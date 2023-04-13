https://sputniknews.com.tr/20230413/almanya-polonyaya-mig-29-ucaklarinin-ukraynaya-teslimi-icin-onay-verdi-1069648151.html
Almanya hükümeti, Polonya'ya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için onay verdi
Almanya hükümeti, Polonya'ya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için onay verdi
Alman hükümeti, Polonya hükümetinin Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29'u Ukrayna'ya teslim etmek üzere yaptığı yeniden ihracat... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T21:26+0300
2023-04-13T21:26+0300
2023-04-13T21:26+0300
almanya
polonya
ukrayna krizi
mig-29
ukrayna
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonyalı ortaklarımıza eski NVA stoklarından 5 MiG-29'un Ukrayna'ya teslim edileceği sözünü verebileceğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.Pistorius, başvuruyu bugün aldıklarını belirterek, "Federal hükümet olarak birlikte bu karara varmamızı memnuniyetle karşılıyorum. Bu da Almanya'ya güvenilebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Varşova'ya yaptığı ziyarette ülkesine ait tüm MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı.Almanya, 2002'de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.Almanya'dan devralınan MiG-29'ların yanı sıra Polonya'nın envanterinde eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29'lar da bulunuyor.Polonya'nın yanı sıra Slovakya da 4 MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı.
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almanya, polonya, mig-29, ukrayna
almanya, polonya, mig-29, ukrayna
Almanya hükümeti, Polonya'ya MiG-29 uçaklarının Ukrayna'ya teslimi için onay verdi
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Alman hükümeti, Polonya hükümetinin Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu (NVA) stoklarından 5 MiG-29'u Ukrayna'ya teslim etmek üzere yaptığı yeniden ihracat başvurusunu onayladı.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonyalı ortaklarımıza eski NVA stoklarından 5 MiG-29'un Ukrayna'ya teslim edileceği sözünü verebileceğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." dedi.
Pistorius, başvuruyu bugün aldıklarını belirterek, "Federal hükümet olarak birlikte bu karara varmamızı memnuniyetle karşılıyorum. Bu da Almanya'ya güvenilebileceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 5 Nisan'da Varşova'ya yaptığı ziyarette ülkesine ait tüm MiG-29'ları Ukrayna'ya teslim edeceğini açıklamıştı.
Almanya, 2002'de Doğu Almanya Ulusal Halk Ordusu'ndan (NVA) devraldığı 23 MiG-29 savaş uçağını Polonya'ya satmıştı.
Almanya'dan devralınan MiG-29'ların yanı sıra Polonya'nın envanterinde eski SSCB ve eski Çekoslovakya tarafından tedarik edilen MiG-29'lar da bulunuyor.
Polonya'nın yanı sıra Slovakya da 4 MiG-29'u Kiev'e teslim ettiğini açıklamıştı.