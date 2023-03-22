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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230322/ryabkov-batinin-rusyaya-karsi-yuruttugu-hibrit-savasin-kapsami-giderek-genisliyor-1068635822.html
Ryabkov: Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın kapsamı giderek genişliyor
Ryabkov: Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın kapsamı giderek genişliyor
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşın kapsamının giderek genişlediğini ve ABD'nin bunun sonuçlarını... 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T22:56+0300
2023-03-22T22:56+0300
ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı
sergey ryabkov
abd
lindsey graham
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Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Ryabkov, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın uluslararası suların yakınında ABD unsurlarına yaklaşan Rus hava araçlarını vurma çağrısını yorumladı.Ryabkov, "Şu anda fiiliyatta hibrit savaşın giderek daha geniş ve daha sofistike biçimler aldığı bir dönemdeyiz, bu savaşın ABD ve onun başını çektiği ülkeler grubu tarafından Rusya'ya karşı pervasızca, sonuçları hesaplanmadan yürütülüyor" dedi.Ryabkov, ABD'nin Rus hava araçlarını vurması halinde Moskova'nın tüm araçlarla karşılık vermeye hazır olduğu uyarısı da yaptı.'Moskova ve Washington 'de-facto açık çatışma' halinde'Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin 'eski tas eski hamam' olmasının mümkün olmadığını kaydeden Ryabkov, zira Moskova ve Washington'un 'de-facto açık çatışma' halinde olduğunu vurguladı.ax
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rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, lindsey graham
rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, abd, lindsey graham

Ryabkov: Batı'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü hibrit savaşın kapsamı giderek genişliyor

22:56 22.03.2023
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'ya karşı yürütülen hibrit savaşın kapsamının giderek genişlediğini ve ABD'nin bunun sonuçlarını düşünmediğini belirtti.
Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'nün toplantısında konuşan Ryabkov, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın uluslararası suların yakınında ABD unsurlarına yaklaşan Rus hava araçlarını vurma çağrısını yorumladı.
Ryabkov, "Şu anda fiiliyatta hibrit savaşın giderek daha geniş ve daha sofistike biçimler aldığı bir dönemdeyiz, bu savaşın ABD ve onun başını çektiği ülkeler grubu tarafından Rusya'ya karşı pervasızca, sonuçları hesaplanmadan yürütülüyor" dedi.
Ryabkov, ABD'nin Rus hava araçlarını vurması halinde Moskova'nın tüm araçlarla karşılık vermeye hazır olduğu uyarısı da yaptı.

'Moskova ve Washington 'de-facto açık çatışma' halinde'

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin 'eski tas eski hamam' olmasının mümkün olmadığını kaydeden Ryabkov, zira Moskova ve Washington'un 'de-facto açık çatışma' halinde olduğunu vurguladı.ax
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