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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20230307/bati-basini-kuzey-akim-sabotajlarinin-arkasinda-ukrayna-yanlisi-grup-olabilir-rusya-izi-bulunmadi-1067956533.html
Batı Basını: Kuzey Akım sabotajlarının arkasında Ukrayna yanlısı grup olabilir, Rusya izi bulunmadı
Batı Basını: Kuzey Akım sabotajlarının arkasında Ukrayna yanlısı grup olabilir, Rusya izi bulunmadı
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının işlevsiz hale gelmesine yol açan sabotajların arkasında Ukrayna yanlısı bir grubun olabileceğini gösteren yeni istihbarat... 07.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-07T22:14+0300
2023-03-07T22:17+0300
kuzey akım-1
rusya
batı
avrupa'da enerji krizi
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New York Times (NYT) gazetesi, Kuzey Akım sabotajlarına ilişkin olarak ABD istihbaratının yeni verileri hakkında bilgi sahibi olan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı bir habere yer verdi.İstihbarat verilerine göre patlayıcıların boru hatlarına muhtemelen, ordu ve istihbarat servisleriyle ilgisi bulunmayan deneyimli dalgıçlar tarafından yerleştirildiğini yazan NYT, sabotajın Ukrayna hükümetiyle bağlantılı kişiler tarafından gayri resmi olarak düzenlenmiş olma ihtimalinin açık olduğunun altını çizdi.NYT'ye konuşan ABD'li yetkililer, Rusya'nın sabotajlarda parmağı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı.Yetkililer, ABD'li temsilcilerin kısa süre önce söz konusu istihbarat verilerini soruşturmada önemli rolü bulunan Avrupalı partnerleriyle istişare ettiğini de belirtti.26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.
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kuzey akım-1, rusya, batı
kuzey akım-1, rusya, batı

Batı Basını: Kuzey Akım sabotajlarının arkasında Ukrayna yanlısı grup olabilir, Rusya izi bulunmadı

22:14 07.03.2023 (güncellendi: 22:17 07.03.2023)
© Sputnik / Командование обороны ДанииKuzey Akım 1
Kuzey Akım 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
© Sputnik / Командование обороны Дании
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Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının işlevsiz hale gelmesine yol açan sabotajların arkasında Ukrayna yanlısı bir grubun olabileceğini gösteren yeni istihbarat verileri elde edildiği, 'Rusya izi' bulunmadığı belirtildi.
New York Times (NYT) gazetesi, Kuzey Akım sabotajlarına ilişkin olarak ABD istihbaratının yeni verileri hakkında bilgi sahibi olan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı bir habere yer verdi.

İstihbarat verilerine göre patlayıcıların boru hatlarına muhtemelen, ordu ve istihbarat servisleriyle ilgisi bulunmayan deneyimli dalgıçlar tarafından yerleştirildiğini yazan NYT, sabotajın Ukrayna hükümetiyle bağlantılı kişiler tarafından gayri resmi olarak düzenlenmiş olma ihtimalinin açık olduğunun altını çizdi.

NYT'ye konuşan ABD'li yetkililer, Rusya'nın sabotajlarda parmağı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Yetkililer, ABD'li temsilcilerin kısa süre önce söz konusu istihbarat verilerini soruşturmada önemli rolü bulunan Avrupalı partnerleriyle istişare ettiğini de belirtti.
26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.

Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.
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