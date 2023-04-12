https://sputniknews.com.tr/20230412/abd-istihbaratinin-sizan-belgelerinde-ukraynadaki-nato-ozel-kuvvetleri-ile-ilgili-bilgiler-bulundu-1069589793.html
ABD istihbaratının sızan belgelerinde Ukrayna'daki NATO özel kuvvetleri ile ilgili bilgiler bulundu
ABD istihbaratının sızan belgelerinde Ukrayna'daki NATO özel kuvvetleri ile ilgili bilgiler bulundu
İngiliz medyası, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T18:53+0300
2023-04-12T18:53+0300
2023-04-12T18:54+0300
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BBC’nin aktardığına göre, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel kuvvetlerinin faaliyet gösterdiğine dair bilgiler bulundu.Habere göre, ABD istihbaratının ‘çok gizli’ şerhinin yer aldığı 23 Mart tarihli bir belgesinde, Ukrayna'ya İngiltere'nin 50, Letonya’nın 17, Fransa'nın 15, ABD'nin 14, Hollanda'nın ise 1 özel kuvvet askeri gönderdiği belirtiliyor.Aynı belgeyi sayfalarına taşıyan İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde de, sayısı belirtilen kişilerin ‘NATO özel kuvvetlerinin komuta kademesinin’ olabileceği ifade ediliyor.Belgede özel kuvvet mensuplarının bulunduğu yer ya da yaptığı görev hakkında bilgi verilmedi.İngiltere Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan bilgiler ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Adı geçen diğer ülkelerin ilgili makamları da aktarılan bilgiler ile ilgili herhangi bir tepki vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-abddeki-gizli-askeri-belge-sizintisi-aklimizi-karistirma-amacli-olabilir---1069577253.html
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abd, ukrayna, cia, gizli belge, belge sızdırma
abd, ukrayna, cia, gizli belge, belge sızdırma
ABD istihbaratının sızan belgelerinde Ukrayna'daki NATO özel kuvvetleri ile ilgili bilgiler bulundu
18:53 12.04.2023 (güncellendi: 18:54 12.04.2023) Abone ol
İngiliz medyası, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel kuvvetlerinin faaliyet gösterdiğine dair bilgilere rastladı.
BBC’nin aktardığına göre, ABD istihbaratının şubat-mart aylarında internete sızan gizli belgelerinde Ukrayna’da İngiltere, Letonya, Hollanda, ABD ve Fransa özel kuvvetlerinin faaliyet gösterdiğine dair bilgiler bulundu.
Habere göre, ABD istihbaratının ‘çok gizli’ şerhinin yer aldığı 23 Mart tarihli bir belgesinde, Ukrayna'ya İngiltere'nin 50, Letonya’nın 17, Fransa'nın 15, ABD'nin 14, Hollanda'nın ise 1 özel kuvvet askeri gönderdiği belirtiliyor.
Aynı belgeyi sayfalarına taşıyan İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde de, sayısı belirtilen kişilerin ‘NATO özel kuvvetlerinin komuta kademesinin’ olabileceği ifade ediliyor.
Belgede özel kuvvet mensuplarının bulunduğu yer ya da yaptığı görev hakkında bilgi verilmedi.
İngiltere Savunma Bakanlığı, medya kuruluşlarının haberlerinde yer alan bilgiler ile ilgili yorum yapmayı reddetti. Adı geçen diğer ülkelerin ilgili makamları da aktarılan bilgiler ile ilgili herhangi bir tepki vermedi.