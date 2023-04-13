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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230413/ukrayna-yonetimi-abdyle-ilgili-ortaya-cikan-gercekler-nedeniyle-ofke-kustu-1069644272.html
Batı Basını: Ukrayna yönetimi, ABD’yle ilgili ortaya çıkan gerçekler nedeniyle öfke kustu
Batı Basını: Ukrayna yönetimi, ABD’yle ilgili ortaya çıkan gerçekler nedeniyle öfke kustu
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli belgelerinin medyaya sızmasıyla ortaya çıkan ABD’nin Ukrayna’ya yönelik tutumuna ilişkin gerçeklerin Kiev yönetimini... 13.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-13T19:36+0300
2023-04-13T19:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
nato
abd
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ABD’li ulusal güvenlik uzmanı Alexander Ward, Politico için kaleme aldığı yazısında, “Ukraynalı yetkililer, operasyonlarıyla ilgili devam eden bilgi sızıntılarına giderek daha fazla kızıyor” ifadesini kullandı.Yazıda, Ukrayna’nın üst düzey yetkililerinin, özellikle planladıklarını karşı taarruz sonucu “mütevazı kazanımlar elde edeceği” yönündeki “tamamen gizli” değerlendirme yüzünden öfkeli olduğu kaydedildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı temsilcisi Ward’a açıklamasında, “Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısından şüphe etmeye devam eden bazı kişiler var” dedi. Kaynak, bunun, Washington’un Kiev’in hedeflerini ne kadar ciddiye aldığına dair şüpheler uyandırdığını söyledi.Bu görüşün Ukraynalı yetkililer arasında yaygın olduğunu kaydeden Ward, “Aynı zamanda Washington ve Kiev arasında güvenin azalmasının da habercisi olabilir” diye yazdı.
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ukrayna, nato, abd, gizli belge
ukrayna, nato, abd, gizli belge

Batı Basını: Ukrayna yönetimi, ABD’yle ilgili ortaya çıkan gerçekler nedeniyle öfke kustu

19:36 13.04.2023 (güncellendi: 19:37 13.04.2023)
© AFP 2023 / GENYA SAVILOVVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.04.2023
© AFP 2023 / GENYA SAVILOV
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un gizli belgelerinin medyaya sızmasıyla ortaya çıkan ABD’nin Ukrayna’ya yönelik tutumuna ilişkin gerçeklerin Kiev yönetimini kızdırdığı belirtildi.
ABD’li ulusal güvenlik uzmanı Alexander Ward, Politico için kaleme aldığı yazısında, “Ukraynalı yetkililer, operasyonlarıyla ilgili devam eden bilgi sızıntılarına giderek daha fazla kızıyor” ifadesini kullandı.
Yazıda, Ukrayna’nın üst düzey yetkililerinin, özellikle planladıklarını karşı taarruz sonucu “mütevazı kazanımlar elde edeceği” yönündeki “tamamen gizli” değerlendirme yüzünden öfkeli olduğu kaydedildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı temsilcisi Ward’a açıklamasında, “Ukrayna’nın karşı taarruzunun başarısından şüphe etmeye devam eden bazı kişiler var” dedi. Kaynak, bunun, Washington’un Kiev’in hedeflerini ne kadar ciddiye aldığına dair şüpheler uyandırdığını söyledi.
Bu görüşün Ukraynalı yetkililer arasında yaygın olduğunu kaydeden Ward, “Aynı zamanda Washington ve Kiev arasında güvenin azalmasının da habercisi olabilir” diye yazdı.
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