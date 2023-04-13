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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/ukrayna-pentagonun-sizan-gizli-belgeleri-cephedeki-durumu-etkilemez-1069650325.html
Ukrayna: Pentagon’un sızan gizli belgeleri cephedeki durumu etkilemez
Ukrayna: Pentagon’un sızan gizli belgeleri cephedeki durumu etkilemez
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Podolyak, Pentagon’un sızan gizli belgelerinin Kiev’in planlarını etkilemeyeceğini belirtti. 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T22:08+0300
2023-04-13T22:08+0300
ukrayna krizi
ukrayna
mihail podolyak
pentagon
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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği demeçte Pentagon’un sızan gizli belgelerinin cephedeki durumu ve Kiev'in karşı saldırı planlarını etkilemeyeceğini söyledi.Sızan belgelerin operasyonel bir öneminin olmadığını belirten Podolyak, “Söz konusu belgeler, cephe hattını veya genelkurmayın planlamasını etkilemiyor" dedi.Podolyak ayrıca, Ukrayna birliklerinin olası karşı saldırısının zamanlamasının mevcut kaynaklara ve Kiev'in sonuç almak için yeterli miktarda kaynağa ne zaman sahip olacağına bağlı olduğunu kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230413/ukrayna-yonetimi-abdyle-ilgili-ortaya-cikan-gercekler-nedeniyle-ofke-kustu-1069644272.html
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ukrayna, mihail podolyak, pentagon

Ukrayna: Pentagon’un sızan gizli belgeleri cephedeki durumu etkilemez

22:08 13.04.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Podolyak, Pentagon’un sızan gizli belgelerinin Kiev’in planlarını etkilemeyeceğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Danışmanı Mihail Podolyak, Wall Street Journal (WSJ) gazetesine verdiği demeçte Pentagon’un sızan gizli belgelerinin cephedeki durumu ve Kiev'in karşı saldırı planlarını etkilemeyeceğini söyledi.
Sızan belgelerin operasyonel bir öneminin olmadığını belirten Podolyak, “Söz konusu belgeler, cephe hattını veya genelkurmayın planlamasını etkilemiyor" dedi.
Podolyak ayrıca, Ukrayna birliklerinin olası karşı saldırısının zamanlamasının mevcut kaynaklara ve Kiev'in sonuç almak için yeterli miktarda kaynağa ne zaman sahip olacağına bağlı olduğunu kaydetti.
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