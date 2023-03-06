https://sputniknews.com.tr/20230306/bild-ukrayna-lideri-zelenskiy-ve-genelkurmay-baskani-arasinda-anlasmazlik-var-1067885914.html

Bild: Ukrayna lideri Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı arasında anlaşmazlık var

Bild: Ukrayna lideri Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı arasında anlaşmazlık var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy arasında Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) kritik öneme sahip Artyomovsk... 06.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-06T16:58+0300

2023-03-06T16:58+0300

2023-03-06T16:58+0300

ukrayna krizi

artyomovsk

ukrayna

vladimir zelenskiy

valeriy zalujniy

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Alman Bild gazetesinin haberine göre Zalujnıy Ukrayna ordusunun Artyomovsk'tan çekilmesi gerektiğini savunurken Zelenskiy, genelkurmay başkanının bu görüşüne karşı çıktı.Bild'e konuşan Kievli kaynaklar, Zalujnıy'ın Artyomovsk'tan çekilme önerisini bir hafta önce sunduğunu ve Rus güçlerinin kenti ele geçirme tehdidinin doğduğunu söyledi.Kaynaklar, Zelenskiy'in buna cevaben kentin Ukrayna için 'kale' konumunda olduğunu savunarak geri çekilme fikrine karşı çıktığını aktardı.Kievli kaynaklar, Ukraynalı askerlerin büyük bölümünün Zalujnıy'ın önerisini desteklediğinin ve kenti neden ellerinde tuttuklarını anlamadıklarının altını çizdi.Artyomovsk'ta görev yapan Ukrayna eski Başsavcısı Yuriy Lutsenko, önceki günkü açıklamasında kentten çekilme emri aldıklarını duyurmuştu.Daha önce Rus güçleri, DHC'de tuz madeni çıkarılan küçük bir kent olan Soledar’ı ele geçirmişti. Rus güçleri Soledar’ı ele geçirmelerinin ardından Artyomovsk kentini özgürleştirmek için ilerleyişini sürdürüyor.Rus özel askeri şirket Vagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin geçen cuma günü şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Vagner Grubu savaşçılarının Artyomovsk’un neredeyse tamamını çembere aldıklarını ifade etmişti. Grubun bir mensubu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm lojistik ikmal ve kentten çekilme yollarının Rus topçu birliklerinin menzilinde olduğunu açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230306/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-artyomovskta-en-egitimli-birliklerini-kaybetti-1067849771.html

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