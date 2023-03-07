https://sputniknews.com.tr/20230307/bati-basini-kuzey-akim-sabotajlarinin-arkasinda-ukrayna-yanlisi-grup-olabilir-rusya-izi-bulunmadi-1067956533.html

Batı Basını: Kuzey Akım sabotajlarının arkasında Ukrayna yanlısı grup olabilir, Rusya izi bulunmadı

Batı Basını: Kuzey Akım sabotajlarının arkasında Ukrayna yanlısı grup olabilir, Rusya izi bulunmadı

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının işlevsiz hale gelmesine yol açan sabotajların arkasında Ukrayna yanlısı bir grubun olabileceğini gösteren yeni istihbarat... 07.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-07T22:14+0300

2023-03-07T22:14+0300

2023-03-07T22:17+0300

kuzey akım-1

rusya

batı

avrupa'da enerji krizi

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New York Times (NYT) gazetesi, Kuzey Akım sabotajlarına ilişkin olarak ABD istihbaratının yeni verileri hakkında bilgi sahibi olan Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı bir habere yer verdi.İstihbarat verilerine göre patlayıcıların boru hatlarına muhtemelen, ordu ve istihbarat servisleriyle ilgisi bulunmayan deneyimli dalgıçlar tarafından yerleştirildiğini yazan NYT, sabotajın Ukrayna hükümetiyle bağlantılı kişiler tarafından gayri resmi olarak düzenlenmiş olma ihtimalinin açık olduğunun altını çizdi.NYT'ye konuşan ABD'li yetkililer, Rusya'nın sabotajlarda parmağı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını vurguladı.Yetkililer, ABD'li temsilcilerin kısa süre önce söz konusu istihbarat verilerini soruşturmada önemli rolü bulunan Avrupalı partnerleriyle istişare ettiğini de belirtti.26 Eylül'de toplam 4 koldan oluşan Kuzey Akım 1 ve 2'nin 3 kolunda basıncın düştüğü tespit edilmiş, yapılan incelemelerde söz konusu kolların patlama sonucu hasar aldığı belirlenmişti.Rusya, Kuzey Akım boru hatlarındaki hasarların 'devlet düzeyindeki terör saldırısı' sonucu meydana geldiğini vurgulamıştı.

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kuzey akım-1, rusya, batı