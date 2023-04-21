https://sputniknews.com.tr/20230421/kremlin-ukraynanin-nato-uyeligine-dair-soylenenler-operasyon-baslatmakta-hakli-oldugumuzun-delili-1070012923.html
Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair söylenenler, operasyon başlatmakta haklı olduğumuzun delili
Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair söylenenler, operasyon başlatmakta haklı olduğumuzun delili
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna’nın olası üyeliği üstünde anlaşmış olmasının, bu İttifakın saldırgan doğasını ortaya koyduğunu ve Rusya’nın... 21.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-21T13:45+0300
2023-04-21T13:45+0300
2023-04-21T13:45+0300
ukrayna krizi
kremlin
nato
dmitriy peskov
ukrayna
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
vladimir putin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064997677_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_b6eeb138835fe3de943eee0505359aeb.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “NATO, daha önceden, özel askeri operasyonun başlamasından önce bahsettiğimiz saldırgan doğasını göstermeye devam ediyor. Ukrayna’yı ittifakın içine çekme politikasını da belli ki sürdürüyor” dedi.Peskov, “(Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bu potansiyel tehditten, özel askeri operasyonun başlamasından önce bahsetmişti” diye ekledi.Peskov’un bu açıklamaları, Kiev’e giden NATO Genel Sekreteri Jens stoltenberg’in, ittifak ülkelerinden her birinin Ukrayna’nın ittifaka olası üyeliği üstünde anlaştıklarını söylemesini izledi.Kremlin Sözcüsü, “Bunların hepsi, Devlet Başkanı’nın (Putin), Rusya’nın çıkarlarından ve güvenliğini sağlamanın gerekliliğinden yola çıkarak bu operasyonun başlatılmasına ilişkin verdiği kararın haklılığını biraz bile olsa aklıyla düşünebilen herkese gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.Peskov, NATO için de, “Karşımızda, ülkemizi düşman olarak gören ve ülkemizin güvenliğine el uzatan saldırgan bir blok bulunuyor” ifadelerini de kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/nato-ukraynaya-askeri-yardimlar-2022nin-basindan-bu-yana-165-milyar-dolari-gecti-1069988508.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/19/1064997677_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1135a48e2f01d3c3ec6eadaa9845d33f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, nato, dmitriy peskov, ukrayna, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir putin
kremlin, nato, dmitriy peskov, ukrayna, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, vladimir putin
Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliğine dair söylenenler, operasyon başlatmakta haklı olduğumuzun delili
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO ülkelerinin Ukrayna’nın olası üyeliği üstünde anlaşmış olmasının, bu İttifakın saldırgan doğasını ortaya koyduğunu ve Rusya’nın Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmakla ne denli haklı gösterdiğini belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “NATO, daha önceden, özel askeri operasyonun başlamasından önce bahsettiğimiz saldırgan doğasını göstermeye devam ediyor. Ukrayna’yı ittifakın içine çekme politikasını da belli ki sürdürüyor” dedi.
Peskov, “(Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir Putin) bu potansiyel tehditten, özel askeri operasyonun başlamasından önce bahsetmişti” diye ekledi.
Peskov’un bu açıklamaları, Kiev’e giden NATO Genel Sekreteri Jens stoltenberg’in, ittifak ülkelerinden her birinin Ukrayna’nın ittifaka olası üyeliği üstünde anlaştıklarını söylemesini izledi.
Kremlin Sözcüsü, “Bunların hepsi, Devlet Başkanı’nın (Putin), Rusya’nın çıkarlarından ve güvenliğini sağlamanın gerekliliğinden yola çıkarak bu operasyonun başlatılmasına ilişkin verdiği kararın haklılığını biraz bile olsa aklıyla düşünebilen herkese gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.
Peskov, NATO için de, “Karşımızda, ülkemizi düşman olarak gören ve ülkemizin güvenliğine el uzatan saldırgan bir blok bulunuyor” ifadelerini de kullandı.