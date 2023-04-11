https://sputniknews.com.tr/20230411/arap-uzman-pentagon-belgelerinin-sizmasi-abd-yonetimi-tarafindan-planlandi-1069543989.html

Arap uzman: Pentagon belgelerinin sızması ABD yönetimi tarafından planlandı

Arap uzman: Pentagon belgelerinin sızması ABD yönetimi tarafından planlandı

Arap uzman Muhammed Seyyid Ahmad, Pentagon’un gizli belgelerinin sızdırılması ve sosyal medyada yayınlanmasının ABD yönetimi tarafından planlandığını öne... 11.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-11T22:19+0300

2023-04-11T22:19+0300

2023-04-11T22:19+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

ukrayna

sızıntı

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ABD uzmanı Muhammed Seyyid Ahmad, Pentagon’un ‘gizli’ ibareli belgelerinin sızdırılması konusunu Sputnik Arapça'ya değerlendirdi.Ahmad, “Pentagon'dan sızan bilgilerin Amerikan yönetimi tarafından önceden planlandığını düşünüyorum, çünkü Washington'un bilgi sızıntısı konularında son derece hassas olduğunu biliyoruz” dedi.Pentagon’un gizli belgelerinin sızdırılması olayının birbirlerine bağımlı ülkeler oldukları nedeniyle ABD ve Ukrayna arasındaki ilişkileri etkilemeyeceğine vurgu yapan uzman, “Pentagon, ABD devlet aygıtının en güçlü yapılarından biridir, dolayısıyla ABD yönetimi bu tür sızıntılardan her zaman haberdardır. Zelenskiy'i bile feda edebilirler, çünkü bu çatışma aslında Ukrayna topraklarında yürütülen Amerikalılar ve Ruslar arasındaki bir vekalet savaşıdır. Zelenskiy'in bu savaşla hiçbir ilgisi olmadığını çok iyi biliyoruz. O, yalnızca Washington'un elinde, Rusya tarafından uluslararası arenada ABD hegemonyasının yerini alan çok kutuplu bir dünyanın oluşturulmasını engellemek için kullanılan bir araçtır” ifadelerini kullandı.Daha önce Pentagon'un Ukrayna birliklerinin durumunu ve ABD ile NATO'nun onları güçlendirme planlarına ilişkin askeri ve istihbarat bakımından güncel bilgiler içeren belgeler sızdırılmıştı. New York Times, mart ayı başlarına ait belgelerin ‘Rus hükümet yanlısı Telegram kanallarında’ yayınlandığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konuya ilişkin CNN'e verdiği demeçte Moskova'nın Washington ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın Ukrayna ihtilafına doğrudan veya dolaylı katılımına dair hiçbir şüphesi olmadığını ifade etmişti.CNN, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yakın bir kaynağa dayandırarak, Ukrayna ordusunun durumunu gösteren gizli belgelerin sızdırılması nedeniyle Kiev'in ‘bazı askeri planları’ değiştirdiğini aktarmıştı.

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