https://sputniknews.com.tr/20230224/abdli-gazeteci-hersh-biden-kuzey-akimi-patlatan-ekibin-gizli-planlarini-ifsa-etti-1067467936.html
ABD’li gazeteci Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı patlatan ekibin gizli planlarını ifşa etti
ABD’li gazeteci Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı patlatan ekibin gizli planlarını ifşa etti
ABD’li gazeteci Hersh, ABD Başkanı Joe Biden’in, Kuzey Akım doğalgaz boru hattını nasıl durduracağını bildiğini söyleyerek patlamayı organize eden ekibin... 24.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-24T17:08+0300
2023-02-24T17:08+0300
2023-02-24T17:08+0300
ukrayna krizi
kuzey akım
seymour hersh
abd
joe biden
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Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Başkan, basın toplantısında şunu söyledi: Kuzey Akım’ı durduracağız. Bu sözlerinin ardından gazeteci bir şey sordu. Tüm bunlar biliniyor, belgelendi ve akşam haberlerinde verildi. Gazeteci, ‘Bunu nasıl yapacaksınız?’ diye sordu. Biden de, ‘Size bunu nasıl yapacağımızı bildiğimizi söyleyeceğim. Bunu yapabiliriz’ dedi” ifadelerini kullandı.Başlarda boru hatlarına dönük saldırının gizli operasyon olarak planlandığını söyleyen Hersh, “Biden bunu söylerken patlatıcılar artık birkaç ay Baltık Denizi’nin dibindeydi” dedi.Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230215/lavrov-kuzey-akimlardaki-patlamalar-bati-icin-almanyadaki-gaz-sorununun-cozumu-oldu-1067093433.html
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kuzey akım, seymour hersh, abd, joe biden
kuzey akım, seymour hersh, abd, joe biden
ABD’li gazeteci Hersh: Biden, Kuzey Akım’ı patlatan ekibin gizli planlarını ifşa etti
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ABD’li gazeteci Hersh, ABD Başkanı Joe Biden’in, Kuzey Akım doğalgaz boru hattını nasıl durduracağını bildiğini söyleyerek patlamayı organize eden ekibin planlarını yıktığını söyledi.
Pulitzer ödüllü ABD’li gazeteci Seymour Hersh, Rus RT televizyonuna yaptığı açıklamada, “Başkan, basın toplantısında şunu söyledi: Kuzey Akım’ı durduracağız. Bu sözlerinin ardından gazeteci bir şey sordu. Tüm bunlar biliniyor, belgelendi ve akşam haberlerinde verildi. Gazeteci, ‘Bunu nasıl yapacaksınız?’ diye sordu. Biden de, ‘Size bunu nasıl yapacağımızı bildiğimizi söyleyeceğim. Bunu yapabiliriz’ dedi” ifadelerini kullandı.
Başlarda boru hatlarına dönük saldırının gizli operasyon olarak planlandığını söyleyen Hersh, “Biden bunu söylerken patlatıcılar artık birkaç ay Baltık Denizi’nin dibindeydi” dedi.
Seymour Hersh, Rus gazını Baltık Denizi'nin altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına 26 Eylül 2022'de İsveç ve Danimarka'nın münhasır ekonomik bölgeleri içinde düzenlenen sabotajı ABD ve Norveç'in gerçekleştirdiğine dair 8 Şubat'ta bir haber yayımlamıştı.