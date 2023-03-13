https://sputniknews.com.tr/20230313/oyle-6-kisinin-yapamayacagi-mutlaka-devletlerin-batili-istihbaratin-oldugu-bir-tablo-gorunuyor-1068265888.html

‘Öyle 6 kişinin yapamayacağı, mutlaka devletlerin, Batılı istihbaratın olduğu bir tablo görünüyor’

‘Öyle 6 kişinin yapamayacağı, mutlaka devletlerin, Batılı istihbaratın olduğu bir tablo görünüyor’

Yücel Özdemir’e göre Kuzey Akım terör saldırılarına dair Batı basınında çıkan ‘Beş adam, bir kadın ve bir yat’ haberleri ‘müthiş bir hikâye’. Scholz’un sürpriz... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T22:53+0300

2023-03-13T22:53+0300

2023-03-15T03:19+0300

eksen

yücel özdemir

almanya

rusya

kuzey akım-2

kuzey akım-2

danimarka

olaf scholz

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Almanya ile Rusya arasındaki stratejik sivil altyapı olan Kuzey Akım boru hatları, bilhassa Baltık Denizi’nin altından geçen Kuzey Akım-2’ye yönelik terör saldırıları Batı’nın yeni ‘anlatı’ hamlesiyle iyice tuhaf bir görünüm kazandı. 26 Eylül’de gerçekleştiği belirtilen saldırının ‘olağan şüphelisi’ hattı bitirmeye yemenli ABD yönetimi iken, özellikle Almanya, İsveç ve Danimarka’nın aylardır doğru düzgün soruşturma yapmaması ve dünya kamuoyunu bilgilendirmemesi dikkat çekmişti. Bu ülkeler Rusya’nın ortak soruşturma taleplerini de reddetmişti. Ancak ABD yönetimi içinde ‘derin gırtlak’ diye anılan kaynakları bulunduğu bilinen Pulitzer ödüllü ünlü araştırmacı gazeteci Seymour Hersh’ün terör saldırısını Biden yönetiminin planlayarak icra ettiğine dair geniş kapsamlı haberi ortalığı karıştırdı. Batı medyası Hersh’ü karalamaya ve küçümsemeye çalışarak habere adeta yer vermemeye çalışsa da tartışılmasına engel olamadı.Hersh’ün 8 Şubat’ta yayınlanan haberinden epey bir süre sonra bu kez ABD, Almanya ve Britanya’nın üç gazetesinde eşzamanlı olarak Kuzey Akım-2’ye yönelik terör saldırısını ‘Ukrayna yanlısı bir grubun’ düzenlediği iddiası ismi anılmayan istihbarat kaynaklarına dayanılarak sunuldu. Buna göre Ukraynalı bir zenginin finanse ettiği 5 adam, bir kadın 15 metre uzunluğundaki Andromeda isimli yelkenli bir yata atlayıp sıkı güvenliğin bulunduğu bir denizde eylül başlarında çok sağlam inşa edilmiş olan hatta patlayıcıları yerleştirmişler. Sonra da sahte pasaportları ve patlayıcı izlerini yatta bırakıp gitmişler.Bu anlatı dünya kamuoyunu ikna etmezken, üç gazete aracılığıyla piyasaya sürülmesinden hemen öncesinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un sürpriz ABD ziyareti dikkat çekti. Scholz, Biden ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısı da düzenlemedi. Alman kamuoyunda ise ‘yat hikayesi’ alıp başını yürümüş durumda.Gelişmeleri Evrensel Gazetesi Almanya temsilcisi Yücel Özdemir ile konuştuk.‘Filmleri andıran Andromeda yatının peşinde…’Yücel Özdemir’e göre, Almanya medyası aylar sonra Kuzey Akım-2 hattına terör saldırısıyla ilgili yeni anlatıyı geniş biçimde işlemeye başladı. ‘Beş Adam, bir kadın ve bir yat’ hikayesinin detaylarının genişçe yazıldığını aktaran Özdemir, Almanya kamuoyunun tepkisi için “Yutup yutmadıklarını sonradan göreceğiz. Ama şimdi müthiş bir hikaye var” yorumu yaptı:‘Scholz’un ABD ziyareti sürpriz bir ziyaretti’Özdemir, Almanya’nın elinde saldırıya dair yeterli bilgi olduğu görüşünde. Almanya Şansölyesinin ABD’ye alelacele sürpriz ziyarette bulunmasına dikkat çeken Özdemir, Scholz’ün yanına gazetecileri almaması ve Biden ile görüşme sonrası ortak basın toplantısı yapılmamasının da şüphe yarattığını vurguladı. Özdemir, “Artık bir şeyler mi istedi, bir pazarlık mı yaptı, bilmiyoruz” dedi:‘Öyle altı kişinin yapamayacağı, mutlaka devletlerin, Batılı istihbarat örgütlerinin olduğu bir tablo görünüyor’‘Beş adam, bir kadın ve bir yat’ anlatısının Özdemir’e göre Scholz’ün ziyaretinden sonra basına sunulması dikkat çekici. Soruşturmanın Alman Federal Savcılığı’nda olduğunu belirten Özdemir, yayınlananların pek de ikna edici bulunmadığının altını çizdi:‘Asıl konuyu ortaya çıkaran da emniyet teşkilatında bir meraklı polis!’Saldırının arkasında Ukrayna yönetiminin olabileceğine dair fısıltılar olduğunu ancak bunun çok fazla dillendirilmediğini de belirten Özdemir, bunların doğru çıkması halinde Kiev’e yapılan askeri yardımların sorgulanacağı görüşünde:

https://sputniknews.com.tr/20230310/bati-basini-kuzey-akim-saldirganlari-yelkenli-yat-kiraladi-1068101514.html

almanya

rusya

danimarka

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Ceyda Karan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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yücel özdemir, almanya, rusya, kuzey akım-2, kuzey akım-2, danimarka, olaf scholz