve Rusya birliklerinin ağır kayıplar vermeye devam ettiğini vurgulayan Politico, buna rağmen Pentagon'un, Kiev'in savaş stratejisi ne olursa olsun, Ukrayna askerlerinin savaşmaya devam etmek için ihtiyaç duydukları silahlara sahip olmasını istediğini yazdı.Haberde Rusya'nın füzelerle Ukrayna'nın hava savunma stoklarını vurduğu, Ukraynalı askerlerin havan mermileri ve top mermileri dahil temel mühimmatta ciddi eksiklikler olduğundan yakındığı, ABD yetkililerin tahminine göre bir yılda en deneyimliler dahil 100 binden fazla Ukrayna askerinin öldüğü, bu kayıpların çoğunun Rusya'nın 9 aydır kuşattığı Bahmut'ta verildiği, ama Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Bahmut'u savunmanın doğu şehirlerini tutmanın anahtarı olduğunda ısrar ettiği sıralandı. Gelgelelim Austin'in geçenlerde gazetecilere Bahmut'un 'stratejik ve operasyonel değerinden çok sembolik değerinin olduğunu' söylediğini hatırlatan Politico, ABD'li yetkililerin Bahmut'a değil, Ukrayna'yı mayıs ayına kadar başlaması beklenen büyük bahar saldırısına hazırlamaya odaklandığını belirtti.Haberde bunun için Batı'nın köprü kurmaya ve birliklerin nehirleri geçmesine yönelik 8 zırhlı dahil yüzlerce tankı ve zırhlı aracının Ukrayna'ya doğru yola çıktığı, ABD ile Avrupalı ortaklarının Ukrayna'nın en acil ihtiyaç olarak belirlediği büyük miktarlarda cephane ve 155 mm'lik mermiler gönderdiği aktarıldı.Pentagon'dan dün yapılan açıklamalarda 'verilen ekipman ve eğitimin Ukrayna'nın - nerede ve ne zaman isterse - savaşı kazanmasını sağlayacağı' iddia edildi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, "Ukrayna'nın kendini savunmasını sağlamak için çeşitli ülkelerde Ukrayna ordusunu teçhizat, mühimmat ve eğitim açısından inşa etmeye yönelik önemli bir çaba var" diyerek ekledi:600'den fazla Ukrayna askeri, şubat ayında Almanya'da nişancılık gibi temel beceriler, tıp eğitimi ve Bradley ve Stryker zırhlılarıyla kombine silahlı manevra talimatlarını içeren 5 haftalık bir eğitim programını tamamlamış durumda. Haberde ABD'li yetkililerin Ukraynalı muhataplarını topları hedef gözeterek ateşlemeleri ve top mermilerini tasarruflu kullanmaları konusunda kapalı kapılar ardında uyardığı, bunun özellikle her iki tarafın hızlı şekilde mühimmat harcadığı Bahmut için geçerli olduğu belirtildi. Politico'ya konuşan ABD'nin Avrupa'daki kuvvetlerinin eski komutanı emekli Korgeneral Ben Hodges, "Pentagon'da bazıları Ukraynalıların çok hızlı cephane yaktığını düşünüyor. Affedersiniz, ama topçu mühimmatında çok büyük avantajlara sahip olan ve pes etmeyen bir düşmana karşı ülkelerinin hayatta kalması için büyük bir mücadele veriyorlar" dedi. Kiev'in henüz bir strateji üzerinde karar kılmadığını, ancak temelde iki seçeneğinin olduğunu, ya Herson üzerinden güneye, Kırım'a doğru ilerleyeceğini ya da Rus kara köprüsünü kesmek için kuzey konumundan doğuya ve ardından güneye hareketleneceğini söyleyen ABD'li yetkililer, Rusya'nın Dnipro Nehri'nin doğu yakasındaki savunmasını tahkim etmesinden ve Ukrayna'nın bu tür bir kuvvete karşı başarılı bir amfibi operasyon yapacak insan gücüne sahip olmamasından ötürü ilk seçeneğin gerçekçi olmadığını, ikinci seçeneğin daha olası olduğunu belirtti.Üst düzey ABD'li generaller, savaşın sonraki aşamasında Kiev'in savaş oyununa yardımcı olacak bir dizi masaüstü tatbikat için bu ay Almanya'nın Wiesbaden kentinde Ukraynalı askeri yetkilileri ağırladı.ABD Başkanı Joe Biden geçen ay Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarikini reddettiği, üst düzey ABD'li yetkililerin bunun kısa vadede olası olmadığını defalarca söylediğini hatırlatan haberde, bununla birlikte ABD'li yetkililerin Ukrayna hava kuvvetlerini güçlendirmenin başka yolları üzerinde çalıştığını, buna Ukrayna'nın Sovyet döneminden kalma MiG-29'larına gelişmiş orta menzilli havadan havaya füzeler monte etmeye çalışma, Ukraynalı pilotların becerilerinin değerlendirilmesinin dahil olduğu aktarıldı. Buna göre iki Ukraynalı askeri pilot kısa süre önce Arizona eyaletinin Tucson şehrindeki Ulusal Hava Muhafızları üssünde değerlendirmeden geçirildi, böylece ABD'li askeri eğitmenler, Ukraynalıların bombalar, füzeler ve güdüm kitleri dahil olmak üzere Batı'nın halihazırda sağladığı uçakları ve yetenekleri daha iyi kullanmak için hangi eğitime ihtiyaç duyduklarını değerlendirdi. Programın simülatör uçuşlarını içerdiği, ancak pilotların Amerikan uçaklarında uçmadığı belirtildi. Yetkililer, AMRAAM'ları MiG'lere monte etme çabasının, başarılı olması halinde, Ukrayna pilotlarının Rus füzelerini etkisiz hale getirme kabiliyetini önemli ölçüde artırabileceğini söyledi.ABD'li yetkililerin kamuoyuna yeni taarruzun ne zaman, nerede başlatılacağı ve Ukrayna güçlerinin Bahmut'ta mı kalacağı yoksa yeniden mi konumlandıracağına Zelenskiy'in karar vereceğini söylediğini yazan Politico, kapalı kapılar ardında başla türlü konuşulduğunu ima etti. Austin de "Bu savaşı Başkan Zelenskiy veriyor ve neyin önemli neyin önemsiz olduğuna o karar verecek" diyerek ekledi:

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