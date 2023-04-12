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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-istihbaratinin-sizan-belgelerinde-ukraynadaki-nato-ozel-kuvvetleri-ile-ilgili-bilgiler-bulundu-1069589793.html
ABD istihbaratının sızan belgelerinde Ukrayna'daki NATO özel kuvvetleri ile ilgili bilgiler bulundu
ABD istihbaratının sızan belgelerinde Ukrayna'daki NATO özel kuvvetleri ile ilgili bilgiler bulundu
İngiliz medyası, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:53+0300
2023-04-12T18:54+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
cia
gizli belge
belge sızdırma
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BBC’nin aktardığına göre, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel kuvvetlerinin faaliyet gösterdiğine dair bilgiler bulundu.Habere göre, ABD istihbaratının ‘çok gizli’ şerhinin yer aldığı 23 Mart tarihli bir belgesinde, Ukrayna'ya İngiltere'nin 50, Letonya’nın 17, Fransa'nın 15, ABD'nin 14, Hollanda'nın ise 1 özel kuvvet askeri gönderdiği belirtiliyor.Aynı belgeyi sayfalarına taşıyan İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde de, sayısı belirtilen kişilerin ‘NATO özel kuvvetlerinin komuta kademesinin’ olabileceği ifade ediliyor.Belgede özel kuvvet mensuplarının bulunduğu yer ya da yaptığı görev hakkında bilgi verilmedi.İngiltere Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan bilgiler ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Adı geçen diğer ülkelerin ilgili makamları da aktarılan bilgiler ile ilgili herhangi bir tepki vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-abddeki-gizli-askeri-belge-sizintisi-aklimizi-karistirma-amacli-olabilir---1069577253.html
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abd, ukrayna, cia, gizli belge, belge sızdırma
abd, ukrayna, cia, gizli belge, belge sızdırma

ABD istihbaratının sızan belgelerinde Ukrayna'daki NATO özel kuvvetleri ile ilgili bilgiler bulundu

18:53 12.04.2023 (güncellendi: 18:54 12.04.2023)
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKINATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© AFP 2023 / MATEUSZ SLODKOWSKI
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İngiliz medyası, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel kuvvetlerinin faaliyet gösterdiğine dair bilgilere rastladı.
BBC’nin aktardığına göre, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel kuvvetlerinin faaliyet gösterdiğine dair bilgiler bulundu.
Habere göre, ABD istihbaratının ‘çok gizli’ şerhinin yer aldığı 23 Mart tarihli bir belgesinde, Ukrayna'ya İngiltere'nin 50, Letonya’nın 17, Fransa'nın 15, ABD'nin 14, Hollanda'nın ise 1 özel kuvvet askeri gönderdiği belirtiliyor.
Aynı belgeyi sayfalarına taşıyan İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde de, sayısı belirtilen kişilerin ‘NATO özel kuvvetlerinin komuta kademesinin’ olabileceği ifade ediliyor.
Belgede özel kuvvet mensuplarının bulunduğu yer ya da yaptığı görev hakkında bilgi verilmedi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan bilgiler ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Adı geçen diğer ülkelerin ilgili makamları da aktarılan bilgiler ile ilgili herhangi bir tepki vermedi.
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
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