https://sputniknews.com.tr/20230306/bild-ukrayna-lideri-zelenskiy-ve-genelkurmay-baskani-arasinda-anlasmazlik-var-1067885914.html
Bild: Ukrayna lideri Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı arasında anlaşmazlık var
Bild: Ukrayna lideri Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı arasında anlaşmazlık var
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk... 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T16:58+0300
2023-03-06T16:58+0300
2023-03-06T16:58+0300
ukrayna krizi
artyomovsk
ukrayna
vladimir zelenskiy
valeriy zalujniy
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Alman Bild gazetesinin haberine göre Zalujnıy Ukrayna ordusunun Artyomovsk'tan çekilmesi gerektiğini savunurken Zelenskiy, genelkurmay başkanının bu görüşüne karşı çıktı.Bild'e konuşan Kievli kaynaklar, Zalujnıy'ın Artyomovsk'tan çekilme önerisini bir hafta önce sunduğunu ve Rus güçlerinin kenti ele geçirme tehdidinin doğduğunu söyledi.Kaynaklar, Zelenskiy'in buna cevaben kentin Ukrayna için 'kale' konumunda olduğunu savunarak geri çekilme fikrine karşı çıktığını aktardı.Kievli kaynaklar, Ukraynalı askerlerin büyük bölümünün Zalujnıy'ın önerisini desteklediğinin ve kenti neden ellerinde tuttuklarını anlamadıklarının altını çizdi.Artyomovsk'ta görev yapan Ukrayna eski Başsavcısı Yuriy Lutsenko, önceki günkü açıklamasında kentten çekilme emri aldıklarını duyurmuştu.Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.Rus özel askeri şirket Vagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin geçen cuma günü şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Vagner Grubu savaşçılarının Artyomovsk’un neredeyse tamamını çembere aldıklarını ifade etmişti. Grubun bir mensubu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm lojistik ikmal ve kentten çekilme yollarının Rus topçu birliklerinin menzilinde olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230306/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-artyomovskta-en-egitimli-birliklerini-kaybetti-1067849771.html
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artyomovsk, ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy
artyomovsk, ukrayna, vladimir zelenskiy, valeriy zalujniy
Bild: Ukrayna lideri Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı arasında anlaşmazlık var
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk (Ukraynaca adı Bahmut) kentiyle ilgili anlaşmazlık yaşadığı belirtildi.
Alman Bild gazetesinin haberine göre Zalujnıy Ukrayna ordusunun Artyomovsk'tan çekilmesi gerektiğini savunurken Zelenskiy, genelkurmay başkanının bu görüşüne karşı çıktı.
Bild'e konuşan Kievli kaynaklar, Zalujnıy'ın Artyomovsk'tan çekilme önerisini bir hafta önce sunduğunu ve Rus güçlerinin kenti ele geçirme tehdidinin doğduğunu söyledi.
Kaynaklar, Zelenskiy'in buna cevaben kentin Ukrayna için 'kale' konumunda olduğunu savunarak geri çekilme fikrine karşı çıktığını aktardı.
Kievli kaynaklar, Ukraynalı askerlerin büyük bölümünün Zalujnıy'ın önerisini desteklediğinin ve kenti neden ellerinde tuttuklarını anlamadıklarının altını çizdi.
Artyomovsk'ta görev yapan Ukrayna eski Başsavcısı Yuriy Lutsenko, önceki günkü açıklamasında kentten çekilme emri aldıklarını duyurmuştu.
Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.
Rus özel askeri şirket Vagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin geçen cuma günü şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Vagner Grubu savaşçılarının Artyomovsk’un neredeyse tamamını çembere aldıklarını ifade etmişti. Grubun bir mensubu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm lojistik ikmal ve kentten çekilme yollarının Rus topçu birliklerinin menzilinde olduğunu açıklamıştı.