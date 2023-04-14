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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230414/pentagona-ait-gizli-belgeleri-sizdirdigi-iddiasiyla-yakalanan-jack-teixeira-kim-1069683927.html
Pentagon'a ait gizli belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yakalanan Jack Teixeira kim?
Pentagon'a ait gizli belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yakalanan Jack Teixeira kim?
2010'da WikiLeaks'in 700 binden fazla belge, video ve diplomatik yazışmayı ifşa etmesinden beri ABD'nin en ciddi güvenlik ihlalinin sorumlusu olarak yakalanan... 14.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-14T18:10+0300
2023-04-14T19:03+0300
pentagon
sızıntı
ukrayna krizi
jack teixeira
abd
gizli belgeler
amerika
fbi
cia
ifşa
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ABD'nin Ukrayna'daki rolü ve müttefikleriyle ilgili yürüttüğü casusluk faaliyetleri hakkında Washington'ı zorda bırakan bilgiler içeren belgelerin geçen hafta su yüzüne çıkmaya başlamasından beri, sızıntıdan sorumlu kişinin kimliği ve amaçlarına dair sorulara yanıt olarak, 21 yaşındaki 1. Sınıf Havacı Jack Teixeira takdim edildi. Massachusetts eyaletinde üslü Hava Ulusal Muhafızları'nın 102. İstihbarat Kanadı'nda görevli Jack Teixeira, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yüzlerce belgesini bir Discord sunucusunda ifşa etmek suçlamasıyla dün Massachusetts eyaletinin Dighton kentindeki evinde ağır silahlı FBI ajanları tarafından. gözaltına alındı. Mahkemede 'gizli belgelerin yetkisiz saklanıp iletilmesiyle' suçlandıABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın 'gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi' iddiasıyla yakalandığını belirttiği Teixeira için ilk duruşma bugün Massachusetts eyaletindeki bir bölge mahkemesinde yapıldı. Genç askeri çalışana 'çok sayıda gizli ABD hükümeti belgesinin yetkisiz olarak saklanması ve iletilmesi' suçlaması yöneltildi. Duruşmada, Boston'un en yüksek federal ulusal güvenlik savcısı Nadine Pellegrini'nin Teixeira'nın yargılanmak üzere gözaltında kalmasını talep etmesi üzerine çarşamba günü için gözaltı duruşması kararlaştırıldı.Kısa duruşma sırasında yalnızca iki kez konuşan Teixeira, susma hakkını anlayıp anlamadığı sorulduğunda "Evet" yanıtını verdi ve federal hükümetin atayacağı avukat tarafından temsil edilmeye hak kazanmak için mali beyanname doldurduğunu doğruladı.Cezası 10 yıl hapisUlusal savunma bilgilerini kasten iletmekten suçlu bulunma halinde 10 yıla kadar hapis cezası alınabiliyor. Teixeira, kendisine yöneltilen suçlamalara bağlı olarak potansiyel olarak daha uzun bir hapis cezasına çarptırılabilir. Federal düzeyde Casusluk Yasası'nı ihlalle suçlanıp suçlanmayacağı henüz netlik kazanmadı.Dikkat, belgeler yerine zanlı üzerinde toplandıTeixeira'nın yakalanmasıyla birlikte dikkatler, 'ABD yetkililerinin özel sohbetlerde Kiev rejiminin zafer kazanmasından umutlarının olmadığını kabul ettiğini ve NATO özel kuvvetlerinin cephede Rusya birliklerine karşı savaştığını' gösteren belgelerden bunları sızdırdığı iddia edilen kişinin kimliğine kaydı.Bilgisayar sistemini yönetmek, sorunlarını gidermekle görevliMassachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nda yaklaşık 4 yıldır görevli Teixeira'nın, Otis Hava Üssü'ndeki 102. İstihbarat Kanadı için bilgisayarlarla iletişim sistemlerini yönetmek ve bunların sorunlarını gidermekle görevlendirildiği ve askeri bir aileden geldiği bildirildi.Pentagon sözcüsü ihlali gençliğine bağladıPentagon'un bir sözcüsü, Savunma Bakanlığı'ndaki büyük istihbarat ihlalini "Üyelerimize çok erken yaşta çok fazla sorumluluk emanet ediyoruz" diyerek savundu.En üst düzey istihbarat belgelerine neden erişimi var?Ancak ne kadar genç yaşta olduğu bir yana, henüz subay statüsüne ulaşmamış askere alınmış bir havacının, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Dairesi tarafından derlendiği anlaşılan istihbaratı içeren üst düzey belgelere neden erişiminin olduğu belirsizliğini koruyor.'Çoğu genç olan 20-30 kişilik arkadaş grubuyla paylaştı'Belgeleri sızdırdığı iddia edilen kişinin kimliğini ilk bulan ve açıklayan New York Times (NYT) ve Washington Post'un (WP) haberlerine göre Teixeira, çoğu genç olan 20 ila 30 kişilik bir grup arkadaşına başta son derece gizli belgelerin transkripsiyonlarını okutuyordu, ama arkadaşları okumaktan sıkılınca, fotoğraflarını da çevrimiçi olarak sızdırmaya başladı.NYT'ye göre 'ırkçı ve Yahudi karşıtı''Teixeira'nın ifşaatçı olmadığı' iddiasında ısrar eden NYT, genç havacının 'ırkçı ve Yahudi karşıtı hakaretler bağırdığını' gösterdiği iddia edilen bir videoyu ele geçirdiğini duyurdu.ABD yönetimiyle ciddi sorunları mı vardı?Ancak Teixeira'nın hizmet ettiği hükümetle ciddi sorunları olduğuna dair bariz işaretler var.WP: Hükümetin ırkçı saldırıları kasten önlemediğini söylediWP'ye göre Teixeira, çevrimiçi grubun üyelerine, 'ABD hükümetinin, Mayıs 2022'de Buffalo'da siyah müşterilerin uğrak yeri olan süpermarkette bir beyaz ırkın üstünlüğü yanlısının silahlı saldırı düzenlemeyi planladığından önceden haberdar olduğunu, ama daha fazla finansman ayrılmasının tartışılabilmesi için katliamın gerçekleşmesine izin verdiğini' söyledi. Tucker Carlson: Suçları ifşa etti, öyleyse suçlu oCumhuriyetçi-muhafazakar çizgideki Fox News kanalının ünlü sunucusu Tucker Carlson, dün akşamki programında bu vakadaki çelişkilere dikkat çekti.NYT'nin sunumuyla "Demek bu Massachusettsli 21 yaşındaki Hava Ulusal Muhafızı, bir ifşaatçı değil" diye alay eden Carlson, "Suçları ifşa etti, öyleyse suçlu o" ironisini dile getirerek ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20230413/pentagona-ait-gizli-belgeleri-sizdirdigi-iddia-edilen-jack-teixeira-gozaltina-alindi-1069650256.html
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pentagon, sızıntı, jack teixeira, abd, gizli belgeler, amerika, fbi, cia, ifşa, ifşaat, ifşaatçı
pentagon, sızıntı, jack teixeira, abd, gizli belgeler, amerika, fbi, cia, ifşa, ifşaat, ifşaatçı

Pentagon'a ait gizli belgeleri sızdırdığı iddiasıyla yakalanan Jack Teixeira kim?

18:10 14.04.2023 (güncellendi: 19:03 14.04.2023)
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gizli belgelerinin sızdırılmasından sorumlu tutulan Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının İstihbarat Kanadı üyesi Jack Teixeira'nın fotoğrafının Pentagon binasına yansıtılmış hali
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) gizli belgelerinin sızdırılmasından sorumlu tutulan Hava Kuvvetleri Ulusal Muhafızlarının İstihbarat Kanadı üyesi Jack Teixeira'nın fotoğrafının Pentagon binasına yansıtılmış hali - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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2010'da WikiLeaks'in 700 binden fazla belge, video ve diplomatik yazışmayı ifşa etmesinden beri ABD'nin en ciddi güvenlik ihlalinin sorumlusu olarak yakalanan Hava Ulusal Muhafızları'nın istihbarat kanadı çalışanı Jack Teixeira'nın 21 yaşına ve rütbe sahibi olmamasına rağmen en gizli belgelere nasıl eriştiği ve ifşaatçı olup olmadığı merak konusu.
ABD'nin Ukrayna'daki rolü ve müttefikleriyle ilgili yürüttüğü casusluk faaliyetleri hakkında Washington'ı zorda bırakan bilgiler içeren belgelerin geçen hafta su yüzüne çıkmaya başlamasından beri, sızıntıdan sorumlu kişinin kimliği ve amaçlarına dair sorulara yanıt olarak, 21 yaşındaki 1. Sınıf Havacı Jack Teixeira takdim edildi.
Massachusetts eyaletinde üslü Hava Ulusal Muhafızları'nın 102. İstihbarat Kanadı'nda görevli Jack Teixeira, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) yüzlerce belgesini bir Discord sunucusunda ifşa etmek suçlamasıyla dün Massachusetts eyaletinin Dighton kentindeki evinde ağır silahlı FBI ajanları tarafından. gözaltına alındı.
Jack Teixeira - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
Ukrayna krizi
Pentagon'a ait gizli belgeleri sızdırdığı iddia edilen Jack Teixeira gözaltına alındı
Dün, 22:09

Mahkemede 'gizli belgelerin yetkisiz saklanıp iletilmesiyle' suçlandı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland'ın 'gizli ulusal savunma bilgilerinin izinsiz çıkarılması, saklanması ve iletilmesi' iddiasıyla yakalandığını belirttiği Teixeira için ilk duruşma bugün Massachusetts eyaletindeki bir bölge mahkemesinde yapıldı.
Genç askeri çalışana 'çok sayıda gizli ABD hükümeti belgesinin yetkisiz olarak saklanması ve iletilmesi' suçlaması yöneltildi.
Duruşmada, Boston'un en yüksek federal ulusal güvenlik savcısı Nadine Pellegrini'nin Teixeira'nın yargılanmak üzere gözaltında kalmasını talep etmesi üzerine çarşamba günü için gözaltı duruşması kararlaştırıldı.
Kısa duruşma sırasında yalnızca iki kez konuşan Teixeira, susma hakkını anlayıp anlamadığı sorulduğunda "Evet" yanıtını verdi ve federal hükümetin atayacağı avukat tarafından temsil edilmeye hak kazanmak için mali beyanname doldurduğunu doğruladı.
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7 Nisan, 13:42

Cezası 10 yıl hapis

Ulusal savunma bilgilerini kasten iletmekten suçlu bulunma halinde 10 yıla kadar hapis cezası alınabiliyor. Teixeira, kendisine yöneltilen suçlamalara bağlı olarak potansiyel olarak daha uzun bir hapis cezasına çarptırılabilir. Federal düzeyde Casusluk Yasası'nı ihlalle suçlanıp suçlanmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Dikkat, belgeler yerine zanlı üzerinde toplandı

Teixeira'nın yakalanmasıyla birlikte dikkatler, 'ABD yetkililerinin özel sohbetlerde Kiev rejiminin zafer kazanmasından umutlarının olmadığını kabul ettiğini ve NATO özel kuvvetlerinin cephede Rusya birliklerine karşı savaştığını' gösteren belgelerden bunları sızdırdığı iddia edilen kişinin kimliğine kaydı.
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8 Nisan, 09:32

Bilgisayar sistemini yönetmek, sorunlarını gidermekle görevli

Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nda yaklaşık 4 yıldır görevli Teixeira'nın, Otis Hava Üssü'ndeki 102. İstihbarat Kanadı için bilgisayarlarla iletişim sistemlerini yönetmek ve bunların sorunlarını gidermekle görevlendirildiği ve askeri bir aileden geldiği bildirildi.

Pentagon sözcüsü ihlali gençliğine bağladı

Pentagon'un bir sözcüsü, Savunma Bakanlığı'ndaki büyük istihbarat ihlalini "Üyelerimize çok erken yaşta çok fazla sorumluluk emanet ediyoruz" diyerek savundu.
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
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Batı basını: Rus istihbaratı ABD'nin sızan belgelerinden ‘tehlikeli’ bilgiler elde etti
8 Nisan, 17:09

En üst düzey istihbarat belgelerine neden erişimi var?

Ancak ne kadar genç yaşta olduğu bir yana, henüz subay statüsüne ulaşmamış askere alınmış bir havacının, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü Dairesi tarafından derlendiği anlaşılan istihbaratı içeren üst düzey belgelere neden erişiminin olduğu belirsizliğini koruyor.

'Çoğu genç olan 20-30 kişilik arkadaş grubuyla paylaştı'

Belgeleri sızdırdığı iddia edilen kişinin kimliğini ilk bulan ve açıklayan New York Times (NYT) ve Washington Post'un (WP) haberlerine göre Teixeira, çoğu genç olan 20 ila 30 kişilik bir grup arkadaşına başta son derece gizli belgelerin transkripsiyonlarını okutuyordu, ama arkadaşları okumaktan sıkılınca, fotoğraflarını da çevrimiçi olarak sızdırmaya başladı.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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CNN: Gizli belgelerin sızması sonrası Kiev, askeri planlarını değiştirdi
10 Nisan, 12:43

NYT'ye göre 'ırkçı ve Yahudi karşıtı'

'Teixeira'nın ifşaatçı olmadığı' iddiasında ısrar eden NYT, genç havacının 'ırkçı ve Yahudi karşıtı hakaretler bağırdığını' gösterdiği iddia edilen bir videoyu ele geçirdiğini duyurdu.

ABD yönetimiyle ciddi sorunları mı vardı?

Ancak Teixeira'nın hizmet ettiği hükümetle ciddi sorunları olduğuna dair bariz işaretler var.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
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Güvenlik uzmanı Pentagon sızıntısını yorumladı: 'ABD'de Ukrayna'ya yardım konusunda çekinceler var'
10 Nisan, 22:52

WP: Hükümetin ırkçı saldırıları kasten önlemediğini söyledi

WP'ye göre Teixeira, çevrimiçi grubun üyelerine, 'ABD hükümetinin, Mayıs 2022'de Buffalo'da siyah müşterilerin uğrak yeri olan süpermarkette bir beyaz ırkın üstünlüğü yanlısının silahlı saldırı düzenlemeyi planladığından önceden haberdar olduğunu, ama daha fazla finansman ayrılmasının tartışılabilmesi için katliamın gerçekleşmesine izin verdiğini' söyledi.
Pentagon, ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2023
Ukrayna krizi
Arap uzman: Pentagon belgelerinin sızması ABD yönetimi tarafından planlandı
11 Nisan, 22:19

Tucker Carlson: Suçları ifşa etti, öyleyse suçlu o

Cumhuriyetçi-muhafazakar çizgideki Fox News kanalının ünlü sunucusu Tucker Carlson, dün akşamki programında bu vakadaki çelişkilere dikkat çekti.
NYT'nin sunumuyla "Demek bu Massachusettsli 21 yaşındaki Hava Ulusal Muhafızı, bir ifşaatçı değil" diye alay eden Carlson, "Suçları ifşa etti, öyleyse suçlu o" ironisini dile getirerek ekledi:
"Washington böyle çalışır: doğruyu söylemek tek gerçek günahtır."
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