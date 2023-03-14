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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/putin-kuzey-akima-yonelik-devlet-duzeyinde-teror-eyleminin-gerceklestirildigi-acik-1068252757.html
Putin: Kuzey Akım’a yönelik devlet düzeyinde terör eyleminin gerçekleştirildiği açık
Putin: Kuzey Akım’a yönelik devlet düzeyinde terör eyleminin gerçekleştirildiği açık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırıyı 'devlet düzeyindeki terör eylemi' olarak nitelendirdi. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:02+0300
2023-03-14T21:23+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
avrupa
kuzey akım
saldırı
sabotaj
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Terör eyleminin gerçekleştiği yere girmemize izin vermiyorlarsa kendi soruşturmamızı yürütmek çok zor. Bunun bir terör eylemi olduğu artık kimseler için sır değil. Bunu artık herkes kabul etti bence. Üstelik bu, devlet düzeyinde işlenen bir terör eylemi olduğu açık, çünkü hiçbir amatör bu tür eylemi gerçekleştiremez” ifadesini kullandı.‘Ukraynalıların yaptığı iddiası saçmalık’Kuzey Akım’a saldırıyı Ukraynalıların düzenlediği iddiasını değerlendiren Putin, “Bu tam bir saçmalık. Bu tür, bu şiddette, bu derinlikte patlamayı sadece uzmanlar yapabilir, üstelik belli teknolojilere sahip bir devletin tüm gücüyle desteklediği uzmanlar” dedi.‘Bir bomba daha olabilir’Rusya lideri, Gazprom şirketine ait bir geminin Kuzey Akım’da, patlama yerine 30 kilometre mesafede bir patlayıcının daha bulunabileceğine dair kanıt bulduğunu bildirdi.Gazprom şirketinin Danimarka’dan olay yerinde inceleme yapma izni aldığını anımsatan Putin, ama şirketin olay yeriyle yetinmediğini ve boru hattı boyunca ilerlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:Putin: Avrupalılar bağımsızlık ve ulusal çıkar genini kaybettiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalıların bağımsızlık, egemenlik ve ulusal çıkar genini kaybettiğini belirtti.Rus lider, “Bence Avrupalılar bağımsızlık, egemenlik ve ulusal çıkar genini kaybetti. Burunlarına veya kafalarına ne kadar çok vururlarsa o kadar eğilir ve daha geniş gülümserler. Bunu düzeltmek çok zor. Günümüzün liderlerinin nesli böyle. Ulusal çıkar içgüdüsünü kaybettiler” ifadesini kullandı.‘Danimarka’ya başka bombaların olup olmadığını kontrol etmeyi önerdik’Boru hatlarına birkaç bombanın yerleştirilmiş, bazıların patlayıp bazıların patlamadığı olabileceğini dile getiren Putin, “Şimdi elbette Danimarka yönetiminden tek başımıza veya onlarla ortaklaşa, en iyisi de bu derinlikte çalışabilecek uluslararası uzman ve bomba uzmanları grubunu oluşturarak gereken tüm araştırmaları yapmamamıza, elbette varsa bu bombayı etkisiz hale getirmeye izin vermesini istiyoruz. Ama Danimarka yönetimine yaptığımız başvuruya, bu konuyu düşünmeleri gerektiği yönünde cevap aldık. Uygun buldukları zaman bize cevap vereceklerini söylediler. Böyle belirsiz bir cevap aldık” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230314/putin-8-yil-boyunca-ortaklarimizi-donbass-sorununu-bariscil-yolla-cozmek-icin-ikna-etmeye-calistik-1068242555.html
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rusya, vladimir putin, avrupa, kuzey akım, saldırı, sabotaj
rusya, vladimir putin, avrupa, kuzey akım, saldırı, sabotaj

Putin: Kuzey Akım’a yönelik devlet düzeyinde terör eyleminin gerçekleştirildiği açık

21:02 14.03.2023 (güncellendi: 21:23 14.03.2023)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına düzenlenen saldırıyı 'devlet düzeyindeki terör eylemi' olarak nitelendirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna açıklamasında, “Terör eyleminin gerçekleştiği yere girmemize izin vermiyorlarsa kendi soruşturmamızı yürütmek çok zor. Bunun bir terör eylemi olduğu artık kimseler için sır değil. Bunu artık herkes kabul etti bence. Üstelik bu, devlet düzeyinde işlenen bir terör eylemi olduğu açık, çünkü hiçbir amatör bu tür eylemi gerçekleştiremez” ifadesini kullandı.

‘Ukraynalıların yaptığı iddiası saçmalık’

Kuzey Akım’a saldırıyı Ukraynalıların düzenlediği iddiasını değerlendiren Putin, “Bu tam bir saçmalık. Bu tür, bu şiddette, bu derinlikte patlamayı sadece uzmanlar yapabilir, üstelik belli teknolojilere sahip bir devletin tüm gücüyle desteklediği uzmanlar” dedi.

‘Bir bomba daha olabilir’

Rusya lideri, Gazprom şirketine ait bir geminin Kuzey Akım’da, patlama yerine 30 kilometre mesafede bir patlayıcının daha bulunabileceğine dair kanıt bulduğunu bildirdi.
Gazprom şirketinin Danimarka’dan olay yerinde inceleme yapma izni aldığını anımsatan Putin, ama şirketin olay yeriyle yetinmediğini ve boru hattı boyunca ilerlediğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Patlama mahallinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bir iğne tespit edildi. Bu iğne, patlamanın meydana geldiği yere benzer bir yerin yakınında bulunuyordu. Yani boruların en hassas yeri olan boru bağlantısı yakınında yer alıyordu. Uzmanlarımız, bunun patlayıcıyı tetikleyen sinyali almak için bir anten olabileceğini düşünüyor. İddia etmiyorum, ama olabilir diyorum, bir patlayıcı daha boru hattının altına yerleştirilmiş olabilir.”

Putin: Avrupalılar bağımsızlık ve ulusal çıkar genini kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalıların bağımsızlık, egemenlik ve ulusal çıkar genini kaybettiğini belirtti.
Rus lider, “Bence Avrupalılar bağımsızlık, egemenlik ve ulusal çıkar genini kaybetti. Burunlarına veya kafalarına ne kadar çok vururlarsa o kadar eğilir ve daha geniş gülümserler. Bunu düzeltmek çok zor. Günümüzün liderlerinin nesli böyle. Ulusal çıkar içgüdüsünü kaybettiler” ifadesini kullandı.

‘Danimarka’ya başka bombaların olup olmadığını kontrol etmeyi önerdik’

Boru hatlarına birkaç bombanın yerleştirilmiş, bazıların patlayıp bazıların patlamadığı olabileceğini dile getiren Putin, “Şimdi elbette Danimarka yönetiminden tek başımıza veya onlarla ortaklaşa, en iyisi de bu derinlikte çalışabilecek uluslararası uzman ve bomba uzmanları grubunu oluşturarak gereken tüm araştırmaları yapmamamıza, elbette varsa bu bombayı etkisiz hale getirmeye izin vermesini istiyoruz. Ama Danimarka yönetimine yaptığımız başvuruya, bu konuyu düşünmeleri gerektiği yönünde cevap aldık. Uygun buldukları zaman bize cevap vereceklerini söylediler. Böyle belirsiz bir cevap aldık” diye konuştu.
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