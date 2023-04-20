https://sputniknews.com.tr/20230420/nato-ukraynaya-askeri-yardimlar-2022nin-basindan-bu-yana-165-milyar-dolari-gecti-1069988508.html
NATO: Ukrayna'ya askeri yardımlar 2022'nin başından bu yana 165 milyar doları geçti
NATO: Ukrayna'ya askeri yardımlar 2022'nin başından bu yana 165 milyar doları geçti
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın bedelinin 165 milyar doları aştığı tahmininde bulunduklarını... 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T23:49+0300
2023-04-20T23:49+0300
2023-04-20T23:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
jens stoltenberg
askeri yardım
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya'nın Şubat 2022'de geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 150 milyar euro'dan fazla destek sağladığının altını çizdi" denildi.Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gelen Stoltenberg, NATO ülkelerinin on binlerce Ukrayna askerini eğittiğini ve karşı saldırıya hazırlanan Ukrayna'ya 'daha fazla jet, tank ve zırhlı araç' teslim ettiğini söyledi.Stoltenberg Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu yineledi ancak katılımı için bir takvim vermedi.Bunun 'zaman içinde' mümkün olacağını söyleyen Stoltenberg, Zelenskiy'e ittifakın Ukrayna'nın NATO standartlarına geçişine yardımcı olmak ve müttefiklerle tam anlamıyla birlikte çalışabilirliğini sağlamak adına uzun vadede Ukrayna'nın yanında olduğu taahhüdünü verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230420/kremlin-ukraynanin-nato-uyeliginin-onlenmesi-hala-amaclarimizdan-biri-1069962497.html
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ukrayna, nato, jens stoltenberg, askeri yardım
ukrayna, nato, jens stoltenberg, askeri yardım
NATO: Ukrayna'ya askeri yardımlar 2022'nin başından bu yana 165 milyar doları geçti
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın bedelinin 165 milyar doları aştığı tahmininde bulunduklarını paylaştı.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, Rusya'nın Şubat 2022'de geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya 150 milyar euro'dan fazla destek sağladığının altını çizdi" denildi.
Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Kiev'e gelen Stoltenberg, NATO ülkelerinin on binlerce Ukrayna askerini eğittiğini ve karşı saldırıya hazırlanan Ukrayna'ya 'daha fazla jet, tank ve zırhlı araç' teslim ettiğini söyledi.
Stoltenberg Ukrayna'nın yerinin NATO olduğunu yineledi ancak katılımı için bir takvim vermedi.
Bunun 'zaman içinde' mümkün olacağını söyleyen Stoltenberg, Zelenskiy'e ittifakın Ukrayna'nın NATO standartlarına geçişine yardımcı olmak ve müttefiklerle tam anlamıyla birlikte çalışabilirliğini sağlamak adına uzun vadede Ukrayna'nın yanında olduğu taahhüdünü verdi.