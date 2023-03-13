https://sputniknews.com.tr/20230313/abdde-iki-bankanin-iflasinin-ardindan-avrupada-banka-hisselerinde-buyuk-dusus-1068183240.html

ABD'de iki bankanın iflasının ardından Avrupa'da banka hisselerinde büyük düşüş

ABD'de iki bankanın iflasının ardından Avrupa'da banka hisselerinde büyük düşüş

ABD'de 2008'deki mali krizden bu yana en büyüğü olarak tarihe geçen Silikon Vadisi Bankası'nın (Silicon Valley Bank/SVB) iflası, bankacılık sektöründe iflas... 13.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-13T15:04+0300

2023-03-13T15:04+0300

2023-03-13T15:21+0300

ekonomi

abd

avrupa

banka

iflas

silikon vadisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101864/04/1018640423_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_f7f7861bd8f0dae2c5073696436f41f9.jpg

ABD'de yüksek enflasyonla mücadele için faiz artışlarının devam ettiği ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde gelen SVB'nin iflası, küresel piyasalardaki endişeleri daha da tırmandırdı.Ardından iflas eden Signature Bank'a mevduat sahiplerini korumak için kayyum atandığı duyuruldu. ABD Hazinesi, Merkez Bankası ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC), SVB'deki mevduat sahiplerinin tam koruma altında olacağı ve bankada kalan tüm paralarını çekebileceklerini açıklaması, endişeleri yatıştırmaya yetmedi. Üçlü ortak açıklamada 'faturayı vergi mükelleflerinin ödemeyeceği' dile getirildi.ABD Başkanı Joe Biden, 'bu karmaşadan sorumlu kişilerin hepsine hesap sorma' sözü verdi ve bankacılık sistemiyle ilgili daha geni çaplı açıklama yapacağını belirtti.HSBC, SVB'nin Britanya'daki iştirakini 1.21 milyar dolara satın aldı. Ama ABD'li büyük bankalar, yetkililerin harekete geçmesinin ardından başlattıkları kısa piyasa öncesi ralliyi sürdürmekte başarısız oldu.Ardından Asya ve Avrupa'da banka hisseleri bugüne düşüşle başladı. Açılışı, Japonya'nın Topix banka endeksi yüzde 4, Singapur'un en büyük bankaları yüzde 1'in üzerinde değer kaybıyla yaptı. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 2.3'lük düşüşle 7567.70 puana indi.HSBC'nin Londra borsasında işlem gören hisseleri yüzde 2.6 düşüş kaydetti.Euro bölgesinde Frankfurt DAX yüzde 2.7 düşüşle 15007.54 puana, Paris CAC 40 yüzde 2.7 düşüşle 7026.06 puana geriledi.Milano borsasındaki düşüş bir noktada yüzde 5'e ulaştı ve yüzde 4.2 kayıpla 26130.42 puana indi.Zürih borsası yüzde 1.7'lik düşüşle 10581.10 puana indi.Avrupa'nın EURO STOXX 50 banka endeksi cuma günü yüzde 3.78 düştükten sonra bugüne yüzde 4.3 değer kaybederek başladı ve yüzde 3 düşüşle 4103.82 puanda seyretti. Bu, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna harekatına başlamasından bu yana iki günlük en büyük düşüş oldu.En büyük kaybı Almanya'nın Commerzbank'ı ve İsviçre'nin Credit Suisse'i yaşadı. İkincisinin hisseleri yüzde 14 değer kaybederek yeni rekor düşük seviyeye ulaştı. Zürih merkezli Credit Suisse, nakavta doğru giden bir dizi skandalın ilki olan Mart 2021'de Britanyalı finans firması Greensill'in iflasıyla sarsıldığından beri değerinin yüzde 81'ini kaybetmiş durumda. Bugün İsviçre'nin en büyük ikinci bankasının hisseleri İsviçre borsasında hızla yüzde 14.30 düşüş kaydetti.Almanya'nın Commerzbank'ı yüzde 12, İspanya'nın Santander'i yüzde 7.4 ve Hollanda'nın ING'si yüzde 8.3 düşüşle takip etti. Bu manzaraya rağmen Almanya'nın finans regülatörü Bafin, SVB'nin çöküşünün finansal istikrar için tehdit oluşturmadığında ısrar etti:"SVB'nin Almanya kolunun sıkıntılı durumu finansal istikrar için bir tehdit oluşturmuyor, çünkü bunun sistemik bir önemi yok. Mevduat hizmeti vermeyen Almanya kolu için moratoryum emri verdik" açıklamasını yapan Bafin, Frankfurt merkezli SVB şubesinin toplam varlıklarının 2022 sonunda 790 milyon euronun biraz altında olduğunu belirtti.Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, SVB'nin iflasının Fransa'nın sağlam bankacılık sistemine tehdit teşkil etmediğini söylerken, ABD bankalarının iflaslarının bulaşıcılık riski taşımadığını savundu.Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan City Index analisti Fiona Cincotta ise "Sinirleri yatıştırmak bir yana, yatırımcıların Avrupa çapında riskli varlıkları satmasıyla bulaşma korkusu daha da arttı. Yatırımcıların İspanyol ve İtalyan bankalarını hedef almasıyla (bulaşma riskinin) başını güneydeki bankalar çekiyor, bunlar en zayıf halkalar olarak gösteriliyor" değerlendirmesini yaptı.XTB analisti Walid Koudmani de "Büyük bir domino etkisi, yaygın riskten kaçış ruh hallerine neden olup hisse senetleri ve daha riskli varlıklar için daha fazla kayıplara yol açabileceğinden, piyasalar hafta boyunca dalgalı olmaya devam edebilir" öngörüsünde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230311/abdli-uzman-korolev-silicon-valley-bankin-iflasi-mali-krize-yol-acmayacak-1068128851.html

https://sputniknews.com.tr/20230311/elon-musk-batik-silicon-valley-banki-satin-alabilecegini-soyledi-1068131079.html

https://sputniknews.com.tr/20230312/iranli-uzman-silicon-valley-bankin-iflasi-kripto-para-piyasasini-etkileyebilir-1068155887.html

https://sputniknews.com.tr/20230313/abdde-3-gunde-ikinci-banka-iflasi-signature-banka-da-kayyum-atandi--1068165029.html

https://sputniknews.com.tr/20230313/hsbc-svb-ingiltereyi-satin-aliyor-1068172051.html

https://sputniknews.com.tr/20230313/rusyadan-abddeki-bankacilik-kriziyle-ilgili-uyari-washington-daha-fazla-soruna-yol-acabilir---1068181209.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, avrupa, banka, iflas, silikon vadisi