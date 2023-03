https://sputniknews.com.tr/20230228/ukraynada-tum-devlet-yapisini-neonaziler-ele-gecirdi-ic-dinamiklerle-cozum-umudu-en-alt-seviyede-1067735798.html

'Ukrayna'da tüm devlet yapısını Neonaziler ele geçirdi, iç dinamiklerle çözüm umudu en alt seviyede'

'Ukrayna'da tüm devlet yapısını Neonaziler ele geçirdi, iç dinamiklerle çözüm umudu en alt seviyede'

Okay Deprem’e göre, Kiev’de devlet yapılanmasını tümüyle ele geçirmiş Neonaziler nedeniyle iç dinamiklerin değişmesi umudu kalmadı. Özellikle Maripol’deki... 28.02.2023, Sputnik Türkiye

Ukrayna’da ABD yönetiminin 2014’te Kiev’deki darbesiyle başlayan süreçte Minsk anlaşmalarının fiilen çöpe atılmasının tetiklediği kriz geçen yıl Rusya Federasyonu’nun müdahalesine yol açmıştı. Rusya Federasyonu’nun Aralık 2021’de ABD ve NATO’ya sunduğu ‘güvenliğin bölünmezliğini’ esas alan teklifler geri çevrilirken, Donbass’ta ve Ukrayna’nın Rusya ile sınırında başlayan gerilimin ardından Moskova, BM anlaşmasının 7’inci Bölümünün 51’inci maddesine dayanarak Özel Askeri Operasyon başlattığını duyurmuştu.Bugün gelinen noktadaki durumu Kiev’de 2014 darbesi sonrasındaki süreci Donetsk ve Lugansk’ta takip etmiş olan ve bugün de bölgede bulunan gazeteci Okay Deprem’le konuştuk.‘İnsanların çoğu bu sorulara yanıt arıyorlar’Okay Deprem’e göre, Rusya özel askeri operasyonda hızlı bir giriş yaparak Donbass’ın Lugansk bölümü ve güney hattında kontrolü sağlarken, Donetsk’deki durum siviller için kaygı kaynağı. Deprem, Ukrayna ordusunun Donetsk çeperinden sivillere ateş açmaya devam ettiğini aktarırken, beklentileri aktardı:‘Mariupol için bu kadar hızlı inşa olur mu demiştim, Mariupol Donetsk’e göre iyi durumda’Mariupol’de yeniden inşanın çok hızlı ilerlediğini belirten Deprem, sıfırdan inşa edilen binaların yanında zarar görenlerin onarıldığı, altyapının elden geçirildiği, ısıtma ve elektrik sorununun çözüldüğünü kaydetti. Deprem, Mariupol’deki durumun sıcak çatışma bölgesine yakın Donetsk’ten iyi olduğunu söylerken, muharebelerin yoğunlaştığı Bahmut/Artemovsk gibi yerlerin de kontrolünün eli kulağında göründüğünü belirtti:‘Harekat öncesinde yaklaşık 4 milyon Rusya’ya gitmişti, sonrasında en az 3 milyon kişi gitti’Bölgeden Rusya’ya ve Avrupa’ya kitlesel nüfus hareketlerine atıf yapan Deprem, 10-15 milyon kişinin yer değiştirdiğini kaydetti. İç savaşın sürdüğü 8 yıl boyunca Donbass başta olmak üzere Ukrayna’dan Rusya’ya yaklaşık 4 milyon kişinin göç ettiğini anımsatan Deprem, Rusya’nın harekatından sonra en az 3 milyon kişinin daha Rusya’ya gittiğini belirtti:‘Neonazi aşırı sağcı yapılar devlet kademelerinin her yerini ele geçirdi’Kiev’deki darbeyle başlayan süreci anımsatan Deprem, özellikle neonazi yapılanmanın tüm devlet kurumlarını sarmasından ötürü halkta klasik bir hükümet değişiyLe bu işin düzeleceği umudu kalmadığını belirtti. “Eski sağ sektör yapıları başta olmak üzere neonazi aşırı sağcı yapılar devlet kademelerinin her bir yerini ele geçirmiş durumdalar” diye konuştu:‘Rusya yüzlerce uçak ve tank ile savaşsaydı, ilk haftalarda biterdi’Rusya’nın sahada düzenli orduyla savaştığı algısının yanlış olduğunu söyleyen Deprem, özel askeri harekat bölgesinde özel birlikler bulunduğunu anımsattı. Deprem’e göre Rusya yüzlerce uçak ve tank ile savaşa girişmiş olsaydı daha ilk haftalarda iş biterdi:

