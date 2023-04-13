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Pentagon'a ait gizli belgeleri sızdırdığı iddia edilen Jack Teixeira gözaltına alındı
Pentagon'a ait gizli belgeleri sızdırdığı iddia edilen Jack Teixeira gözaltına alındı
Pentagon'a ait gizli belgelerinin sızdırılması ile ilgili davanın ilk zanlısı olarak 21 yaşındaki Jack Teixeira gözaltına alındı. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:09+0300
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) başta Ukrayna'daki kriz olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin 'gizli askeri belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili davanın ilk zanlısı olarak 21 yaşındaki Jack Teixeira’yı gözaltına alındı.Teixeira’nın Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın mensubu olduğu belirtiliyor. Gözaltına alınmadan kısa bir süre önce Wall Street Journal gazetesi, ABD’li bürokratlara dayandırdığı haberde, yetkililerin “Ukrayna ve diğer onlarca konu ile ilgili sözde çok gizli belgeler, muhtemelen o sırada Fort Bragg'da (askeri tesis) bulunan bir Ulusal Hava Muhafızı tarafından sızdırıldı” diye aktarmıştı. Fort Bragg, ABD Ordusu'nun Kuzey Karolina'daki bir askeri tesisi olup, yaklaşık 54 bin askeri personeli ile dünyanın en büyük askeri tesisleri arasında yer alıyor.Moskova, sızan belgelerin kasıtlı bir dezenformasyon olma olasılığını göz ardı etmiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov daha önce, ABD’nin çatışmanın taraflarından biri olduğunu ve aslında Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü ve bu savaşta bu tür yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etmişti.
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Pentagon'a ait gizli belgeleri sızdırdığı iddia edilen Jack Teixeira gözaltına alındı

22:09 13.04.2023 (güncellendi: 22:22 13.04.2023)
© ABC NewsJack Teixeira
Jack Teixeira - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© ABC News
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Ayrıntılar geliyor
Pentagon'a ait gizli belgelerinin sızdırılması ile ilgili davanın ilk zanlısı olarak 21 yaşındaki Jack Teixeira gözaltına alındı.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) başta Ukrayna'daki kriz olmak üzere birçok güncel konuya ilişkin 'gizli askeri belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili davanın ilk zanlısı olarak 21 yaşındaki Jack Teixeira’yı gözaltına alındı.

Teixeira’nın Massachusetts Ulusal Hava Muhafızları'nın mensubu olduğu belirtiliyor.

Gözaltına alınmadan kısa bir süre önce Wall Street Journal gazetesi, ABD’li bürokratlara dayandırdığı haberde, yetkililerin “Ukrayna ve diğer onlarca konu ile ilgili sözde çok gizli belgeler, muhtemelen o sırada Fort Bragg'da (askeri tesis) bulunan bir Ulusal Hava Muhafızı tarafından sızdırıldı” diye aktarmıştı.

Fort Bragg, ABD Ordusu'nun Kuzey Karolina'daki bir askeri tesisi olup, yaklaşık 54 bin askeri personeli ile dünyanın en büyük askeri tesisleri arasında yer alıyor.

Moskova, sızan belgelerin kasıtlı bir dezenformasyon olma olasılığını göz ardı etmiyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov daha önce, ABD’nin çatışmanın taraflarından biri olduğunu ve aslında Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü ve bu savaşta bu tür yöntemlerin kullanılabileceğini ifade etmişti.
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