https://sputniknews.com.tr/20230322/ryabkov-batinin-rusyaya-karsi-yuruttugu-hibrit-savasin-kapsami-giderek-genisliyor-1068635822.html

Ryabkov: Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın kapsamı giderek genişliyor

Ryabkov: Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın kapsamı giderek genişliyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşın kapsamının giderek genişlediğini ve ABD'nin bunun sonuçlarını... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T22:56+0300

2023-03-22T22:56+0300

2023-03-22T22:56+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

sergey ryabkov

abd

lindsey graham

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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Ryabkov, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın uluslararası suların yakınında ABD unsurlarına yaklaşan Rus hava araçlarını vurma çağrısını yorumladı.Ryabkov, "Şu anda fiiliyatta hibrit savaşın giderek daha geniş ve daha sofistike biçimler aldığı bir dönemdeyiz, bu savaşın ABD ve onun başını çektiği ülkeler grubu tarafından Rusya'ya karşı pervasızca, sonuçları hesaplanmadan yürütülüyor" dedi.Ryabkov, ABD'nin Rus hava araçlarını vurması halinde Moskova'nın tüm araçlarla karşılık vermeye hazır olduğu uyarısı da yaptı.'Moskova ve Washington 'de-facto açık çatışma' halinde'Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin 'eski tas eski hamam' olmasının mümkün olmadığını kaydeden Ryabkov, zira Moskova ve Washington'un 'de-facto açık çatışma' halinde olduğunu vurguladı.ax

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Sputnik Türkiye

rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, lindsey graham