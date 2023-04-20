https://sputniknews.com.tr/20230420/kremlin-ukraynanin-nato-uyeliginin-onlenmesi-hala-amaclarimizdan-biri-1069962497.html
Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliğinin önlenmesi hala amaçlarımızdan biri
Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliğinin önlenmesi hala amaçlarımızdan biri
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını engellemenin hala Rusya’nın hedeflerinden biri olduğunu belirtti. 20.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-20T13:34+0300
2023-04-20T13:34+0300
2023-04-20T13:34+0300
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğinin önüne geçmenin Rusya’nın bu ülkede sürdürdüğü özel askeri operasyonla elde etmek istediklerinden biri olup olmadığının sorulması üstüne, “Kesinlikle. Zira aksi halde bu, ülkemizin güvenliği için ciddi bir tehlike yaratır” dedi.Kremlin Sözcüsü, bununla beraber Ukrayna’nın her şeye karşın gelecekte NATO’ya üye olup olmayacağı konusunda bir değerlendirme ya da tahminde bulunmayacağını ekledi.Peskov’un söz konusu açıklaması, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’da bulunduğu bir döneme denk geldi.Bunun yanında Peskov, başka bir soru karşısında, İngiltere ve Fransa’nın stratejik nükleer silahların azaltılması için yapılacak görüşmelere dahil edilmeleri gerektiğine inandıklarını belirtti“Fransa’daki ve İngiltere’deki nükleer cephaneler fiilen ABD’nin kontrolünde bulunuyor” değerlendirmesini yapan Peskov, “Bundandır ki eğer Amerika ile bu konuyu konuşacaksak, bu cephaneleri hesaba katmadan konuşmanın bir manası olmayacaktır” ifadelerini kullandı..Rusya, tarafların ellerindeki nükleer cephaneyi belirli bir sınırın altında tutmasını içeren stratejik nükleer silahların azaltılması anlaşmasını askıya almıştı. Söz konusu anlaşma, Rusya ile ABD’nin imzaladığı nükleer silah sınırlandırma anlaşmalarından geçerliliği süren son anlaşmaydıKremlin Sözcüsü’ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, geçen sene Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson’u bu hafta aslında ziyaret etmediğini, ziyaret görüntülerinde görülenin Putin’in dublörü olduğu yönündeki iddialar da soruldu.Peskov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksey Danilov’un öne sürdüğü bu iddiaya ilişkin soru karşısında, “Sadece bu açıklamanın oldukça tuhaf olduğunu söyleyebilirim” dedi.
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ukrayna, nato, rusya, kremlin, dmitriy peskov
ukrayna, nato, rusya, kremlin, dmitriy peskov
Kremlin: Ukrayna’nın NATO üyeliğinin önlenmesi hala amaçlarımızdan biri
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya üye olmasını engellemenin hala Rusya’nın hedeflerinden biri olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna’nın olası NATO üyeliğinin önüne geçmenin Rusya’nın bu ülkede sürdürdüğü özel askeri operasyonla elde etmek istediklerinden biri olup olmadığının sorulması üstüne, “Kesinlikle. Zira aksi halde bu, ülkemizin güvenliği için ciddi bir tehlike yaratır” dedi.
Kremlin Sözcüsü, bununla beraber Ukrayna’nın her şeye karşın gelecekte NATO’ya üye olup olmayacağı konusunda bir değerlendirme ya da tahminde bulunmayacağını ekledi.
Peskov’un söz konusu açıklaması, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Ukrayna’da bulunduğu bir döneme denk geldi.
Bunun yanında Peskov, başka bir soru karşısında, İngiltere ve Fransa’nın stratejik nükleer silahların azaltılması için yapılacak görüşmelere dahil edilmeleri gerektiğine inandıklarını belirtti
“Fransa’daki ve İngiltere’deki nükleer cephaneler fiilen ABD’nin kontrolünde bulunuyor” değerlendirmesini yapan Peskov, “Bundandır ki eğer Amerika ile bu konuyu konuşacaksak, bu cephaneleri hesaba katmadan konuşmanın bir manası olmayacaktır” ifadelerini kullandı..
Rusya, tarafların ellerindeki nükleer cephaneyi belirli bir sınırın altında tutmasını içeren stratejik nükleer silahların azaltılması anlaşmasını askıya almıştı. Söz konusu anlaşma, Rusya ile ABD’nin imzaladığı nükleer silah sınırlandırma anlaşmalarından geçerliliği süren son anlaşmaydı
Kremlin Sözcüsü’ne, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, geçen sene Ukrayna’dan ayrılıp Rusya’ya bağlanan Lugansk Halk Cumhuriyeti ve Herson’u bu hafta aslında ziyaret etmediğini, ziyaret görüntülerinde görülenin Putin’in dublörü olduğu yönündeki iddialar da soruldu.
Peskov, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Genel Sekreteri Aleksey Danilov’un öne sürdüğü bu iddiaya ilişkin soru karşısında, “Sadece bu açıklamanın oldukça tuhaf olduğunu söyleyebilirim” dedi.