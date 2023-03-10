https://sputniknews.com.tr/20230310/bati-basini-kuzey-akim-saldirganlari-yelkenli-yat-kiraladi-1068101514.html
Batı Basını: Kuzey Akım saldırganları yelkenli yat kiraladı
Batı Basını: Kuzey Akım saldırganları yelkenli yat kiraladı
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırıda kullanılan patlayıcıların 15 metre uzunluğundaki Bavaria Cruiser 50 tipli “Andromeda” yelkenli yatla taşındığı... 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T20:05+0300
2023-03-10T20:05+0300
2023-03-10T20:05+0300
avrupa'da enerji krizi
kuzey akım
der spiegel
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Alman Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya’nın Rügen Adası’ndaki Breege limanına kayıtlı yat, adadaki charter şirket aracılığıyla kiralandı. Yoluna, Rostock-Warnemünde limanından başlayan yatın kısa bir süreliğine Rügen Adası’nın kuzeyindeki Wiek limanında bulunduktan sonra Danimarka’nın Ertholmene Adası’na gittiği ifade edildi.Ertholmene yetkilileri, Reuters’e açıklamasında, adada eylül ayında demir atan bir yat için arama emrinin verildiğini doğruladı.Ertholmene, Kuzey Akım saldırısının gerçekleştiği yerin yakınında yer alıyor. Ada, Danimarka Savunma Bakanlığı’nın idaresinde bulunuyor. Danimarka polisi, 16-18 Eylül 2022 tarihlerinde adaya gelen deniz araçlarını araştırdı. Polis, yerel sakinlerin ifadesini aldı ve limanda bilgi topladı.
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kuzey akım, der spiegel
Batı Basını: Kuzey Akım saldırganları yelkenli yat kiraladı
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Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına saldırıda kullanılan patlayıcıların 15 metre uzunluğundaki Bavaria Cruiser 50 tipli “Andromeda” yelkenli yatla taşındığı tahmin ediliyor. Danimarka’nın Ertholmene Adası’nda bu yat için arama emrinin verildiği belirtildi.
Alman Der Spiegel
dergisinin haberine göre, Almanya’nın Rügen Adası’ndaki Breege limanına kayıtlı yat, adadaki charter şirket aracılığıyla kiralandı. Yoluna, Rostock-Warnemünde limanından başlayan yatın kısa bir süreliğine Rügen Adası’nın kuzeyindeki Wiek limanında bulunduktan sonra Danimarka’nın Ertholmene Adası’na gittiği ifade edildi.
Ertholmene yetkilileri, Reuters’e açıklamasında, adada eylül ayında demir atan bir yat için arama emrinin verildiğini doğruladı.
Ertholmene, Kuzey Akım saldırısının gerçekleştiği yerin yakınında yer alıyor. Ada, Danimarka Savunma Bakanlığı’nın idaresinde bulunuyor. Danimarka polisi, 16-18 Eylül 2022 tarihlerinde adaya gelen deniz araçlarını araştırdı. Polis, yerel sakinlerin ifadesini aldı ve limanda bilgi topladı.