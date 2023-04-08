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Batı basını: Rus istihbaratı ABD'nin sızan belgelerinden ‘tehlikeli’ bilgiler elde etti
Batı basını: Rus istihbaratı ABD'nin sızan belgelerinden ‘tehlikeli’ bilgiler elde etti
The War Zone, Rus istihbaratının ABD'nin sızan belgeleri nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hakkında ‘tehlikeli’ bilgiler elde ettiğini yazdı. 08.04.2023, Sputnik Türkiye
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The War Zone’de yayınlanan makalede, Rus istihbaratının son zamanlarda Pentagon'dan sızan ‘gizli’ ibareli belgeler nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumu ve Ukrayna Genelkurmayının planları hakkında birçok bilgi edinebileceği belirtildi.Makalede, söz konusu gizli bilgilerin Rus analistlerin Ukrayna yönetiminin gelecekteki askeri planlamasının daha ayrıntılı bir resmini elde etmelerini sağlayacağı kaydedildi.Dergiye konuşan bu tür materyallere vakıf eski bir yüksek rütbeli ABD özel kuvvetler subayı, sosyal medyada gördüğü belgelerin gerçek gibi göründüğünü söyledi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin CNN'e verdiği demeçte, Moskova'nın Washington ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın Ukrayna ihtilafına doğrudan veya dolaylı katılımına dair hiçbir şüphesi olmadığını ifade etmişti.The New York Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna, Orta Doğu ve Çin'e ilişkin detaylar içeren bir dizi gizli belgesinin sosyal medyaya sızdırıldığını duyurmuştu.Pentagon, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması bulunan ve Ukrayna krizine ilişkin bilgiler içeren 'gizli' ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıklamıştı.
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rusya, abd, svr, rusya dış istihbart servisi (svr), pentagon
rusya, abd, svr, rusya dış istihbart servisi (svr), pentagon

Batı basını: Rus istihbaratı ABD'nin sızan belgelerinden ‘tehlikeli’ bilgiler elde etti

17:09 08.04.2023 (güncellendi: 17:10 08.04.2023)
© REUTERS / Alexander DragoABD Savunma Bakanlığı - Pentagon
ABD Savunma Bakanlığı - Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2023
© REUTERS / Alexander Drago
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The War Zone, Rus istihbaratının ABD'nin sızan belgeleri nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetleri hakkında ‘tehlikeli’ bilgiler elde ettiğini yazdı.
The War Zone’de yayınlanan makalede, Rus istihbaratının son zamanlarda Pentagon'dan sızan ‘gizli’ ibareli belgeler nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin durumu ve Ukrayna Genelkurmayının planları hakkında birçok bilgi edinebileceği belirtildi.
Makalede, söz konusu gizli bilgilerin Rus analistlerin Ukrayna yönetiminin gelecekteki askeri planlamasının daha ayrıntılı bir resmini elde etmelerini sağlayacağı kaydedildi.
Dergiye konuşan bu tür materyallere vakıf eski bir yüksek rütbeli ABD özel kuvvetler subayı, sosyal medyada gördüğü belgelerin gerçek gibi göründüğünü söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin CNN'e verdiği demeçte, Moskova'nın Washington ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın Ukrayna ihtilafına doğrudan veya dolaylı katılımına dair hiçbir şüphesi olmadığını ifade etmişti.
The New York Times gazetesi, ABD'nin Ukrayna, Orta Doğu ve Çin'e ilişkin detaylar içeren bir dizi gizli belgesinin sosyal medyaya sızdırıldığını duyurmuştu.
Pentagon, üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın arması bulunan ve Ukrayna krizine ilişkin bilgiler içeren 'gizli' ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıklamıştı.
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