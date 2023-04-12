https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-istihbaratinin-sizan-belgelerinde-ukraynadaki-nato-ozel-kuvvetleri-ile-ilgili-bilgiler-bulundu-1069589793.html

ABD istihbaratının sızan belgelerinde Ukrayna'daki NATO özel kuvvetleri ile ilgili bilgiler bulundu

ABD istihbaratının sızan belgelerinde Ukrayna'daki NATO özel kuvvetleri ile ilgili bilgiler bulundu

İngiliz medyası, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T18:53+0300

2023-04-12T18:53+0300

2023-04-12T18:54+0300

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BBC’nin aktardığına göre, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel kuvvetlerinin faaliyet gösterdiğine dair bilgiler bulundu.Habere göre, ABD istihbaratının ‘çok gizli’ şerhinin yer aldığı 23 Mart tarihli bir belgesinde, Ukrayna'ya İngiltere'nin 50, Letonya’nın 17, Fransa'nın 15, ABD'nin 14, Hollanda'nın ise 1 özel kuvvet askeri gönderdiği belirtiliyor.Aynı belgeyi sayfalarına taşıyan İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde de, sayısı belirtilen kişilerin ‘NATO özel kuvvetlerinin komuta kademesinin’ olabileceği ifade ediliyor.Belgede özel kuvvet mensuplarının bulunduğu yer ya da yaptığı görev hakkında bilgi verilmedi.İngiltere Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan bilgiler ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Adı geçen diğer ülkelerin ilgili makamları da aktarılan bilgiler ile ilgili herhangi bir tepki vermedi.

https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-abddeki-gizli-askeri-belge-sizintisi-aklimizi-karistirma-amacli-olabilir---1069577253.html

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