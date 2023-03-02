Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/rus-disisleri-bati-tahil-anlasmasinin-rusyayla-ilgili-kismini-sabote-ediyor-1067740012.html
Rus Dışişleri: Batı, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmını sabote ediyor
Rus Dışişleri: Batı, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmını sabote ediyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili olan kısmını sabote ederek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in insani girişimini... 02.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-02T23:29+0300
2023-03-02T23:29+0300
ukrayna krizi
rusya
tahıl
ukrayna
bm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066252013_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_37f5a15a9c438352205b912936e8aa47.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Antonio Guterres’in önerdiği ve 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan anlaşma ‘paketinin’ çalışmadığını belirtmek zorundayız. Asıl sorun, Batı ülkelerin Rusya-BM Mutabakat Zaptı’na yönelik sabotaj. Amerikalıların ve Avrupalıların, muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını ve siyasi amaçlarına hizmet etmek için uzun süredir ve ısrarla itaatkar bir araca dönüştürmeye çalıştıkları BM’nin çabalarını umursamadıkları açık” ifadesine yer verildi.“Gıda kartını oynamayı bırakmanın zamanı geldiğini” kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna tahılının büyük kısmı, en fakir ülkelere değil, Avrupa Birliği’ne damping fiyattan gidiyor. Oysa Rusya’nın tarım ihracatı alenen engelleniyor. Yalan söylemeye alışık Avrupalılar ve Amerikalılar, herkesi aksine inandırmaya çalışsa da bu böyle. Batı, vicdan azabı çekmeden BM Genel Sekreteri’nin insani paketini gömüyor” diye açıkladı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1b/1066252013_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_f3acb2bc9fb9824a6199845b52e8c77b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, tahıl, ukrayna, bm
rusya, tahıl, ukrayna, bm

Rus Dışişleri: Batı, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili kısmını sabote ediyor

23:29 02.03.2023
© İHATürkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı.
Türkiye'nin girişimleri neticesinde oluşturulan ve küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan 'Tahıl Koridoru'ndan Dünya Gıda Programı’nın (WFP) insani yardımları çerçevesinde Afganistan’a gidecek tahılın denetimleri tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
© İHA
Abone olTelegram
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı’nın, tahıl anlaşmasının Rusya’yla ilgili olan kısmını sabote ederek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in insani girişimini “gömdüğünü” belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Antonio Guterres’in önerdiği ve 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da imzalanan anlaşma ‘paketinin’ çalışmadığını belirtmek zorundayız. Asıl sorun, Batı ülkelerin Rusya-BM Mutabakat Zaptı’na yönelik sabotaj. Amerikalıların ve Avrupalıların, muhtaç ülkelerin ihtiyaçlarını ve siyasi amaçlarına hizmet etmek için uzun süredir ve ısrarla itaatkar bir araca dönüştürmeye çalıştıkları BM’nin çabalarını umursamadıkları açık” ifadesine yer verildi.
Gıda kartını oynamayı bırakmanın zamanı geldiğini” kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna tahılının büyük kısmı, en fakir ülkelere değil, Avrupa Birliği’ne damping fiyattan gidiyor. Oysa Rusya’nın tarım ihracatı alenen engelleniyor. Yalan söylemeye alışık Avrupalılar ve Amerikalılar, herkesi aksine inandırmaya çalışsa da bu böyle. Batı, vicdan azabı çekmeden BM Genel Sekreteri’nin insani paketini gömüyor” diye açıkladı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала