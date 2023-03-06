https://sputniknews.com.tr/20230306/abd-medyasi-ukrayna-ordusu-artyomovskta-en-egitimli-birliklerini-kaybetti-1067849771.html
ABD medyası: Ukrayna ordusu Artyomovsk’ta en eğitimli birliklerini kaybetti
ABD medyası: Ukrayna ordusu Artyomovsk’ta en eğitimli birliklerini kaybetti
Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç ay içinde Artyomovsk (Bahmut) bölgesinde en eğitimli birliklerini kaybettiğini yazdı. 06.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-06T04:26+0300
2023-03-06T04:26+0300
2023-03-06T04:26+0300
ukrayna krizi
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rusya
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ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin, Ukraynalı subayların açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Rus güçlerinin son aylarda Artyomovsk yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en eğitimli birliklerinden birkaçını bozguna uğrattığı kaydedildi.Yazıda, “Diğer bazı tugaylardaki subaylar, son aylarda Bahmut bölgesindeki çatışmalarda en iyi eğitimlilerden bazıları da dahil olmak üzere birkaç birliğin bozguna uğratıldığını söylüyor” ifadelerine yer verildi.Makalede ayrıca şehrin yakınında bulunan tugayların eğitim düzeyi bakımından farklı oldukları ve her zaman birbirleriyle normal şekilde etkileşime giremeyeceği ifade edildi.Gazeteye konuşan Ukraynalı komutanlardan biri, yeterli eğitim görmemiş gönüllülerden oluşan yakındaki bir taburun uyarıda bulunmadan kendi bölgesini terk ettiği için mevzilerin ele geçirildiğini aktardı.Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin geçen cuma günü şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Wagner Grubu savaşçılarının Artyomovsk’un neredeyse tamamını çembere aldıklarını ifade etmişti. Grubun bir mensubu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm lojistik ikmal ve kentten çekilme yollarının Rus topçu birliklerinin menzilinde olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230305/rus-disisleri-tahil-anlasmasini-esit-mutabakatlar-kosuluyla-yerine-getirmeye-haziriz-1067844725.html
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ukrayna, wsj, wall street journal (wsj), rusya, operasyon, wagner grubu
ukrayna, wsj, wall street journal (wsj), rusya, operasyon, wagner grubu
ABD medyası: Ukrayna ordusu Artyomovsk’ta en eğitimli birliklerini kaybetti
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Wall Street Journal gazetesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç ay içinde Artyomovsk (Bahmut) bölgesinde en eğitimli birliklerini kaybettiğini yazdı.
ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin, Ukraynalı subayların açıklamalarına dayandırdığı haberinde, Rus güçlerinin son aylarda Artyomovsk yakınlarında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin en eğitimli birliklerinden birkaçını bozguna uğrattığı kaydedildi.
Yazıda, “Diğer bazı tugaylardaki subaylar, son aylarda Bahmut bölgesindeki çatışmalarda en iyi eğitimlilerden bazıları da dahil olmak üzere birkaç birliğin bozguna uğratıldığını söylüyor” ifadelerine yer verildi.
Makalede ayrıca şehrin yakınında bulunan tugayların eğitim düzeyi bakımından farklı oldukları ve her zaman birbirleriyle normal şekilde etkileşime giremeyeceği ifade edildi.
Gazeteye konuşan Ukraynalı komutanlardan biri, yeterli eğitim görmemiş gönüllülerden oluşan yakındaki bir taburun uyarıda bulunmadan kendi bölgesini terk ettiği için mevzilerin ele geçirildiğini aktardı.
Rus özel askeri şirket Wagner’in yöneticisi Yevgeniy Prigojin geçen cuma günü şirketin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamada Wagner Grubu savaşçılarının Artyomovsk’un neredeyse tamamını çembere aldıklarını ifade etmişti. Grubun bir mensubu ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin tüm lojistik ikmal ve kentten çekilme yollarının Rus topçu birliklerinin menzilinde olduğunu açıklamıştı.