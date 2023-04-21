https://sputniknews.com.tr/20230421/kremlin-ukraynanin-nato-uyeligine-dair-soylenenler-operasyon-baslatmakta-hakli-oldugumuzun-delili-1070012923.html

Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair söylenenler, operasyon başlatmakta haklı olduğumuzun delili

Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair söylenenler, operasyon başlatmakta haklı olduğumuzun delili

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna’nın olası üyeliği üstünde anlaşmış olmasının, bu İttifakın saldırgan doğasını ortaya koyduğunu ve Rusya’nın... 21.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-21T13:45+0300

2023-04-21T13:45+0300

2023-04-21T13:45+0300

ukrayna krizi

kremlin

nato

dmitriy peskov

ukrayna

jens stoltenberg

nato genel sekreteri jens stoltenberg

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064997677_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_b6eeb138835fe3de943eee0505359aeb.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “NATO, daha önceden, özel askeri operasyonun başlamasından önce bahsettiğimiz saldırgan doğasını göstermeye devam ediyor. Ukrayna’yı ittifakın içine çekme politikasını da belli ki sürdürüyor” dedi.Peskov, “(Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bu potansiyel tehditten, özel askeri operasyonun başlamasından önce bahsetmişti” diye ekledi.Peskov’un bu açıklamaları, Kiev’e giden NATO Genel Sekreteri Jens stoltenberg’in, ittifak ülkelerinden her birinin Ukrayna’nın ittifaka olası üyeliği üstünde anlaştıklarını söylemesini izledi.Kremlin Sözcüsü, “Bunların hepsi, Devlet Başkanı’nın (Putin), Rusya’nın çıkarlarından ve güvenliğini sağlamanın gerekliliğinden yola çıkarak bu operasyonun başlatılmasına ilişkin verdiği kararın haklılığını biraz bile olsa aklıyla düşünebilen herkese gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.Peskov, NATO için de, “Karşımızda, ülkemizi düşman olarak gören ve ülkemizin güvenliğine el uzatan saldırgan bir blok bulunuyor” ifadelerini de kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230420/nato-ukraynaya-askeri-yardimlar-2022nin-basindan-bu-yana-165-milyar-dolari-gecti-1069988508.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kremlin, nato, dmitriy peskov, ukrayna, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir putin