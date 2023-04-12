https://sputniknews.com.tr/20230412/rusya-abddeki-gizli-askeri-belge-sizintisi-aklimizi-karistirma-amacli-olabilir---1069577253.html
Rusya: ABD'deki gizli askeri belge sızıntısı aklımızı karıştırma amaçlı olabilir
Rusya: ABD'deki gizli askeri belge sızıntısı aklımızı karıştırma amaçlı olabilir
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'li kurumların Ukrayna'daki askeri planlarına dair gizli belgelerin sızdırılmasının bir aldatmaca... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:23+0300
2023-04-12T15:23+0300
2023-04-12T15:23+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey ryabkov
abd
nato
pentagon
ukrayna
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Rus basınına konuşan Ryabkov, ABD makamlarına ait gizli askeri belgelerin sızdırılması vakasına farklı bir açıdan yaklaştı. ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaların tarafı olduğunu ve fiiliyatta Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü kaydeden Ryabkov, bu tür tekniklerin (sızıntı) ABD'nin rakibinin, yani Rusya'nın aklını karıştırmak için kullanılabileceğine dikkat çekti. Yaşanan gelişmenin kasıtlı bir sızıntı olma ihtimaline işaret eden Ryabkov, "Ben hiçbir şey iddia etmiyorum, sadece bu tür senaryoların, modellerin tamamen mantıklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söylemişti. Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230407/abd-ve-natonun-ukraynanin-hazirlik-yaptigi-saldiriya-iliskin-gizli-planlari-sizdirildi-1069334969.html
https://sputniknews.com.tr/20230412/pentagon-sizintilari-abd-hasar-kontrol-moduna-gecti-1069570249.html
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rusya, sergey ryabkov, abd, nato, pentagon, ukrayna
rusya, sergey ryabkov, abd, nato, pentagon, ukrayna
Rusya: ABD'deki gizli askeri belge sızıntısı aklımızı karıştırma amaçlı olabilir
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'li kurumların Ukrayna'daki askeri planlarına dair gizli belgelerin sızdırılmasının bir aldatmaca olabileceğini ve Rusya'nın aklını karıştırmanın amaçlanabileceğini söyledi.
Rus basınına konuşan Ryabkov, ABD makamlarına ait gizli askeri belgelerin sızdırılması vakasına farklı bir açıdan yaklaştı.
ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaların tarafı olduğunu ve fiiliyatta Rusya'ya karşı hibrit savaş yürüttüğünü kaydeden Ryabkov, bu tür tekniklerin (sızıntı) ABD'nin rakibinin, yani Rusya'nın aklını karıştırmak için kullanılabileceğine dikkat çekti.
Yaşanan gelişmenin kasıtlı bir sızıntı olma ihtimaline işaret eden Ryabkov, "Ben hiçbir şey iddia etmiyorum, sadece bu tür senaryoların, modellerin tamamen mantıklı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söylemişti.
Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetmişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" demişti.