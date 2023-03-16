https://sputniknews.com.tr/20230316/bati-basini-abdli-senatorler-pentagondan-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gondermesini-istedi-1068320312.html
Batı basını: ABD’li senatörler Pentagon'dan Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesini istedi
Batı basını: ABD’li senatörler Pentagon'dan Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesini istedi
ABD'de Kongre üyesi 8 milletvekilinin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verilmesi çağrısı yaptığı bildirildi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T00:49+0300
2023-03-16T00:49+0300
2023-03-16T00:49+0300
ukrayna krizi
politico
abd
ukrayna
f-16
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Politico gazetesinin haberine göre, Senatör Mark Kelly tarafından kaleme alınan ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapan mektuba Demokrat ve Cumhuriyetçi 8 senatör imza attı.Mektupta, “Geçtiğimiz ay Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'yı desteklemek için çalışan Amerikalı, Ukraynalı ve diğer yabancı liderlerle yapılan görüşmelerin ardından, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlama konusunu dikkatlice ele alması gerektiğine inanıyoruz” denildi.Daha önce ABD basını kaynaklarına dayandırarak, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı kullanma becerilerinin simülatörler üzerinde test edildiğini, yakında 10 Ukraynalı pilotun daha test sürecinden geçmek üzere Arizona'daki askeri üsse gelmesinin beklendiği duyurmuştu.
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politico, abd, ukrayna, f-16
politico, abd, ukrayna, f-16
Batı basını: ABD’li senatörler Pentagon'dan Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesini istedi
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ABD'de Kongre üyesi 8 milletvekilinin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verilmesi çağrısı yaptığı bildirildi.
Politico gazetesinin haberine göre, Senatör Mark Kelly tarafından kaleme alınan ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapan mektuba Demokrat ve Cumhuriyetçi 8 senatör imza attı.
Mektupta, “Geçtiğimiz ay Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'yı desteklemek için çalışan Amerikalı, Ukraynalı ve diğer yabancı liderlerle yapılan görüşmelerin ardından, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlama konusunu dikkatlice ele alması gerektiğine inanıyoruz” denildi.
Daha önce ABD basını kaynaklarına dayandırarak, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı kullanma becerilerinin simülatörler üzerinde test edildiğini, yakında 10 Ukraynalı pilotun daha test sürecinden geçmek üzere Arizona'daki askeri üsse gelmesinin beklendiği duyurmuştu.