https://sputniknews.com.tr/20230209/londra-paris-bruksel-turundaki-zelenskiy-savas-ucagi-ve-fuze-tedariki-icin-avrupayi-markaja-aldi-1066787440.html

Londra, Paris, Brüksel turundaki Zelenskiy, savaş uçağı ve füze tedariki için Avrupa'yı markaja aldı

Londra, Paris, Brüksel turundaki Zelenskiy, savaş uçağı ve füze tedariki için Avrupa'yı markaja aldı

Londra'da Sunak'tan savaş uçağı tedariki için tünelin ucunda yeşil ışığı alan Zelenskiy, Macron ve Scholz ile buluşmasında savaş uçağı ve uzun menzilli füze... 09.02.2023, Sputnik Türkiye

2023-02-09T13:02+0300

2023-02-09T13:02+0300

2023-02-09T13:11+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

rishi sunak

emmanuel macron

olaf scholz

ab

savaş uçağı

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Londra'da Britanya Başbakanı Rishi Sunak ile görüşmesi, parlamentoda konuşma yapması ve Kral 3. Charles tarafından kabul edilmesini, Kiev'e tankların ardından savaş uçakları tedarik edilmesi talebinin platformuna dönüştüren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Sunak'tan Ukraynalı savaş uçağı pilotlarına eğitim verme sözü almasının ardından, Paris'te talebini tekrarladı. Zelenskiy, bugün Avrupa Parlamentosu'nda yapacağı konuşmada ve Brüksel'deki AB zirvesine katılan 27 ülkenin liderlerine hitabında savaş uçağı tedariki için baskıyı artıracak. Dün Sunak ile Zelenskiy, Britanya'da eğitimden geçirilen Ukraynalı askerleri de ziyaret etti. Britanya Başbakanı, Ukrayna'ya verecekleri Challenger tanklarının önünde Zelensky ile birlikte konuşurken 'savaş uçakları da dahil olmak üzere Ukrayna için hiçbir şeyin masadan kalkmadığını' dile getirdi. Sunak, "Tabii ki savaş uçakları da görüşmemizin bir parçası" dedi, ancak savaş uçağı tedariki için somut bir taahhütte bulunmadı. Başbakanlık ofisinin açıklamasında, 'Savunma Bakanı Ben Wallace'ın hangi savaş uçaklarının verilebileceğini araştırmakla görevlendirildiği, ancak açık olmak gerekirse, bunun kısa vadeliden ziyade uzun vadeli bir çözüm olduğu' ifade edildi.Ardından Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile akşam yemeğinde buluşan Zelenskiy, daha fazla silah, özellikle de savaş uçakları ve daha uzun menzilli füzeler taderik edilmesini ve tedarik hızının artırılmasını talep etti."Ukrayna uzun menzilli ağır silahlara, pilotlarımız savaş uçaklarına ne kadar erken kavuşursa, Rus saldırganlığı o kadar erken biter ve Avrupa'ya barış geri döner" diyen Zelenskiy, zamanın daraldığını, müttefiklerin ellerini çabuk tutması gerektiğini söyledi. Macron, Fransa'nın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı zafer kazanmasına yardım etme ve silah tedarikini artırma kararlılığını dile getirerek "Ukrayna savaşı kazanmak için Fransa'ya Avrupalı ortaklarına ve müttefiklerine güvenebilir. Rusya galip gelmemeli, bu bir zorunluluktur" dedi. ABD'nin baskısına uzun süre direndikten sonra Kiev'e Leopard 2 tankı verme kararını açıklamak zorunda kalan Scholz, Almanya ile ortaklarının Ukrayna'ya mali destek, insani yardım ve silah verdiğini söyleyip "Gerekli olduğu müddetçe bunu yapmaya devam edeceğiz" diyerek ekledi:"Rusya bu savaşı kazanmamalı."Macron'un Fransa'nın en yüksek dereceli sivil nişanı Legion d'Honneur (Onur Nişanı) taktığı Zelenskiy'i uçakla AB'nin merkezine götürdü.Bugün AB zirvesinin başlaması öncesi liderlerden Ukrayna ile ilgili açıklamalar gelirken, Macron, "Paris'te Zelenskiy ile buluşmamızda Kiev'e savaş uçağı tedariki konusunu görüşmedim" dedi. Scholz, 'gerekli olduğu müddetçe destek' sözünü tekrarladı. Estonya Başbakanı Kaja Kallas, "Ukrayna'ya askeri yardımı hızlandırmamız çok önemli. Sanırım hepimiz elimizde ne var diye depolara baktık. Ama daha fazlasını yapmalıyız" diye konuştu. Associated Press haber ajansı, zirve sonuç bildirisi taslağında, “Avrupa Birliği, gerektiği sürece kararlı destekle Ukrayna'nın yanında yer alacaktır” denildiğini aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20230208/zelenskiy-londrada-savas-ucagi-istedi-sunak-ukraynali-savas-ucagi-pilotlarini-egitecegiz-dedi-1066761664.html

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vladimir zelenskiy, rishi sunak, emmanuel macron, olaf scholz, ab, savaş uçağı