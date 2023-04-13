https://sputniknews.com.tr/20230413/almanya-polonyaya-mig-29-ucaklarinin-ukraynaya-teslimi-icin-onay-verdi-1069648151.html

Almanya hükümeti, Polonya'ya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için onay verdi

Almanya hükümeti, Polonya'ya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için onay verdi

Alman hükümeti, Polonya hükümetinin Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29'u Ukrayna'ya teslim etmek üzere yaptığı yeniden ihracat... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T21:26+0300

2023-04-13T21:26+0300

2023-04-13T21:26+0300

almanya

polonya

ukrayna krizi

mig-29

ukrayna

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonyalı ortaklarımıza eski NVA stoklarından 5 MiG-29'un Ukrayna'ya teslim edileceği sözünü verebileceğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.Pistorius, başvuruyu bugün aldıklarını belirterek, "Federal hükümet olarak birlikte bu karara varmamızı memnuniyetle karşılıyorum. Bu da Almanya'ya güvenilebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Varşova'ya yaptığı ziyarette ülkesine ait tüm MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı.Almanya, 2002'de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.Almanya'dan devralınan MiG-29'ların yanı sıra Polonya'nın envanterinde eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29'lar da bulunuyor.Polonya'nın yanı sıra Slovakya da 4 MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı.

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almanya, polonya, mig-29, ukrayna