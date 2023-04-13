https://sputniknews.com.tr/20230413/ukrayna-pentagonun-sizan-gizli-belgeleri-cephedeki-durumu-etkilemez-1069650325.html
Ukrayna: Pentagon’un sızan gizli belgeleri cephedeki durumu etkilemez
Ukrayna: Pentagon’un sızan gizli belgeleri cephedeki durumu etkilemez
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Podolyak, Pentagon’un sızan gizli belgelerinin Kiev’in planlarını etkilemeyeceğini belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:08+0300
2023-04-13T22:08+0300
2023-04-13T22:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
mihail podolyak
pentagon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_0:72:1400:860_1920x0_80_0_0_b9ce7d0dbcf8dab02b8ad8d0360aebbe.jpg
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği demeçte Pentagon’un sızan gizli belgelerinin cephedeki durumu ve Kiev'in karşı saldırı planlarını etkilemeyeceğini söyledi.Sızan belgelerin operasyonel bir öneminin olmadığını belirten Podolyak, “Söz konusu belgeler, cephe hattını veya genelkurmayın planlamasını etkilemiyor" dedi.Podolyak ayrıca, Ukrayna birliklerinin olası karşı saldırısının zamanlamasının mevcut kaynaklara ve Kiev'in sonuç almak için yeterli miktarda kaynağa ne zaman sahip olacağına bağlı olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230413/ukrayna-yonetimi-abdyle-ilgili-ortaya-cikan-gercekler-nedeniyle-ofke-kustu-1069644272.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/1c/1068855855_79:0:1322:932_1920x0_80_0_0_4999df1d5e5e1892cdf7e7953d94b5ba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, mihail podolyak, pentagon
ukrayna, mihail podolyak, pentagon
Ukrayna: Pentagon’un sızan gizli belgeleri cephedeki durumu etkilemez
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Podolyak, Pentagon’un sızan gizli belgelerinin Kiev’in planlarını etkilemeyeceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği demeçte Pentagon’un sızan gizli belgelerinin cephedeki durumu ve Kiev'in karşı saldırı planlarını etkilemeyeceğini söyledi.
Sızan belgelerin operasyonel bir öneminin olmadığını belirten Podolyak, “Söz konusu belgeler, cephe hattını veya genelkurmayın planlamasını etkilemiyor" dedi.
Podolyak ayrıca, Ukrayna birliklerinin olası karşı saldırısının zamanlamasının mevcut kaynaklara ve Kiev'in sonuç almak için yeterli miktarda kaynağa ne zaman sahip olacağına bağlı olduğunu kaydetti.