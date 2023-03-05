https://sputniknews.com.tr/20230305/rus-disisleri-tahil-anlasmasini-esit-mutabakatlar-kosuluyla-yerine-getirmeye-haziriz-1067844725.html

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını eşit mutabakatlar koşuluyla yerine getirmeye hazırız

Rus Dışişleri: Tahıl anlaşmasını eşit mutabakatlar koşuluyla yerine getirmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova’nın ‘tahıl anlaşmasını’ eşit mutabakatlara dayalı olması koşuluyla yerine getirmeye hazır olduğunu... 05.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-05T22:00+0300

2023-03-05T22:00+0300

2023-03-05T22:00+0300

ukrayna krizi

tahıl

ukrayna

mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rossiya 1 televizyonuna demecinde Rusya’nın 18 Mart’ta sona eren ‘tahıl anlaşmasını’ eşit mutabakatlara dayalı olması koşuluyla yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi.Zaharova, “Biz, anlaşmanın üzerimize düşen kısmını yerine getirdik ve yerine getirmeye hazırız. Bu Batılı, Amerikan şirketlerinin ceplerini doldurduklarından ve kendi karları için bir kez daha hile yapma arzusunda olduklarından bahsediyorsak, bu (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'in entrikalar serisinin bir parçasıdır” diye konuştu.Rus diplomat, anlaşmanın sadece tek tarafın değil, tüm tarafların taahhütlerini içerdiğini vurgulayarak, “Eğer bu anlaşma eşitse, biz üzerimize düşeni her zaman yerine getirdik ve tüm mutabakatlar açısından yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.Ukrayna tahılının ihracı konusunda geçen sene İstanbul’da yapılan anlaşma, Rus tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması şartını da içeriyor. Rusya bu nedenle bu anlaşmaya bir paket anlaşma olarak bakıyor ve kendi tahılının ihracatına yönelik engellerin kaldırılmamasını anlaşmanın şartlarının yerine getirilmemesi olarak değerlendiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230302/rus-disisleri-bati-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kismini-sabote-ediyor-1067740012.html

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