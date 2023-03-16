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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230316/bati-basini-abdli-senatorler-pentagondan-ukraynaya-f-16-savas-ucaklari-gondermesini-istedi-1068320312.html
Batı basını: ABD’li senatörler Pentagon'dan Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesini istedi
Batı basını: ABD’li senatörler Pentagon'dan Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesini istedi
ABD'de Kongre üyesi 8 milletvekilinin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verilmesi çağrısı yaptığı bildirildi. 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T00:49+0300
2023-03-16T00:49+0300
ukrayna krizi
politico
abd
ukrayna
f-16
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Politico gazetesinin haberine göre, Senatör Mark Kelly tarafından kaleme alınan ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapan mektuba Demokrat ve Cumhuriyetçi 8 senatör imza attı.Mektupta, “Geçtiğimiz ay Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'yı desteklemek için çalışan Amerikalı, Ukraynalı ve diğer yabancı liderlerle yapılan görüşmelerin ardından, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlama konusunu dikkatlice ele alması gerektiğine inanıyoruz” denildi.Daha önce ABD basını kaynaklarına dayandırarak, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı kullanma becerilerinin simülatörler üzerinde test edildiğini, yakında 10 Ukraynalı pilotun daha test sürecinden geçmek üzere Arizona'daki askeri üsse gelmesinin beklendiği duyurmuştu.
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politico, abd, ukrayna, f-16
politico, abd, ukrayna, f-16

Batı basını: ABD’li senatörler Pentagon'dan Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesini istedi

00:49 16.03.2023
© AAF-16
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2023
© AA
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ABD'de Kongre üyesi 8 milletvekilinin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları verilmesi çağrısı yaptığı bildirildi.
Politico gazetesinin haberine göre, Senatör Mark Kelly tarafından kaleme alınan ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapan mektuba Demokrat ve Cumhuriyetçi 8 senatör imza attı.
Mektupta, “Geçtiğimiz ay Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna'yı desteklemek için çalışan Amerikalı, Ukraynalı ve diğer yabancı liderlerle yapılan görüşmelerin ardından, ABD'nin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlama konusunu dikkatlice ele alması gerektiğine inanıyoruz” denildi.
Daha önce ABD basını kaynaklarına dayandırarak, Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçağı kullanma becerilerinin simülatörler üzerinde test edildiğini, yakında 10 Ukraynalı pilotun daha test sürecinden geçmek üzere Arizona'daki askeri üsse gelmesinin beklendiği duyurmuştu.
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