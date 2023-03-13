https://sputniknews.com.tr/20230313/rusya-kuzey-akim-hatlarindaki-patlamalarin-ukraynalilarin-basinin-altindan-ciktigina-inanmiyoruz-1068183509.html
Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların Ukraynalıların başının altından çıktığına inanmıyoruz
Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların Ukraynalıların başının altından çıktığına inanmıyoruz
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus gazını Almanya’ya ulaştıran Kuzey Akım boru hatlarında gerçekleşen patlamaların planlayıcı ve... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:53+0300
2023-03-13T13:53+0300
2023-03-13T13:53+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Argumentı i Faktı dergisine demecinde, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırıların Ukraynalı grupların başının altından çıktığına ilişkin haberlere inanmadıklarını söyledi. Patruşev, söz konusu haberlerin, İngiltere ve ABD’nin boru hatlarındaki patlamalar ile ilişkileri olmadığını tezini desteklemek için üretildiğini belirtti. “Batı medyası, Ukraynalı bir terörist grubu, boru hatlarındaki patlamaların suçlusu olarak atadı ancak ben buna inanmıyorum” diyen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, sabotajın ABD ve NATO’nun talimatı üstüne gerçekleştirildiğine inandıklarını ekledi. Patruşev şöyle devam etti: “Şu soruyu sormak gerek: bu patlamalar Ukrayna’nın mı yoksa Almanya’nın mı işine yaradı? Kiev, boru hatlarının imha edilmesinden bir şey kaybetmedi ya da kazanmadı. Dahası, askeri yardımlarını artırması umuduyla Berlin’in eline bakan (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy rejiminin böyle bir eylem gerçekleştirmek için bir sebebi yok.” Financial Times ve New York Times gibi bir dizi Batılı gazete geçen hafta, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamaları Ukrayna hükümeti ile ilişkisi bulunmayan Ukraynalı bir grubun gerçekleştirdiğini yazmıştı. Haberlerde, NATO ülkelerinin bu konuda bilgileri bulunduğu ancak, o dönem Ukrayna ile Almanya’nın ilişkilerinin bozulmaması için bunu gizli tuttukları belirtiliyordu. Almanya hükümeti o dönem, Ukrayna’ya Leopard tankları gönderme konusunda karar alma aşamasındaydı. Kuzey Akım boru hatları, Eylül 2022’de gerçekleştirilen saldırıların ardından çalışmaz duruma gelmişti.
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rusya, kuzey akım, ukrayna, abd, nato
rusya, kuzey akım, ukrayna, abd, nato
Rusya: Kuzey Akım hatlarındaki patlamaların Ukraynalıların başının altından çıktığına inanmıyoruz
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, Rus gazını Almanya’ya ulaştıran Kuzey Akım boru hatlarında gerçekleşen patlamaların planlayıcı ve düzenleyicisinin Ukraynalı gruplar olduğuna ilişkin haberlere inanmadıklarını belirtti. Patruşev, söz konusu saldırıların ABD’nin talimatıyla gerçekleştirildiğine inandıklarını söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Argumentı i Faktı dergisine demecinde, Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen saldırıların Ukraynalı grupların başının altından çıktığına ilişkin haberlere inanmadıklarını söyledi.
Patruşev, söz konusu haberlerin, İngiltere ve ABD’nin boru hatlarındaki patlamalar ile ilişkileri olmadığını tezini desteklemek için üretildiğini belirtti.
“Batı medyası, Ukraynalı bir terörist grubu, boru hatlarındaki patlamaların suçlusu olarak atadı ancak ben buna inanmıyorum” diyen Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, sabotajın ABD ve NATO’nun talimatı üstüne gerçekleştirildiğine inandıklarını ekledi.
Patruşev şöyle devam etti: “Şu soruyu sormak gerek: bu patlamalar Ukrayna’nın mı yoksa Almanya’nın mı işine yaradı? Kiev, boru hatlarının imha edilmesinden bir şey kaybetmedi ya da kazanmadı. Dahası, askeri yardımlarını artırması umuduyla Berlin’in eline bakan (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy rejiminin böyle bir eylem gerçekleştirmek için bir sebebi yok.”
Financial Times ve New York Times gibi bir dizi Batılı gazete geçen hafta, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamaları Ukrayna hükümeti ile ilişkisi bulunmayan Ukraynalı bir grubun gerçekleştirdiğini yazmıştı.
Haberlerde, NATO ülkelerinin bu konuda bilgileri bulunduğu ancak, o dönem Ukrayna ile Almanya’nın ilişkilerinin bozulmaması için bunu gizli tuttukları belirtiliyordu. Almanya hükümeti o dönem, Ukrayna’ya Leopard tankları gönderme konusunda karar alma aşamasındaydı.
Kuzey Akım boru hatları, Eylül 2022’de gerçekleştirilen saldırıların ardından çalışmaz duruma gelmişti.