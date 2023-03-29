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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230329/patrusev-catismaya-ukrayna-tarafinda-yaklasik-50-ulke-katiliyor-1068918783.html
Patruşev: Çatışmaya Ukrayna tarafında yaklaşık 50 ülke katılıyor
Patruşev: Çatışmaya Ukrayna tarafında yaklaşık 50 ülke katılıyor
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, sözde Ramstein Temas Grubu'na dahil olan yaklaşık 50 ülkenin Ukrayna'daki silahlı çatışmaya Kiev’in... 29.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-29T19:22+0300
2023-03-29T19:22+0300
ukrayna krizi
nikolay patruşev
ukrayna
ukrayna krizi
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Yeni Delhi'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı’na katılan Patruşev, Ukrayna’daki çatışmaya yaklaşık 50 ülkenin Kiev rejimi tarafında katıldığını söyledi.“NATO ülkelerinin topraklarında yoğun bir şekilde Ukraynalı askerler eğitiliyor. Sözde Ramstein Koalisyonunun üyesi olan yaklaşık 50 ülke, Kiev rejimi tarafında silahlı çatışmaya katılıyor” diyen Patruşev, ŞİÖ üye devletlerini ‘ülkelerin gelenek ve göreneklerinin korunması, evrensel insani değerlerinin savunulması, egemen devletlerin iç işlerine müdahalenin önlenmesi ile ilgili çalışmaları yapmaya’, ayrıca birlikte yaptırımlara karşı çıkmaya çağırdı.Patruşev, “ŞİÖ üyesi devletler, bu tür yıkıcı eylemlerin spesifik belirtilerine ilk elden aşinadır. Amerikalıların ve uydularının dünya hegemonyası arzusunun en açık örneklerinden biri, Ukrayna'da kışkırttıkları krizdir” vurgusunu yaptı.Batı’nın tutumu felaketi tetikleyebilirBatı'nın Ukrayna krizi bağlamındaki kışkırtıcı adımlarının nükleer savaşın kabul edilemezliği teziyle çeliştiğini ve sonunda felakete yol açabileceğini dile getiren Patruşev, “Batı'nın Ukrayna'daki kriz bağlamındaki kışkırtıcı tutumu feci sonuçlara yol açabilir. Söz konusu tutum nükleer savaşın kabul edilemezliği tezinin onaylandığı 3 Ocak 2022 tarihli ‘nükleer beşli’ ülke liderlerinin ortak açıklamasının özüyle çelişiyor” ifadelerini kullandı.Rus yetkili, Moskova’nın ise bu açıklamaya tamamen bağlı kalmaya devam ettiğine ve içeriğine uygun olarak ‘nükleer silahlara sahip ülkeler arasında herhangi bir askeri çatışmayı önleme ihtiyacına inandığına’ dikkat çekti.‘Özel askeri harekat hedeflerine ulaşılacak’Rusya’nın özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşacağını, kendi toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayacağını vurgulayan Patruşev, “ABD ve diğer Batılı devletler tarafından Ukrayna'ya giderek artan askeri yardıma rağmen, özel askeri operasyonun belirlenen tüm hedeflerine kesinlikle ulaşılacak. Ukrayna'nın silah ve Nazilerden arındırılmasını, Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğünü ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna krizi
nikolay patruşev, ukrayna, ukrayna krizi

Patruşev: Çatışmaya Ukrayna tarafında yaklaşık 50 ülke katılıyor

19:22 29.03.2023
© Sputnik / Виктор ТолочкоNikolay Patruşev
Nikolay Patruşev - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, sözde Ramstein Temas Grubu'na dahil olan yaklaşık 50 ülkenin Ukrayna'daki silahlı çatışmaya Kiev’in tarafında katıldığını belirtti.
Yeni Delhi'de düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı’na katılan Patruşev, Ukrayna’daki çatışmaya yaklaşık 50 ülkenin Kiev rejimi tarafında katıldığını söyledi.
“NATO ülkelerinin topraklarında yoğun bir şekilde Ukraynalı askerler eğitiliyor. Sözde Ramstein Koalisyonunun üyesi olan yaklaşık 50 ülke, Kiev rejimi tarafında silahlı çatışmaya katılıyor” diyen Patruşev, ŞİÖ üye devletlerini ‘ülkelerin gelenek ve göreneklerinin korunması, evrensel insani değerlerinin savunulması, egemen devletlerin iç işlerine müdahalenin önlenmesi ile ilgili çalışmaları yapmaya’, ayrıca birlikte yaptırımlara karşı çıkmaya çağırdı.
Patruşev, “ŞİÖ üyesi devletler, bu tür yıkıcı eylemlerin spesifik belirtilerine ilk elden aşinadır. Amerikalıların ve uydularının dünya hegemonyası arzusunun en açık örneklerinden biri, Ukrayna'da kışkırttıkları krizdir” vurgusunu yaptı.

Batı’nın tutumu felaketi tetikleyebilir

Batı'nın Ukrayna krizi bağlamındaki kışkırtıcı adımlarının nükleer savaşın kabul edilemezliği teziyle çeliştiğini ve sonunda felakete yol açabileceğini dile getiren Patruşev, “Batı'nın Ukrayna'daki kriz bağlamındaki kışkırtıcı tutumu feci sonuçlara yol açabilir. Söz konusu tutum nükleer savaşın kabul edilemezliği tezinin onaylandığı 3 Ocak 2022 tarihli ‘nükleer beşli’ ülke liderlerinin ortak açıklamasının özüyle çelişiyor” ifadelerini kullandı.
Rus yetkili, Moskova’nın ise bu açıklamaya tamamen bağlı kalmaya devam ettiğine ve içeriğine uygun olarak ‘nükleer silahlara sahip ülkeler arasında herhangi bir askeri çatışmayı önleme ihtiyacına inandığına’ dikkat çekti.

‘Özel askeri harekat hedeflerine ulaşılacak’

Rusya’nın özel askeri harekatın tüm hedeflerine ulaşacağını, kendi toprak bütünlüğünü ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayacağını vurgulayan Patruşev, “ABD ve diğer Batılı devletler tarafından Ukrayna'ya giderek artan askeri yardıma rağmen, özel askeri operasyonun belirlenen tüm hedeflerine kesinlikle ulaşılacak. Ukrayna'nın silah ve Nazilerden arındırılmasını, Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğünü ve halkımızın güvenliğini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
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