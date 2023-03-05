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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230305/rus-disisleri-tahil-anlasmasini-esit-mutabakatlar-kosuluyla-yerine-getirmeye-haziriz-1067844725.html
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını eşit mutabakatlar koşuluyla yerine getirmeye hazırız
Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını eşit mutabakatlar koşuluyla yerine getirmeye hazırız
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın ‘tahıl anlaşmasını’ eşit mutabakatlara dayalı olması koşuluyla yerine getirmeye hazır olduğunu... 05.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-05T22:00+0300
2023-03-05T22:00+0300
ukrayna krizi
tahıl
ukrayna
mariya zaharova
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya’nın 18 Mart’ta sona eren ‘tahıl anlaşmasını’ eşit mutabakatlara dayalı olması koşuluyla yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.Zaharova, “Biz, anlaşmanın üzerimize düşen kısmını yerine getirdik ve yerine getirmeye hazırız. Bu Batılı, Amerikan şirketlerinin ceplerini doldurduklarından ve kendi karları için bir kez daha hile yapma arzusunda olduklarından bahsediyorsak, bu (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'in entrikalar serisinin bir parçasıdır” diye konuştu.Rus diplomat, anlaşmanın sadece tek tarafın değil, tüm tarafların taahhütlerini içerdiğini vurgulayarak, “Eğer bu anlaşma eşitse, biz üzerimize düşeni her zaman yerine getirdik ve tüm mutabakatlar açısından yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.Ukrayna tahılının ihracı konusunda geçen sene İstanbul’da yapılan anlaşma, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması şartını da içeriyor. Rusya bu nedenle bu anlaşmaya bir paket anlaşma olarak bakıyor ve kendi tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılmamasını anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi olarak değerlendiriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rus-disisleri-bati-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kismini-sabote-ediyor-1067740012.html
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tahıl, ukrayna, mariya zaharova
tahıl, ukrayna, mariya zaharova

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını eşit mutabakatlar koşuluyla yerine getirmeye hazırız

22:00 05.03.2023
© Sputnik / Владимир ПервенцевTahıl
Tahıl - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2023
© Sputnik / Владимир Первенцев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın ‘tahıl anlaşmasını’ eşit mutabakatlara dayalı olması koşuluyla yerine getirmeye hazır olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya’nın 18 Mart’ta sona eren ‘tahıl anlaşmasını’ eşit mutabakatlara dayalı olması koşuluyla yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.
Zaharova, “Biz, anlaşmanın üzerimize düşen kısmını yerine getirdik ve yerine getirmeye hazırız. Bu Batılı, Amerikan şirketlerinin ceplerini doldurduklarından ve kendi karları için bir kez daha hile yapma arzusunda olduklarından bahsediyorsak, bu (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'in entrikalar serisinin bir parçasıdır” diye konuştu.
Rus diplomat, anlaşmanın sadece tek tarafın değil, tüm tarafların taahhütlerini içerdiğini vurgulayarak, “Eğer bu anlaşma eşitse, biz üzerimize düşeni her zaman yerine getirdik ve tüm mutabakatlar açısından yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Ukrayna tahılının ihracı konusunda geçen sene İstanbul’da yapılan anlaşma, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması şartını da içeriyor. Rusya bu nedenle bu anlaşmaya bir paket anlaşma olarak bakıyor ve kendi tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılmamasını anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi olarak değerlendiriyor.
Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
Ukrayna krizi
Rus Dışişleri: Batı, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmını sabote ediyor
2 Mart, 23:29
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