https://sputniknews.com.tr/20230302/rus-disisleri-bati-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kismini-sabote-ediyor-1067740012.html

Rus Dışişleri: Batı, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmını sabote ediyor

Rus Dışişleri: Batı, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmını sabote ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili olan kısmını sabote ederek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in insani girişimini... 02.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-02T23:29+0300

2023-03-02T23:29+0300

2023-03-02T23:29+0300

ukrayna krizi

rusya

tahıl

ukrayna

bm

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Antonio Guterres’in önerdiği ve 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan anlaşma ‘paketinin’ çalışmadığını belirtmek zorundayız. Asıl sorun, Batı ülkelerin Rusya-BM Mutabakat Zaptı’na yönelik sabotaj. Amerikalıların ve Avrupalıların, muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını ve siyasi amaçlarına hizmet etmek için uzun süredir ve ısrarla itaatkar bir araca dönüştürmeye çalıştıkları BM’nin çabalarını umursamadıkları açık” ifadesine yer verildi.“Gıda kartını oynamayı bırakmanın zamanı geldiğini” kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna tahılının büyük kısmı, en fakir ülkelere değil, Avrupa Birliği’ne damping fiyattan gidiyor. Oysa Rusya’nın tarım ihracatı alenen engelleniyor. Yalan söylemeye alışık Avrupalılar ve Amerikalılar, herkesi aksine inandırmaya çalışsa da bu böyle. Batı, vicdan azabı çekmeden BM Genel Sekreteri’nin insani paketini gömüyor” diye açıkladı.

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