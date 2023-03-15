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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230315/seymour-hersh-abd-ukraynadaki-catismalara-nato-kilifi-altinda-dogrudan-mudahil-olabilir-1068305373.html
Seymour Hersh: ABD, Ukrayna'daki çatışmalara NATO kılıfı altında doğrudan müdahil olabilir
Seymour Hersh: ABD, Ukrayna'daki çatışmalara NATO kılıfı altında doğrudan müdahil olabilir
ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını ortaya çıkaran araştırmalarıyla dünyaca tanınan saygın gazeteci Seymour Hersh, dün gece Ulusal Basın Kulübü'nde katıldığı... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T18:55+0300
2023-03-15T20:12+0300
seymour hersh
joe biden
cia
istihbarat servisi
teşkilat
basın
gazeteci
the new york times (nyt)
rusya
ukrayna
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Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına eylülde düzenlenen sabotajın ABD yönetiminin işi olduğuna dair şubatta yayımladığı haberiyle Washington'ın üstünü örtme çabalarını boşa çıkaran Seymour Hersh, dün gece Cumhuriyet Komitesi’nin organizasyonunda Ulusal Basın Kulübü'nde meslektaşlarına konuşma yaptı ve onların sorularını yanıtladı. Pulitzer ödüllü gazeteci, Biden yönetiminin Kiev'in yenik pozisyona düştüğünü görmesi halinde, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olabileceğini öngördü. Ukrayna’daki durumun ABD için Vietnam senaryosuna göre gelişebileceğine işaret eden Hersh, Vietnam Savaşı sırasında 'aptalca şeyler yapan' Washington'un Ukrayna çatışmasında da 'başka bir şeyler yapmaya başlayabileceğini' söyledi. Hersh, "Ukrayna için işler kötüye giderse, ne olur bilmiyorum, tüm bu insan gücüne sahipsiniz" diyerek 'ABD'nin elit 82. ve 101. hava indirme tümenlerini Ukrayna sınırı yakınlarına sevk ettiği ve Avrupa'ya çok sayıda silah gittiğine' dikkat çekti. Ünlü gazeteci, kaynaklarını açıklamadan şu senaryoyu aktardı: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna hükümetiyle anlaşmaya varmaya hazır olmasının asıl önemli mesele olduğunu dile getiren Hersh, anlaşmanın temelinde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasının yattığı, bunun da ABD'nin Ukrayna'ya nüfuz etmesini önleyeceğine dikkat çekti. 'Kendimizi kandırıyoruz'Rusya liderinin Ukrayna çatışmasında 'henüz ana gücünü ortaya koymadığını' belirten ABD'li gazeteci, "Orada neler olup bittiği ve sonuçların ne olacağı konusunda kendimizi kandırıyor olabiliriz" uyarısında bulundu. Stalingrad muharebesini hatırlattıSovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren Stalingrad muharebesinde çok çok ağır kayıplar vermesine rağmen zafer kazandığını hatırlatan Hersh, şöyle konuştu:Kuzey Akım'a ilişkin Batı versiyonu 'çılgınca'New York Times gazetesinin ABD istihbarat yetkililerine dayandırdığı Kuzey Akım hatlarının ‘Ukrayna yanlısı bir grup aktivist’ tarafından patlatıldığı versiyonunu değerlendiren Hersh, bunu ‘çılgın bir hikaye’ olarak nitelendi.Amerikan ana akım medyasının kendisinin Kuzey Akım sabotajları haberini karalama çabaları karşısında, ünlü gazeteci, ifşa ettiğinden çok daha fazlasını bildiğini belirtti: "Bu konuda söyleyebileceğimden çok daha fazlasını biliyorum. Ancak, bunun hakkında konuşamam."'Basını çılgın hikayelerle besleyen, ABD istihbarat teşkilatları'"Bazen ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat topluluğunu kaybettiğini düşünüyorum" diyen Hersh, basını ‘Kuzey Akım'ın Ukrayna yanlısı bir grup tarafından patlatıldığına dair çılgın hikayeyle besleyenin’ ABD istihbarat teşkilatları olduğunu, ama bir takım amatör aktivistlerin bu kadar karmaşık bir operasyonu gerçekleştiremeyeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230224/abdli-gazeteci-hersh-biden-kuzey-akimi-patlatan-ekibin-gizli-planlarini-ifsa-etti-1067467936.html
https://sputniknews.com.tr/20230307/bati-basini-kuzey-akim-sabotajlarinin-arkasinda-ukrayna-yanlisi-grup-olabilir-rusya-izi-bulunmadi-1067956533.html
https://sputniknews.com.tr/20230310/bati-basini-kuzey-akim-saldirganlari-yelkenli-yat-kiraladi-1068101514.html
https://sputniknews.com.tr/20230313/rusya-kuzey-akim-hatlarindaki-patlamalarin-ukraynalilarin-basinin-altindan-ciktigina-inanmiyoruz-1068183509.html
https://sputniknews.com.tr/20230313/oyle-6-kisinin-yapamayacagi-mutlaka-devletlerin-batili-istihbaratin-oldugu-bir-tablo-gorunuyor-1068265888.html
https://sputniknews.com.tr/20230314/putin-kuzey-akima-yonelik-devlet-duzeyinde-teror-eyleminin-gerceklestirildigi-acik-1068252757.html
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seymour hersh, joe biden, cia, istihbarat servisi, teşkilat, basın, gazeteci, the new york times (nyt), rusya, ukrayna, nato, vladimir putin, vietnam savaşı, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj
seymour hersh, joe biden, cia, istihbarat servisi, teşkilat, basın, gazeteci, the new york times (nyt), rusya, ukrayna, nato, vladimir putin, vietnam savaşı, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, sabotaj

Seymour Hersh: ABD, Ukrayna'daki çatışmalara NATO kılıfı altında doğrudan müdahil olabilir

18:55 15.03.2023 (güncellendi: 20:12 15.03.2023)
© Fotoğraf : Twitter/Consortium News@ConsortiumnewsABD'li gazeteci Seymour Hersh
ABD'li gazeteci Seymour Hersh - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Fotoğraf : Twitter/Consortium News@Consortiumnews
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ABD'nin savaş ve insanlık suçlarını ortaya çıkaran araştırmalarıyla dünyaca tanınan saygın gazeteci Seymour Hersh, dün gece Ulusal Basın Kulübü'nde katıldığı etkinlikte, Biden yönetiminin Kiev'in yenildiğine kanaat getirmesi halinde ABD'nin Ukrayna'da Rusya'yla doğrudan çatışabileceğini söyledi.
Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hatlarına eylülde düzenlenen sabotajın ABD yönetiminin işi olduğuna dair şubatta yayımladığı haberiyle Washington'ın üstünü örtme çabalarını boşa çıkaran Seymour Hersh, dün gece Cumhuriyet Komitesi’nin organizasyonunda Ulusal Basın Kulübü'nde meslektaşlarına konuşma yaptı ve onların sorularını yanıtladı.
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24 Şubat, 17:08
Pulitzer ödüllü gazeteci, Biden yönetiminin Kiev'in yenik pozisyona düştüğünü görmesi halinde, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmalara doğrudan müdahil olabileceğini öngördü.
Ukrayna’daki durumun ABD için Vietnam senaryosuna göre gelişebileceğine işaret eden Hersh, Vietnam Savaşı sırasında 'aptalca şeyler yapan' Washington'un Ukrayna çatışmasında da 'başka bir şeyler yapmaya başlayabileceğini' söyledi.
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7 Mart, 22:14
Hersh, "Ukrayna için işler kötüye giderse, ne olur bilmiyorum, tüm bu insan gücüne sahipsiniz" diyerek 'ABD'nin elit 82. ve 101. hava indirme tümenlerini Ukrayna sınırı yakınlarına sevk ettiği ve Avrupa'ya çok sayıda silah gittiğine' dikkat çekti.
Ünlü gazeteci, kaynaklarını açıklamadan şu senaryoyu aktardı:

Bana şöyle bir oyun oynanacağı söylendi: Bu NATO'dur, Ruslara karşı saldırı operasyonlarında NATO'yu destekliyoruz... Bununla dünyayı kandıramazlar. Rusya ile savaşan biziz. Fakat bunu neden yapalım?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna hükümetiyle anlaşmaya varmaya hazır olmasının asıl önemli mesele olduğunu dile getiren Hersh, anlaşmanın temelinde Ukrayna'nın silahsızlandırılmasının yattığı, bunun da ABD'nin Ukrayna'ya nüfuz etmesini önleyeceğine dikkat çekti.
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'Kendimizi kandırıyoruz'

Rusya liderinin Ukrayna çatışmasında 'henüz ana gücünü ortaya koymadığını' belirten ABD'li gazeteci, "Orada neler olup bittiği ve sonuçların ne olacağı konusunda kendimizi kandırıyor olabiliriz" uyarısında bulundu.
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13 Mart, 13:53

Stalingrad muharebesini hatırlattı

Sovyet ordusunun 2. Dünya Savaşı'nın gidişatını değiştiren Stalingrad muharebesinde çok çok ağır kayıplar vermesine rağmen zafer kazandığını hatırlatan Hersh, şöyle konuştu:

Stalingrad'ın son 3-4 gününde Ruslar için ölüm ve öldürme oranı her 4 saatte bir 2400'dü ve bu savaşı kaybetmediler. Hadi, demek istiyorum. Gerçekten o adamlara bulaşmak istiyor muyuz? Sanmıyorum. Görünüşe göre hazırlıklı değiliz. Ama bilmiyorum.

Kuzey Akım'a ilişkin Batı versiyonu 'çılgınca'

New York Times gazetesinin ABD istihbarat yetkililerine dayandırdığı Kuzey Akım hatlarının ‘Ukrayna yanlısı bir grup aktivist’ tarafından patlatıldığı versiyonunu değerlendiren Hersh, bunu ‘çılgın bir hikaye’ olarak nitelendi.
Amerikan ana akım medyasının kendisinin Kuzey Akım sabotajları haberini karalama çabaları karşısında, ünlü gazeteci, ifşa ettiğinden çok daha fazlasını bildiğini belirtti: "Bu konuda söyleyebileceğimden çok daha fazlasını biliyorum. Ancak, bunun hakkında konuşamam."
'Öyle 6 kişinin yapamayacağı, mutlaka devletlerin, Batılı istihbaratın olduğu bir tablo görünüyor' - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
EKSEN
'Öyle 6 kişinin yapamayacağı, mutlaka devletlerin, Batılı istihbaratın olduğu bir tablo görünüyor'
13 Mart, 22:53

'Basını çılgın hikayelerle besleyen, ABD istihbarat teşkilatları'

"Bazen ABD Başkanı Joe Biden'ın istihbarat topluluğunu kaybettiğini düşünüyorum" diyen Hersh, basını ‘Kuzey Akım'ın Ukrayna yanlısı bir grup tarafından patlatıldığına dair çılgın hikayeyle besleyenin’ ABD istihbarat teşkilatları olduğunu, ama bir takım amatör aktivistlerin bu kadar karmaşık bir operasyonu gerçekleştiremeyeceğini belirtti.
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