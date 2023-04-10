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CNN: Gizli belgelerin sızması sonrası Kiev, askeri planlarını değiştirdi
CNN: Gizli belgelerin sızması sonrası Kiev, askeri planlarını değiştirdi
Ukrayna ordusunun durumuna ve ABD ile NATO'nun Ukrayna'nın hazırlandığı saldırı için vereceği desteğe ilişkin planların sızmasının ardından Kiev'in söz konusu... 10.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-10T12:43+0300
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CNN televizyonunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Kiev, gizli belgelerin sosyal medyada sızdırılması sonrası askeri planlarını revize etti."Ukrayna, bilgi sızıntısı nedeniyle bazı askeri planlarını değiştirdi" diyen kaynak, söz konusu değişikliklerin kapsamı hakkında bilgi vermedi.Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söylemişti.Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetmişti.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230407/abd-ve-natonun-ukraynanin-hazirlik-yaptigi-saldiriya-iliskin-gizli-planlari-sizdirildi-1069334969.html
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cnn, sızıntı, belge, gizli belge, ukrayna, pentagon, kiev

CNN: Gizli belgelerin sızması sonrası Kiev, askeri planlarını değiştirdi

12:43 10.04.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2023
© AFP 2023
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Ukrayna ordusunun durumuna ve ABD ile NATO'nun Ukrayna'nın hazırlandığı saldırı için vereceği desteğe ilişkin planların sızmasının ardından Kiev'in söz konusu planlarda değişikliğe gittiği belirtildi.
CNN televizyonunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yakın bir kaynağına dayandırdığı haberine göre Kiev, gizli belgelerin sosyal medyada sızdırılması sonrası askeri planlarını revize etti.

"Ukrayna, bilgi sızıntısı nedeniyle bazı askeri planlarını değiştirdi" diyen kaynak, söz konusu değişikliklerin kapsamı hakkında bilgi vermedi.

Geçen hafta New York Times (NYT) gazetesine konuşan Beyaz Saray yetkilileri, Rusya ordusuna karşı planlanan saldırı öncesinde Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi öngören ABD ve NATO'nun gizli planlarının sızdırıldığını söylemişti.

Yetkililer, Twitter ve Telegram'da yayınlanan belgelerin silinmesi için çalışma yürütüldüğünü ancak henüz başarılı olunamadığını kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili haberleri biliyoruz ve bakanlık konuyu araştırıyor" demişti.
Ukrayna'ya gönderilen ABD silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2023
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