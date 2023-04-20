https://sputniknews.com.tr/20230420/nato-ukraynaya-askeri-yardimlar-2022nin-basindan-bu-yana-165-milyar-dolari-gecti-1069988508.html

NATO: Ukrayna'ya askeri yardımlar 2022'nin başından bu yana 165 milyar doları geçti

NATO: Ukrayna'ya askeri yardımlar 2022'nin başından bu yana 165 milyar doları geçti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın bedelinin 165 milyar doları aştığı tahmininde bulunduklarını... 20.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-20T23:49+0300

2023-04-20T23:49+0300

2023-04-20T23:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

nato

jens stoltenberg

askeri yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/14/1069949126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1445c916f5c7249ba6dc2320ba464d9d.jpg

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya'nın Şubat 2022'de geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 150 milyar euro'dan fazla destek sağladığının altını çizdi" denildi.Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gelen Stoltenberg, NATO ülkelerinin on binlerce Ukrayna askerini eğittiğini ve karşı saldırıya hazırlanan Ukrayna'ya 'daha fazla jet, tank ve zırhlı araç' teslim ettiğini söyledi.Stoltenberg Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu yineledi ancak katılımı için bir takvim vermedi.Bunun 'zaman içinde' mümkün olacağını söyleyen Stoltenberg, Zelenskiy'e ittifakın Ukrayna'nın NATO standartlarına geçişine yardımcı olmak ve müttefiklerle tam anlamıyla birlikte çalışabilirliğini sağlamak adına uzun vadede Ukrayna'nın yanında olduğu taahhüdünü verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230420/kremlin-ukraynanin-nato-uyeliginin-onlenmesi-hala-amaclarimizdan-biri-1069962497.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, nato, jens stoltenberg, askeri yardım