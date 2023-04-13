https://sputniknews.com.tr/20230413/ukrayna-pentagonun-sizan-gizli-belgeleri-cephedeki-durumu-etkilemez-1069650325.html

Ukrayna: Pentagon’un sızan gizli belgeleri cephedeki durumu etkilemez

Ukrayna: Pentagon’un sızan gizli belgeleri cephedeki durumu etkilemez

Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Podolyak, Pentagon’un sızan gizli belgelerinin Kiev’in planlarını etkilemeyeceğini belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T22:08+0300

2023-04-13T22:08+0300

2023-04-13T22:08+0300

ukrayna krizi

ukrayna

mihail podolyak

pentagon

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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği demeçte Pentagon’un sızan gizli belgelerinin cephedeki durumu ve Kiev'in karşı saldırı planlarını etkilemeyeceğini söyledi.Sızan belgelerin operasyonel bir öneminin olmadığını belirten Podolyak, “Söz konusu belgeler, cephe hattını veya genelkurmayın planlamasını etkilemiyor" dedi.Podolyak ayrıca, Ukrayna birliklerinin olası karşı saldırısının zamanlamasının mevcut kaynaklara ve Kiev'in sonuç almak için yeterli miktarda kaynağa ne zaman sahip olacağına bağlı olduğunu kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230413/ukrayna-yonetimi-abdyle-ilgili-ortaya-cikan-gercekler-nedeniyle-ofke-kustu-1069644272.html

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