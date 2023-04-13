https://sputniknews.com.tr/20230413/ukrayna-yonetimi-abdyle-ilgili-ortaya-cikan-gercekler-nedeniyle-ofke-kustu-1069644272.html

Batı Basını: Ukrayna yönetimi, ABD’yle ilgili ortaya çıkan gerçekler nedeniyle öfke kustu

Batı Basını: Ukrayna yönetimi, ABD’yle ilgili ortaya çıkan gerçekler nedeniyle öfke kustu

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli belgelerinin medyaya sızmasıyla ortaya çıkan ABD’nin Ukrayna’ya yönelik tutumuna ilişkin gerçeklerin Kiev yönetimini... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T19:36+0300

2023-04-13T19:36+0300

2023-04-13T19:37+0300

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ABD’li ulusal güvenlik uzmanı Alexander Ward, Politico için kaleme aldığı yazısında, “Ukraynalı yetkililer, operasyonlarıyla ilgili devam eden bilgi sızıntılarına giderek daha fazla kızıyor” ifadesini kullandı.Yazıda, Ukrayna’nın üst düzey yetkililerinin, özellikle planladıklarını karşı taarruz sonucu “mütevazı kazanımlar elde edeceği” yönündeki “tamamen gizli” değerlendirme yüzünden öfkeli olduğu kaydedildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı temsilcisi Ward’a açıklamasında, “Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısından şüphe etmeye devam eden bazı kişiler var” dedi. Kaynak, bunun, Washington’un Kiev’in hedeflerini ne kadar ciddiye aldığına dair şüpheler uyandırdığını söyledi.Bu görüşün Ukraynalı yetkililer arasında yaygın olduğunu kaydeden Ward, “Aynı zamanda Washington ve Kiev arasında güvenin azalmasının da habercisi olabilir” diye yazdı.

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